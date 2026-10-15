Durante décadas, la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) ha sido motivo de desconfianza, temor y debates médicos. Tras la divulgación de algunos estudios, se propagó la idea de que tomar estrógenos o progestágenos desencadenaba el desarrollo de cáncer de mama.

Sin embargo, la ciencia médica ha evolucionado de manera significativa, demostrando que la TRH es una opción sumamente segura y eficaz para la mayoría de las mujeres cuando se prescribe de forma personalizada y dentro de la ventana de oportunidad adecuada.

Miedo al cáncer en la menopausia: La realidad detrás de la Terapia Hormonal Canva

El origen del mito sobre la terapia hormonal y el cáncer

La creencia popular de que la TRH causa cáncer de mama surge de interpretaciones generalizadas de investigaciones históricas que utilizaban dosis y combinaciones hormonales distintas a las actuales.

Organizaciones internacionales de referencia como BreastCancer.org explican que, si bien existe un ligero incremento en el riesgo relativo de cáncer de mama asociado al uso combinado y prolongado de estrógenos sintéticos con progestina, este riesgo no se aplica de igual forma a todas las pacientes ni a todos los tipos de esquemas terapéuticos.

De hecho, para aquellas mujeres a las que se les ha practicado una histerectomía (extirpación del útero) y únicamente requieren estrógenos solos, las evidencias clínicas han demostrado que el riesgo de cáncer de mama no aumenta significativamente e incluso, en ciertos casos, ha mostrado tendencias de reducción.

A veces el miedo al cáncer hace que las mujeres soportan en silencio síntomas muy severos. Las hormonas no son malas por definición: los estrógenos han protegido nuestro corazón, huesos y cerebro durante años. El riesgo de cáncer de mama con la terapia hormonal se ha sobreestimado y debe analizarse en el contexto individual de cada paciente." — Dra. Itxel Ruiz, Gerente Médico de Salud Femenina en Bayer México.

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Lo que dice la ciencia

Las publicaciones médicas recientes de sociedades ginecológicas internacionales respaldan que el perfil de seguridad de la TRH depende fundamentalmente de tres factores: la edad de inicio, la duración del tratamiento y la presencia de factores de riesgo individuales.

La Sociedad Americana del Cáncer señala que iniciar la terapia hormonal en mujeres menores de 60 años o dentro de los primeros 10 años desde el inicio de la menopausia (ventana terapéutica) presenta un perfil de beneficio-riesgo altamente favorable.

Además, factores de estilo de vida como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la falta de actividad física o la obesidad postmenopáusica representan un impacto más alto en el desarrollo de cáncer de mama que el uso supervisado de terapia hormonal.

"El mayor riesgo de estos métodos son los eventos tromboembólicos, pero estamos claros que actualmente las dosis y los tipos de medicamentos que se usan han venido a revolucionar todo esto y el riesgo es mucho menor. A veces nos preocupamos por las hormonas, pero la obesidad, la diabetes y el tabaquismo impactan más en el cáncer de mama",Dra. Itxel Ruiz, Gerente Médico de Salud Femenina en Bayer México.

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Cuándo está contraindicada la TRH y qué alternativas existen

A pesar de la seguridad que brindan las dosis bajas y las hormonas bioidénticas o micronizadas actuales, la TRH no es apta para todas las mujeres. Según los criterios clínicos de la Sociedad Americana del Cáncer, la terapia hormonal no se recomienda en mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama u otros tumores dependientes de hormonas, enfermedad hepática activa o antecedentes de eventos cardiovasculares severos.

"Para aquellas mujeres que no son candidatas a recibir hormonas, como quienes han tenido cáncer de mama, hoy contamos con terapias no hormonales innovadoras que actúan directo en las neuronas del centro termorregulador. Ninguna mujer debe quedarse sin opciones seguras para aliviar sus síntomas y recuperar su descanso", Dra. Itxel Ruiz.

En estos casos específicos, la medicina ha desarrollado opciones terapéuticas de vanguardia no hormonales que actúan directamente sobre el sistema nervioso central para erradicar los sofocos y los trastornos del descanso sin estimular los tejidos mamarios y uterinos.

La Terapia de Reemplazo Hormonal no debe verse como una amenaza ni como una fórmula universal. La clave radica en acudir con un ginecólogo o especialista para realizar un diagnóstico integral que evalúe la severidad de los síntomas vasomotores, la salud ósea, el riesgo cardiovascular y la historia familiar.

Disipar los mitos del pasado permite que cada mujer tome decisiones informadas y viva la etapa del climaterio con plenitud, salud y máxima calidad de vida.