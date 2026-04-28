Revista científica de EU retira estudio de Barbacid sobre 'cura' de cáncer de páncreas

La revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences retiró un estudio encabezado por el investigador Mariano Barbacid sobre el tratamiento del cáncer de páncreas, tras identificar un interés competitivo no revelado al momento de su presentación.

La decisión fue confirmada mediante un documento oficial de retractación, en el que los editores explican que varios de los autores mantenían vínculos financieros que no fueron declarados conforme a las políticas editoriales.

Una investigación presentada como avance terapéutico

El estudio había sido presentado el pasado 27 de enero en Madrid como un desarrollo relevante en la búsqueda de nuevas terapias contra este tipo de cáncer.

Financiada por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la investigación planteaba una combinación terapéutica dirigida a distintas dianas moleculares.

Entre los resultados reportados se encontraban:

Eliminación de tumores en modelos animales

Respuestas prolongadas tras retirar el tratamiento

Ausencia aparente de efectos secundarios

Estos hallazgos habían sido expuestos como un posible paso hacia nuevas estrategias en uno de los tumores con peor pronóstico.

Mariano Barbacid y a su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lograron eliminar tumores de páncreas en ratones de forma completa y duradera. Inteligencia Artificial.

La razón de la retractación

De acuerdo con la revista, la retirada se produjo al constatar que Barbacid, junto con las investigadoras Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, poseían intereses financieros en la empresa Vega Oncotargets.

Este vínculo no fue declarado adecuadamente durante el proceso de envío del manuscrito. La publicación subraya que, según sus normas, cualquier interés que pueda influir en la objetividad de los autores debe ser informado de manera explícita.

Reglas editoriales y procedimientos

La revista también recordó que, en casos donde exista un conflicto de interés, los autores deben seguir procedimientos específicos para garantizar la transparencia.

En particular, los miembros de la Academia que tengan intereses financieros o de otro tipo deben presentar sus trabajos bajo una modalidad distinta que permita una evaluación más independiente.