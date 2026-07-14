Casi 5 mil casos de “diarrea explosiva” en Estados Unidos; investigan productos de Taco Bell
Brote de Cyclospora en Estados Unidos alcanza casi 5,000 casos; autoridades investigan posible vínculo con Taco Bell y vegetales contaminados.
Los casos del parásito Cyclospora, que provoca la infección conocida como Cyclosporiasis y síntomas como “diarrea explosiva”, han aumentado a cerca de 5,000 contagios en Estados Unidos, según reportes de medios nacionales. Autoridades federales y estatales investigan si la cadena Taco Bell podría estar relacionada con el brote.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado hasta ahora 843 casos y mantienen en investigación más de 1,500, aunque reconocen que las cifras estatales son mayores.
De acuerdo con The Washington Post, las autoridades investigan si los restaurantes de Taco Bell tienen relación con en el brote. La cadena anunció que en varias de sus locaciones dejará de usar productos como lechuga, cilantro, cebolla, guacamole y pico de gallo mientras se esclarecen las causas.
El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota advirtió que el número real de casos es desconocido, ya que desde julio de 2025 el seguimiento de Cyclospora se volvió opcional.
Casos confirmados hasta el momento:
- Michigan: 3,309 casos confirmados, incluyendo 44 hospitalizaciones.
- Ohio: 1,119 casos reportados en el condado de Toledo-Lucas.
- Nueva York: alrededor de 470 contagios.
Otros estados como California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado también investigan posibles brotes.
La Asociación Médica Americana (AMA) explicó que la Cyclosporiasis puede durar días o semanas y causar:
- Diarrea intensa
- Pérdida de peso
- Cólicos y flatulencia
- Náusea y fiebre
- Dolor muscular generalizado
La AMA recomienda:
- Lavarse las manos después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo.
- Lavar minuciosamente los alimentos.
- Cortar y desechar áreas dañadas o magulladas en frutas y verduras.
- Refrigerar los alimentos en menos de dos horas tras ser cortados.