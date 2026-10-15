Rehabilita ISSSTE quirófanos en el oriente de la Ciudad de México

Con la rehabilitación integral de tres quirófanos en la Clínica de Especialidades “Leonardo y Nicolás Bravo”, ubicada en la zona oriente de la Ciudad de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fortalece la atención médica hospitalaria y quirúrgica para alrededor de 400 mil derechohabientes de la capital.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó la terminación de las obras como parte del Programa Nacional de Rehabilitación de Quirófanos. Los trabajos del proyecto comprendieron la intervención en el área de recuperación y en la Central de Equipos y Esterilización (CEyE), espacios clave para la prestación continua del servicio de cirugía ambulatoria.

Batres Guadarrama detalló la magnitud del acondicionamiento ejecutado en el inmueble al precisar las obras realizadas: “ahí se hicieron obras para rehabilitar pisos, techos, plafones, muros. Se colocaron recubrimientos vinílicos de uso hospitalario. Se cambió mobiliario. También se mejoró el sistema eléctrico y se rehabilitó el aire acondicionado, que es fundamental para el funcionamiento de los quirófanos”.

El titular del instituto destacó el impacto directo que esta modernización tendrá en la población usuaria de la capital del país. “Así, beneficiamos a más o menos 400 mil personas que hacen uso potencial de estos quirófanos”, concluyó el funcionario federal.

Estas mejoras en los hospitales son parte del plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, llamado "Segundo Piso de la Cuarta Transformación". Con este proyecto, el ISSSTE se compromete a arreglar sus clínicas y actualizar su forma de trabajar para ofrecer más y mejores cirugías.