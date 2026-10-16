Pasar gran parte del día frente a una computadora, estudiar durante horas o conducir por periodos prolongados puede reducir las oportunidades de movimiento y favorecer la rigidez en la espalda, los hombros y las caderas. Incorporar pausas activas y ejercicios de yoga es una alternativa para movilizar el cuerpo, mejorar la flexibilidad y mantener una rutina más activa.

El yoga combina posturas físicas, técnicas de respiración y ejercicios de conciencia corporal. De acuerdo con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH), esta práctica puede contribuir al bienestar general y ofrecer beneficios modestos para algunas molestias musculoesqueléticas, aunque sus efectos dependen de la condición de cada persona y del tipo de ejercicio.

No es necesario comenzar con posiciones complejas ni dedicar una hora completa a la práctica. Una rutina breve, con movimientos controlados y adaptados a las capacidades individuales, puede ser una forma accesible de incorporar más actividad a la jornada.

Posturas de yoga para recuperar la movilidad después de estar sentado mucho tiempo Canva.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando pasas muchas horas sentado y cómo ayuda el yoga?

Permanecer sentado durante periodos prolongados limita el movimiento y puede favorecer la tensión muscular, sobre todo cuando la postura no ofrece un apoyo adecuado para la espalda y los hombros.

MedlinePlus explica que una postura inadecuada puede disminuir la flexibilidad y afectar el movimiento de las articulaciones, además de contribuir a molestias en el cuello, los hombros y la espalda.

Por esta razón, su guía para una buena postura recomienda cambiar de posición con frecuencia, realizar caminatas breves y estirar los músculos con suavidad durante la jornada.

El yoga puede complementar estos hábitos porque incluye ejercicios de flexibilidad, equilibrio y movilidad corporal. Sin embargo, no sustituye las pausas activas ni compensa por sí solo la falta de actividad física.

La clave está en combinar los estiramientos con caminatas, cambios de posición y una rutina regular de ejercicio. De esta manera, el cuerpo recibe más oportunidades para moverse a lo largo del día.

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5 posturas de yoga para recuperar la movilidad después de estar sentado

Estas cinco posturas permiten trabajar distintas zonas del cuerpo, como la columna, el pecho, los glúteos y las caderas. Para comenzar, utiliza una esterilla y elige un espacio en el que puedas moverte sin obstáculos.

Realiza cada ejercicio con calma, respira con normalidad y evita cualquier movimiento que provoque dolor.

1. Gato-vaca: movilidad suave para la columna

Esta postura alterna la flexión y la extensión de la espalda, por lo que permite practicar movimientos controlados de la columna vertebral.

Cómo hacerla:

Coloca las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Al inhalar, eleva ligeramente el pecho y dirige la mirada hacia delante, sin forzar el cuello. Al exhalar, redondea la espalda y acerca suavemente la barbilla al pecho. Alterna ambas posiciones entre cinco y ocho veces, de acuerdo con tu comodidad.

El objetivo es movilizar la columna sin movimientos bruscos. Si tienes dolor lumbar o una lesión previa, consulta con un profesional de la salud antes de incorporar esta postura a tu rutina.

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2. Cobra baja: apertura suave del pecho

La cobra baja es una extensión suave del tronco que puede formar parte de una rutina de movilidad. Es importante evitar una curvatura excesiva de la zona lumbar.

Cómo hacerla:

Acuéstate boca abajo y coloca las manos a los lados del pecho. Mantén los codos cerca del cuerpo y las piernas relajadas. Eleva lentamente la cabeza y el pecho unos centímetros, sin despegar la pelvis del suelo. Mantén la posición durante unos segundos y regresa despacio a la postura inicial.

No empujes con fuerza las manos ni intentes alcanzar una altura determinada. Si aparece presión o dolor en la zona lumbar, reduce la elevación o suspende el ejercicio.

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3. Zancada baja: estiramiento de la parte delantera de la cadera

Los flexores de la cadera intervienen en movimientos cotidianos como caminar y subir escaleras. La zancada baja permite estirar suavemente esta región y puede resultar útil dentro de una rutina de flexibilidad.

Cómo hacerla:

Apoya una rodilla sobre una esterilla y coloca el otro pie delante, con la planta firme en el suelo. Mantén el tronco erguido y las manos sobre el muslo delantero. Desplaza la pelvis ligeramente hacia delante, sin arquear la espalda. Mantén la postura entre 15 y 20 segundos y cambia de lado.

Si tienes molestias en la rodilla que queda apoyada, coloca una toalla doblada debajo o elige otro ejercicio. No es necesario llevar la cadera al límite para obtener un estiramiento cómodo.

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4. Figura cuatro: estiramiento para glúteos y cadera

Esta postura se realiza boca arriba y permite trabajar la flexibilidad de los glúteos y la región posterior de la cadera. Al no requerir equilibrio de pie, puede ser una alternativa accesible para principiantes.

Cómo hacerla:

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Coloca el tobillo derecho sobre el muslo izquierdo, por encima de la rodilla. Si no sientes molestias, acerca lentamente el muslo izquierdo hacia el torso. Mantén la espalda y la cabeza apoyadas durante 15 a 20 segundos. Regresa a la posición inicial y repite con la otra pierna.

Evita presionar la rodilla con las manos. Si tienes una lesión de cadera o rodilla, solicita orientación profesional para elegir una variante adecuada.

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5. Torsión suave sentada: movimiento controlado del tronco

Las torsiones permiten practicar la rotación del tronco de forma gradual. Puedes realizarlas sobre una silla firme o en una esterilla, según tu comodidad.

Cómo hacerla:

Siéntate con la espalda erguida y los pies apoyados. Coloca las manos sobre los muslos o cruza suavemente los brazos sobre el pecho. Gira el tronco unos grados hacia la derecha, sin forzar el cuello ni las rodillas. Regresa al centro y repite hacia el lado izquierdo.

Mantén una respiración tranquila y evita los rebotes. Si la torsión causa dolor en la espalda o el cuello, suspende el ejercicio.

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¿Cuánto tiempo debes practicar yoga para notar cambios en tu movilidad?

No existe un plazo universal para recuperar la movilidad. Los resultados dependen de la frecuencia de la práctica, la condición física, la técnica y los antecedentes de salud.

Como punto de partida, puedes dedicar entre cinco y diez minutos a una rutina de movimientos suaves. Este intervalo es una propuesta práctica para incorporar el hábito, no una dosis terapéutica que garantice resultados.

Una secuencia inicial puede incluir un minuto de gato-vaca, una extensión suave del pecho, estiramientos de cadera en ambos lados y algunas torsiones cómodas. Ajusta la duración de acuerdo con tu experiencia y evita las posturas que provoquen molestias.

Las recomendaciones de actividad física para adultos también contemplan ejercicio aeróbico regular y actividades de fortalecimiento. Por ello, el yoga debe formar parte de una rutina más amplia y no ser la única actividad física del día.

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¿Cómo evitar la rigidez corporal si trabajas sentado durante todo el día?

Además de practicar yoga, existen hábitos sencillos que ayudan a reducir los periodos prolongados de inactividad:

Haz pausas frecuentes: levántate de la silla y camina unos minutos durante la jornada.

Cuida tu postura: mantén la espalda apoyada, relaja los hombros y procura que los pies descansen en el suelo.

Alterna posiciones: cambia de postura con regularidad y, si tu espacio de trabajo lo permite, alterna entre estar sentado y de pie.

Incorpora movimientos suaves: mueve los hombros, extiende las piernas o camina brevemente entre tareas.

Mantén una rutina activa: combina caminatas, ejercicios de fuerza y actividades que favorezcan la flexibilidad.

MedlinePlus recomienda cambiar de posición, realizar caminatas breves y estirar los músculos con suavidad para ayudar a aliviar la tensión muscular. Estas medidas son sencillas y pueden incorporarse incluso en jornadas laborales con poco tiempo libre.

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¿Cuándo debes evitar una postura de yoga?

Aunque el yoga suele ser seguro para personas sanas cuando se practica de forma adecuada, también puede causar distensiones y esguinces. El NCCIH recomienda adaptar las posturas a las capacidades individuales y consultar con un profesional de la salud en caso de embarazo, lesiones previas o enfermedades que limiten el movimiento.

Si un ejercicio provoca dolor intenso, mareo, hormigueo o debilidad, detén la práctica. No fuerces una postura para alcanzar mayor flexibilidad y solicita atención médica si los síntomas persisten o son preocupantes.

Recuperar la movilidad después de pasar muchas horas sentado no requiere movimientos complejos ni cambios drásticos en la rutina. Escuchar al cuerpo, respetar sus límites y dedicar algunos minutos al movimiento puede ayudar a desarrollar hábitos más saludables.

Las posturas de yoga, junto con las pausas activas, las caminatas y el ejercicio regular, ofrecen una alternativa para reducir los periodos de inactividad y mantener una mejor relación con el movimiento cotidiano.