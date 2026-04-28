Revista científica de EU retira estudio de Barbacid sobre 'cura' de cáncer de páncreas
La revista PNAS retiró un estudio sobre cáncer de páncreas liderado por Mariano Barbacid por intereses financieros no declarados.
La revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences retiró un estudio encabezado por el investigador Mariano Barbacid sobre el tratamiento del cáncer de páncreas, tras identificar un interés competitivo no revelado al momento de su presentación.
La decisión fue confirmada mediante un documento oficial de retractación, en el que los editores explican que varios de los autores mantenían vínculos financieros que no fueron declarados conforme a las políticas editoriales.
Una investigación presentada como avance terapéutico
El estudio había sido presentado el pasado 27 de enero en Madrid como un desarrollo relevante en la búsqueda de nuevas terapias contra este tipo de cáncer.
Financiada por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la investigación planteaba una combinación terapéutica dirigida a distintas dianas moleculares.
Entre los resultados reportados se encontraban:
- Eliminación de tumores en modelos animales
- Respuestas prolongadas tras retirar el tratamiento
- Ausencia aparente de efectos secundarios
Estos hallazgos habían sido expuestos como un posible paso hacia nuevas estrategias en uno de los tumores con peor pronóstico.
La razón de la retractación
De acuerdo con la revista, la retirada se produjo al constatar que Barbacid, junto con las investigadoras Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, poseían intereses financieros en la empresa Vega Oncotargets.
Este vínculo no fue declarado adecuadamente durante el proceso de envío del manuscrito. La publicación subraya que, según sus normas, cualquier interés que pueda influir en la objetividad de los autores debe ser informado de manera explícita.
Reglas editoriales y procedimientos
La revista también recordó que, en casos donde exista un conflicto de interés, los autores deben seguir procedimientos específicos para garantizar la transparencia.
En particular, los miembros de la Academia que tengan intereses financieros o de otro tipo deben presentar sus trabajos bajo una modalidad distinta que permita una evaluación más independiente.