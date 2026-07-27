EU ahora sospecha del cilantro y perejil mexicanos con el brote de ciclosporiasis

El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Scott Gottlieb, declaró este lunes que “el mayor brote en la historia” del parásito Cyclospora cayetanensis podría estar vinculado con cosechas de perejil y cilantro de la región central de México.

Mientras el exfuncionario se refirió solo como una posibilidad a un potencial brote del parásito en territorio mexicano, más adelante en entrevista dijo que “se registró algún evento que ocurrió en el centro de México. Todavía no sabemos qué fue”.

Según Gottlieb, desde grandes comercializadoras hasta cadenas de ventas al menudeo suspendieron su abastecimiento de una región del centro de México.

Sin embargo, dijo que las autoridades sanitarias siguen sin identificar el origen del brote. La FDA descartó el 20 de julio que lechugas cosechadas en México hayan sido el brote de una bacteria que produce síntomas agudos de diarrea, la ciclosporiasis.

La agencia informó que sus análisis a lechugas que importó de México la empresa Taylor Farms, de California, resultaron en “falso positivo”.

Las sospechas recayeron inicialmente en un lote de lechugas cosechadas en México que importó la empresa Taylor Farms de Salinas, California, y que se distribuyó en la cadena de restaurantes de comida rápida Taco Bell en cinco estados.

Aun después de que la FDA descartó su lote como el brote de la bacteria, Taylor continuó el retiro voluntario de lechuga del mercado.

Por su parte, en México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inspeccionó y verificó la planta que procesó la lechuga que se exportó a Taylor Farms y también descartó que el brote originara en Guanajuato.

Taylor Farms tiene un sistema de rastreo de productos y materias primas para que las autoridades de Estados Unidos identifiquen el origen de productos.

El brote, que provoca el síntoma de diarrea “explosiva” ya ha afectado a más de cuatro mil casos confirmados y cerca de 7,500 casos sospechosos, en espera de confirmación en laboratorios.