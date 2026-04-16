¿Ozempic falsificado? 7 señales sobre inyecciones para adelgazar 'fake' que debes conocer

El auge de tratamientos inyectables para adelgazar ha abierto una nueva puerta al fraude. Una encuesta de la National Pharmacy Association revela que casi dos de cada cinco farmacias han atendido a pacientes que compraron medicamentos falsificados sin saberlo en el último año.

El problema va más allá de compras aisladas. Según el estudio, una de cada diez farmacias reportó que su identidad fue clonada en línea, lo que permite a vendedores ilícitos hacerse pasar por negocios legítimos para distribuir productos no regulados.

El nivel de preocupación en el sector es alto: más del 95% de los farmacéuticos advierte sobre los riesgos de estas prácticas, especialmente por el impacto que pueden tener en la salud.

Un mercado en auge… y vulnerable

La creciente popularidad de medicamentos inyectables para perder peso ha generado una demanda que supera la oferta en algunos casos. Este escenario ha sido aprovechado por redes ilegales que venden productos falsificados a través de sitios web que imitan farmacias reales.

La especialista en obesidad Sehar Shahid, integrante de la asociación, advierte que estos fraudes son cada vez más sofisticados, lo que dificulta su detección a simple vista.

Ozempic podría llegar a México más tarde de lo esperado Nataliia Suietska / Grosby Group

Siete señales para detectar inyecciones falsas

Identificar estos productos puede marcar la diferencia entre un tratamiento seguro y un riesgo serio para la salud. Estas son las principales señales de alerta:

Precios demasiado bajos

Si el costo está muy por debajo del promedio del mercado, es una señal clara. Los tratamientos suelen tener rangos relativamente estables, por lo que ofertas “demasiado buenas” suelen ser sospechosas.

Falta de consulta médica

Un proveedor legítimo siempre realizará una evaluación previa. Esto incluye historial clínico, peso, medicamentos actuales y salud mental.

Métodos de pago inusuales

Solicitudes de transferencias, pagos por redes sociales o criptomonedas son focos rojos. Las farmacias reguladas utilizan plataformas de pago seguras dentro de sus sitios web.

Errores en el sitio web o dominio

Páginas con nombres mal escritos o ligeramente distintos al original pueden ser clones diseñados para engañar.

Ausencia de comunicación directa

La imposibilidad de contactar a un profesional o recibir asesoría es otra señal. Un proveedor legítimo debe ofrecer canales claros de atención.

Aspecto del líquido

En inyecciones auténticas, el contenido suele ser transparente. Un líquido turbio, con color o partículas es motivo para no usarlo.

Empaque irregular o sin sellar

Envases abiertos, con errores de impresión o sin información como lote y caducidad indican posible falsificación.

Riesgos para la salud: lo que no se ve

El principal problema de estos productos no es solo el fraude económico, sino el impacto en la salud. A diferencia de los medicamentos aprobados, los productos falsificados no han pasado por ensayos clínicos, por lo que se desconoce su composición real.

Esto implica riesgos como:

Dosis incorrectas

Sustancias desconocidas

Efectos secundarios impredecibles

Interacciones peligrosas con otros medicamentos

Además, sin supervisión médica, el uso de estas inyecciones puede agravar condiciones preexistentes o generar complicaciones difíciles de revertir.

Ozempic se volverá medicamento genérico Grosby Group

La importancia de la supervisión médica

El uso de tratamientos para bajar de peso requiere evaluación profesional. No todos los pacientes son candidatos, y factores como enfermedades previas o tratamientos en curso pueden modificar el riesgo.

El aumento de la demanda, combinado con la facilidad para crear tiendas en línea falsas, ha convertido a las inyecciones para bajar de peso en un objetivo atractivo para redes ilegales. La recomendación general del sector farmacéutico es clara: verificar siempre la autenticidad del proveedor y evitar compras fuera de canales regulados.

bgpa