Miroslava Montemayor y Majo González inspiran desde la élite del futbol

El dúo de comunicadoras deportivas más queridas no sólo disfruta del éxito personal. Desde sus trincheras en la televisión, Miroslava Montemayor y María José González también han tomado con responsabilidad el impacto mediático de su labor y la inspiración que generan en otras mujeres para seguir sus pasos.

En entrevista con Excélsior, Miroslava Montemayor compartió las claves de los éxitos en su carrera y las barreras internas que superó en medios deportivos rodeados de prejuicios y machismo.

“Yo sí creo que es importante rodearte de la gente adecuada. No te puedes quedar en un lugar cuando sabes que no puedes crecer, da miedo buscar la oportunidad, es de las cosas más difíciles, porque te juega la mente en contra.

“Recuerdo en este camino, con 23 ó 24 años de edad, me llegó una oferta de una empresa de deportes, pensaba que no estaba lista y mejor en un año más adelante ya estaría lista, pero una amiga me decía que hiciera el casting. Era miedo al rechazo, al no ser suficiente, limitantes que uno se pone para llegar a un lugar, imagínate ahora estamos en la Champions League, el mejor torneo del mundo. Es quitarte las ideas negativas, rodearte de gente que te ayuda a crecer, que sea mejor que tú y ver cómo lo hacen cómo se preparan y equivocan, aprendo del error ajeno y de los aciertos ajenos”, expresó la conductora.

De su presente, Miroslava Montemayor dejó ver su gratitud y la inagotable emoción de ser parte de las transmisiones oficiales de la UEFA Champions League por TNT Sports y HBO Max.

“Extremadamente privilegiada de ser parte de estos proyectos, me ha ido muy bien en estos años en mi carrera, estar hablando del mejor futbol del mundo con compañeros que te suman a la conversación, me hace sentirme en el mejor trabajo del mundo, cuando estás en ese escenario de cubrir partido, una final, es un sentimiento que no se puede explicar con palabras.

"Estoy abrumada emocionalmente, he llorado de tanta emoción que te transmite la pasión cuando lo ves en los escenarios grandes, es muy difícil explicar, soy privilegiada, me siento al cien por ciento por ser parte de esto y espero que sea muchos años más, hasta que mis jefes quieran”, añade entre risas, un reflejo de la armonía que vive desde los estudios de televisión hasta la tranquilidad de su hogar.

Para quienes aspiran a sus pasos, la conductora dejó en el aire una serie de sus mejores consejos:

“Ser consciente de tu personalidad, de cómo vas a a encajar para agradar a la gente, tu estilo de conducir o de análisis, ahí si tienes que tener conciencia de cómo lo hago. Grabarte es buena idea, hoy las redes sociales te ayudan a medir; si sólo recibes una crítica, falta todavía.

“Es una estadística, vas midiendo lo que sí le gusta a la gente cuando te ciegas. Pero si también te cierras y sólo quieres imponer, es darte un balazo en el pié. Debes ser flexible con lo que la gente quiere que seas, pero equilibrando tu personalidad”, remató Miroslava Montemayor.

Majo González, una referente de la narración

En el top de narradores y narradoras del país, Majo González no pasa desapercibida. Su talento, preparación y frescura ante el micrófono la han convertido en una referente; sin embargo, atribuye el éxito personal con el compañerismo del equipo de producción en TNT Sports y HBO.

“Más que un privilegio, es una responsabilidad, ya narré todo lo que se les ocurra hasta patinaje artístico. Ahora me siento en la cima, además de la buena relación con mis compañeros, es aprender de cada uno, ahora que no está Miros por cuestiones de salud (en recuperación tras una cirugía en la pierna), pero nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros, lo resuelve Miros hasta en la improvisación. Nosotros llevamos el relato de la mejor manera, eterna confianza de este proyecto, el mejor futbol internacional está en nuestras voces, nos preparamos a tope”, explicó Majo también en charla virtual.

Como en el caso de Miroslava Montemayor, Majo hizo énfasis en superar los estigmas de género, al tiempo de prepararse una vez fijado el objetivo laboral dentro de los medios deportivos.

“Tengan confianza, pueden creer el no tener la voz, de dudar por ser mujer y tener la pasión para narrar futbol. Si alguien tiene pasión por maquillar, sea hombre o mujer, hazlo; danza y eres hombre, hazlo, porque te vuelves un Donovan Carrillo (patinador olímpico). Pensar en ser la mejor conductora, narradora, en estar en los mejores eventos, en ser la cara principal como Miroslava lo fue en Turquía (en la UEFA Champions League) y donde desató pasiones. Te prepares, porque no podrán decir que no eres buena”.

Por último, Majo González exhortó a valorar el talento de las mujeres en los medios de comunicación y evitar clichés.

“Mi mejor consejo, nunca dejes de intentarlo, he tenido la fortuna de las últimas semanas ir a escuelas de periodismo, da gusto que veo más mujeres en conferencias, también en los casting veo más mujeres. Predomina la toma de decisiones de directivos -pocas directivas- luego es difícil encontrar esa empatía. En TNT Sports tenemos una redactora brutal como Silvana Alcazar y es parte de la producción.

“También es importante que no hay un sólo camino, yo estuve en programación, marketing, de todo para llegar al relato deportivo, se construyen experiencia y aprendizaje, es lo que le digo a las chavas. No quiten el dedo del renglón, hagan contenido propio, ya los medios han cambiado, estamos hasta en streaming y eso me encanta. Ya tomas decisiones a partir de la audiencia que quieres cautivar”, concluyó la narradora.