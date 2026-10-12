¿Quieres mejorar tu equilibrio? Prueba estos 5 ejercicios sencillos en casa

Mejorar el equilibrio y fortalecer los músculos no requiere acudir a un gimnasio ni utilizar aparatos especializados. Con movimientos sencillos, una silla firme y unos minutos al día, puedes trabajar la estabilidad, la coordinación y la fuerza necesarias para las actividades cotidianas.

Estas capacidades son importantes a cualquier edad, en especial durante el envejecimiento. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) recomienda combinar equilibrio, fuerza y actividad aeróbica.

Ejercicios sencillos para mejorar el equilibrio Canva

¿Por qué es importante mejorar el equilibrio y fortalecer el cuerpo?

El equilibrio permite mantener la estabilidad al caminar, girar o cambiar de posición. De acuerdo con el NIA, los ejercicios específicos ayudan a prevenir caídas, mientras que el entrenamiento de fuerza conserva la capacidad muscular necesaria para realizar tareas diarias con mayor independencia.

Fortalecer piernas, caderas, espalda y abdomen ayuda a controlar los movimientos y mantener una postura estable. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan combinar actividad aeróbica, fuerza y equilibrio en adultos de 65 años o más, según su condición.

Una rutina no tiene que ser complicada ni requerir aparatos especializados. Los movimientos con el peso corporal, una silla firme y un espacio despejado pueden servir como punto de partida para trabajar la estabilidad y la fuerza.

Ejercicios sencillos para mejorar el equilibrio Canva

5 ejercicios sencillos para mejorar el equilibrio en casa

El NIA recomienda movimientos como permanecer sobre un pie, caminar con un pie delante del otro y levantarse de una silla. Antes de comenzar, despeja el espacio y utiliza un apoyo estable si lo necesitas.

1. Equilibrio sobre una pierna

Colócate detrás de una silla firme y sujeta el respaldo. Levanta un pie unos centímetros del suelo e intenta mantener la posición durante unos segundos. Después, cambia de pierna. Trabaja la estabilidad y el control postural. Si sientes inseguridad, conserva una mano sobre la silla.

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2. Caminar con talón y punta

Camina lentamente en línea recta y coloca el talón de un pie justo delante de los dedos del otro. Da pasos cortos y mira al frente. Favorece la coordinación y el equilibrio dinámico. Practícalo junto a una pared o una superficie estable.

3. Marcha en el mismo lugar

De pie, con la espalda erguida y los pies separados al ancho de las caderas, levanta una rodilla y después la otra, como si caminaras sin desplazarte. Hazlo lentamente y utiliza un apoyo si lo necesitas.

4. Sentarse y levantarse de una silla

Siéntate en una silla estable, apoya ambos pies en el suelo e inclina ligeramente el torso hacia delante. Empuja con las piernas para levantarte y vuelve a sentarte de manera controlada. Fortalece piernas y glúteos y practica una acción cotidiana. Utiliza una silla estable y apóyate con las manos si lo necesitas.

5. Elevaciones de talones

Colócate detrás de una silla y sujeta el respaldo. Levanta lentamente los talones hasta quedar sobre la parte delantera de los pies. Después, baja de forma controlada y repite. Trabaja las pantorrillas y los músculos que controlan el tobillo. MedlinePlus lo recomienda para fortalecer esta zona. Ajusta las repeticiones a tus capacidades.

¿Cómo fortalecer piernas, glúteos y abdomen con ejercicios básicos?

Para mejorar la estabilidad también conviene fortalecer los músculos que sostienen el cuerpo. El NIA señala que la fuerza facilita actividades como levantarse de una silla o subir escaleras. Recomienda trabajar piernas, caderas, espalda y abdomen al menos dos días por semana.

Sentadillas con apoyo

Coloca una silla detrás de ti y separa los pies al ancho de las caderas. Flexiona las rodillas y lleva ligeramente la cadera hacia atrás, como si fueras a sentarte. Regresa a la posición inicial sin bloquear las rodillas. No bajes más de lo que te permita tu movilidad.

Elevación de piernas hacia atrás

Sujeta el respaldo de una silla, mantén el torso erguido y lleva una pierna hacia atrás sin arquear la espalda. Regresa lentamente y cambia de lado. El movimiento activa los músculos de la cadera y los glúteos.

Bird dog o perro pájaro

Colócate en cuatro apoyos sobre una superficie estable. Extiende un brazo hacia delante y la pierna contraria hacia atrás, sin girar la cadera. Vuelve al inicio y cambia de lado. Si tienes molestias en las muñecas, las rodillas o la espalda, consulta a un profesional para encontrar una alternativa adecuada.

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Prioriza la técnica, respira con normalidad y aumenta la dificultad de forma gradual. MedlinePlus explica que el fortalecimiento puede realizarse con pesas, bandas de resistencia o el propio peso corporal.

¿Cuánto tiempo debes practicar estos ejercicios para notar resultados?

La constancia es más importante que intentar completar una rutina exigente desde el principio. Los avances dependen de la condición física, la frecuencia, la técnica y las limitaciones de movilidad; no existe un plazo único para notar mejoras.

Los CDC recomiendan que los adultos de 65 años o más realicen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana e incluyan actividades para mejorar el equilibrio.

Comienza con un calentamiento breve, practica los movimientos de equilibrio y fuerza y termina con una vuelta a la calma. Ajusta los tiempos a tu capacidad e incluye pausas.

Si llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio, comienza con sesiones cortas y aumenta la actividad de manera progresiva. MedlinePlus aconseja consultar a un profesional de la salud para determinar qué actividad es apropiada según la edad y el estado de salud.

Consejos para mejorar el equilibrio sin riesgo de caídas o lesiones

Prepara el espacio y adapta los ejercicios a tus capacidades. El NIA recomienda practicar despacio, usar una silla resistente o contar con alguien cerca si hace falta, y llevar calzado cómodo y estable.

Despeja el área: retira alfombras sueltas, cables y objetos que puedan provocar tropiezos

Utiliza un apoyo estable: coloca una silla firme contra la pared y evita muebles con ruedas

Controla los movimientos: haz cada ejercicio lentamente y evita giros bruscos

No ignores el dolor: si aparece dolor, mareo, debilidad repentina o sensación de desmayo, interrumpe la actividad y busca atención médica según la intensidad de los síntomas

Adapta la rutina: un fisioterapeuta puede recomendar alternativas según tus necesidades

Solicita orientación si tienes riesgo de caídas: si has sufrido caídas frecuentes o tienes dificultades importantes para caminar, consulta a un profesional antes de practicar por tu cuenta

Si la inestabilidad, los mareos o las caídas persisten, consulta a un profesional de la salud.

Incorporar ejercicios de equilibrio y fuerza de manera progresiva puede ayudar a conservar la movilidad y facilitar las actividades cotidianas. La clave es elegir movimientos adecuados para tu condición física, mantener una técnica segura y dar prioridad a la constancia antes que a la intensidad.