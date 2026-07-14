Casi 5 mil casos de “diarrea explosiva” en Estados Unidos; investigan productos de Taco Bell

Los casos del parásito Cyclospora, que provoca la infección conocida como Cyclosporiasis y síntomas como “diarrea explosiva”, han aumentado a cerca de 5,000 contagios en Estados Unidos, según reportes de medios nacionales. Autoridades federales y estatales investigan si la cadena Taco Bell podría estar relacionada con el brote.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado hasta ahora 843 casos y mantienen en investigación más de 1,500, aunque reconocen que las cifras estatales son mayores.

De acuerdo con The Washington Post, las autoridades investigan si los restaurantes de Taco Bell tienen relación con en el brote. La cadena anunció que en varias de sus locaciones dejará de usar productos como lechuga, cilantro, cebolla, guacamole y pico de gallo mientras se esclarecen las causas.

Taco Bell retira vegetales en Estados Unidos ante investigación por brote de Cyclospora que afecta a miles de personas. AFP

El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota advirtió que el número real de casos es desconocido, ya que desde julio de 2025 el seguimiento de Cyclospora se volvió opcional.

Casos confirmados hasta el momento:

Michigan: 3,309 casos confirmados, incluyendo 44 hospitalizaciones.

Ohio: 1,119 casos reportados en el condado de Toledo-Lucas.

Nueva York: alrededor de 470 contagios.

Otros estados como California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado también investigan posibles brotes.

La Asociación Médica Americana (AMA) explicó que la Cyclosporiasis puede durar días o semanas y causar:

Diarrea intensa

Pérdida de peso

Cólicos y flatulencia

Náusea y fiebre

Dolor muscular generalizado

La AMA recomienda:

Lavarse las manos después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo.

Lavar minuciosamente los alimentos.

Cortar y desechar áreas dañadas o magulladas en frutas y verduras.