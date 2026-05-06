Final Champions League 2026: Horario, sede y dónde ver el Arsenal vs PSG 

La gran final de la UEFA Champions League 2025-2026 está lista luego de los juegos de semifinales de vuelta disputados este martes y miércoles, con lo que el Arsenal y el PSG disputarán el partido definitivo por el torneo más importante de Europa.

El Arsenal llega al partido decisivo por segunda vez en su historia luego de haber alcanzado este hito en la edición 2005/2006 donde cayeron, curiosamente en París, ante el Barcelona. Ahora, su rival será el PSG, aunque no en la capital parisina, pero sí contra un equipo que llega como el favorito.

Mientras que el Arsenal, quienes además apuntan a llevarse la Premier, derrotaron al Atlético de Madrid; el PSG venció por 6-5 marcador global al Bayern Munich.

Para el equipo de la Ligue 1 será la segunda final consecutiva luego de haber ganado su primer UEFA Champions League el año pasado y, según los especialistas, son los favoritos para adjudicarse de nuevo el torneo.

¿Cuándo será la final de la Champions League 2025-2026?

El partido que definirá al ganador de la Champions League 2026 se realizará el sábado 30 de mayo, tres semanas después de que se completaran los duelos de semifinales en donde el Arsenal de la Premier League derrotó al Atlético de Madrid y el PSG de la Ligue 1 avanzó sobre el Bayern Munich.

¿Dónde será la final de la Champions League 2025-2026?

El partido final entre el Arsenal y el PSG se disputará en la Puskas Arena en Budapest, Hungría, un escenario inaugurado en el 2019 y con una capacidad para 67 mil aficionados.

¿A qué hora es la final de la Champions League?

El partido se realizará a las 18 horas tiempo de Budapest, mientras que en el caso de la Ciudad de México se disputará a las 10 horas.

¿Dónde ver la final de la Champions League 2025-2026 en México?

Para observar la final de la Liga de Campeones de la UEFA en México tendrás dos opciones el día del partido, ambas por streaming y televisión.

La plataforma de streaming FOX One transmitirá el partido al igual que en el canal FOX disponible en algunos sistemas de televisión de paga.

La plataforma HBO Max transmitirá el encuentro por streaming mientras que el canal TNT Sports también lo llevará por televisión.