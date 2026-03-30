¿Cuándo llegará Ozempic 'barato' a México y cuánto podría costar?

Mientras China, India y algunas entidades de Canadá avanzan en la producción de genéricos de la semaglutida —conocida como Ozempic y Wegovy— tras el vencimiento parcial de sus patentes, en México el acceso al fármaco sigue siendo limitado pese a su creciente demanda para la pérdida de peso.

¿Cuándo llegará a México el genérico de Ozempic?

A pesar del entusiasmo, la llegada de un genérico no es tan simple como copiar una receta, ya que se necesita pasar regulaciones, autorizaciones y desarrollo farmacéutico.

"Hay hoy por lo menos un par de solicitudes de registro sanitario de genérico... que ya han pasado por esa etapa de experimentación y desarrollo farmacéutico para ingresar su solicitud ante la autoridad regulatoria que es Cofepris; sin embargo, ninguna ha recibido aún el sello de aprobación definitivo”, dijo en entrevista para Excélsior, Eder Gutiérrez, abogado especializado en patentes de ClarkeModet.

Actualmente, empresas como Aspen y Amarox Pharma ya levantaron la mano para producir semaglutida en territorio nacional.

El tiempo de espera en México suele ser un trago amargo para el bolsillo del consumidor. Mientras que en Estados Unidos o Europa un genérico puede aparecer semanas después de que vence una patente, en México el proceso es notablemente más lento.

"En México es del orden de uno, dos años, tres años; no es tan inmediato", indicó el especialista en patentes de ClarkeModet.

Esto significa que, aunque la "cláusula Bolar" permite a los laboratorios prepararse hasta tres años antes de que expire una patente, la burocracia y los procesos de bioequivalencia mantienen el precio elevado por más tiempo del deseado.

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El "Patent Cliff": ¿Cuánto podría costar el ozempic genérico?

La razón por la cual las farmacéuticas defienden sus patentes con uñas y dientes es puramente financiera. Una patente concedida puede multiplicar el valor de una empresa entre 1.5 y 5 veces, y en el sector biotecnológico, este incremento puede llegar a ser de hasta 15 veces.

Para medicamentos "estrella" como Ozempic, la protección legal representa entre el 50% y el 90% de su valor comercial. No obstante, cuando llega el llamado patent cliff (abismo de patentes), el desplome de los precios es inevitable y drástico.

En cuanto a lo que el consumidor verá en el mostrador de la farmacia, las noticias son alentadoras a mediano plazo.

"Productos estrella como Ozempic pueden tener caídas de precio muy importantes, desde el 30% hasta el 90%", comenta Gutiérrez.

Si hoy una pluma de semaglutida ronda un precio elevado, el genérico podría salir al mercado a mitad de costo, obligando incluso al producto de marca a ajustar sus precios para no perder competitividad:

"A lo mejor el producto de marca... ya no va a venderlo en 100, lo va a vender a lo mejor en 70", ejemplifica Éder Gutiérrez.

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¿Podríamos importar Ozempic ‘genérico’ de India?

La escasez y los altos costos alimentaron un peligroso mercado negro en clínicas estéticas e internet. Muchos intentan importar versiones de India, pero la ley es clara: las patentes son locales y no se puede importar legalmente un medicamento que aún tiene protección vigente en México.

Además, Novo Nordisk no solo protege la molécula, sino también la tecnología de la pluma inyectable y formulaciones específicas, lo que crea un sistema de "patentes secundarias" que los laboratorios genéricos deben esquivar con ingenio técnico.

"Normalmente hay maneras [de eludirlas], pero requiere primero el ejercicio intelectual y luego ponerlo en práctica... hacer experimentos para saber si es factible hacer cambios en el medicamento original conservando las propiedades", explica el especialista de ClarkeModet.

Mientras Aspen y Amarox terminan de demostrar ante Cofepris que sus fórmulas son igual de eficaces y seguras, el público mexicano deberá seguir esperando a que la ciencia y la ley se alineen para democratizar este tratamiento.