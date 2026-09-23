¿Abdomen abultado? La postura de tu cadera podría influir y estos ejercicios pueden ayudarte

La apariencia del abdomen no depende únicamente de la cantidad de grasa corporal. La posición de la pelvis, la estabilidad del tronco y la forma en que se distribuyen las cargas sobre la columna y las caderas también influyen en la apariencia de esta parte del cuerpo.

Cuando existe poco control de la zona media, la pelvis puede perder estabilidad durante determinados movimientos. Esto puede modificar la posición del tronco y hacer que el abdomen parezca más proyectado hacia adelante, aunque esa apariencia no necesariamente signifique que haya un aumento de grasa abdominal.

Por esta razón, una rutina enfocada en el core, los glúteos y los músculos que participan en el control de la pelvis puede ser útil para mejorar la estabilidad y la postura corporal.

Harvard Health señala que el core incluye músculos del abdomen, la espalda, la pelvis y las caderas, y que su fortalecimiento favorece la estabilidad de la columna y la postura.

Sin embargo, es importante señalar que mejorar la postura no equivale a perder grasa abdominal. Por ello, el objetivo de estos ejercicios debe enfocarse en la alineación, estabilidad y control del movimiento, y no en utilizarlos como una estrategia aislada para conseguir un abdomen plano.

Mejorar la postura no equivale a perder grasa abdominal. Canva.

Ejercicios para mejorar la alineación de la pelvis y evitar que el abdomen se vea abultado

Trabajar la zona media no significa hacer únicamente abdominales. Una rutina equilibrada puede incluir ejercicios que involucren el abdomen, la espalda, los glúteos y las caderas.

1. Puente de glúteos

Este movimiento trabaja los glúteos y la zona media. Mayo Clinic recomienda realizarlo con la espalda en posición neutra y sin inclinar las caderas.

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo

Coloca los pies aproximadamente al ancho de las caderas

Activa suavemente los músculos del abdomen

Contrae los glúteos y eleva la pelvis

Detente cuando las caderas queden alineadas con las rodillas y los hombros

Evita arquear excesivamente la espalda

Mantén la posición durante unas respiraciones y baja de forma controlada

Realiza 10 repeticiones como punto de partida

Puente de glúteos Canva.

2. Bird dog o extensión alternada de brazo y pierna

El bird dog es especialmente útil para trabajar el control del tronco. Harvard Health explica que este ejercicio activa músculos del abdomen, la espalda, la pelvis y las caderas, además de contribuir a la estabilidad de la columna.

Colócate en cuatro puntos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas

Mantén la cabeza y la espalda en una posición neutra

Contrae suavemente el abdomen

Extiende el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás

Procura mantener las caderas y los hombros nivelados

Regresa lentamente a la posición inicial

Repite con el brazo izquierdo y la pierna derecha

Realiza 8 a 10 repeticiones por lado

La técnica es más importante que la velocidad. Harvard Health recomienda evitar arquear la espalda, girar las caderas o elevar demasiado el brazo y la pierna.

Bird dog o extensión alternada de brazo y pierna Canva.

3. Plancha lateral

La plancha lateral permite trabajar los músculos laterales del tronco y exige estabilidad de la pelvis. Mayo Clinic la incluye entre sus ejercicios para fortalecer el core.

Acuéstate de lado

Apoya el antebrazo en el suelo y coloca el hombro directamente sobre el codo

Mantén las piernas extendidas o apoya las rodillas si necesitas una versión más sencilla

Contrae el abdomen

Eleva la cadera sin girar el tronco

Procura mantener hombros, cadera y piernas alineados

Mantén la posición durante tres respiraciones profundas

Cambia de lado y repite

Para principiantes, puede ser preferible comenzar con las rodillas apoyadas y aumentar la dificultad de forma progresiva.

Plancha lateral Canva.

4. Dead bug o insecto muerto

El dead bug es otro ejercicio de control abdominal que requiere mantener estable la zona lumbar mientras se mueven brazos y piernas de manera alternada. Cleveland Clinic lo incluye entre sus ejercicios para fortalecer el core.

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados

Activa los músculos abdominales

Eleva las piernas hasta formar aproximadamente un ángulo de 90 grados

Extiende los brazos hacia el techo

Baja lentamente el brazo derecho y la pierna izquierda al mismo tiempo

Regresa a la posición inicial

Alterna con el brazo izquierdo y la pierna derecha

Realiza 10 a 15 repeticiones alternadas, siempre que puedas conservar el control

Si la espalda comienza a arquearse o pierdes el control de la pelvis, conviene reducir el recorrido del movimiento.

Dead bug o insecto muerto Canva.

5. Estiramiento del flexor de la cadera

Además del fortalecimiento, incorporar ejercicios de movilidad puede complementar una rutina enfocada en la cadera. Diferentes servicios de fisioterapia del NHS recomiendan estiramientos de los flexores de la cadera para trabajar la flexibilidad de la zona.

Coloca una rodilla sobre una superficie acolchada

Adelanta la otra pierna con el pie apoyado

Mantén el torso erguido

Lleva suavemente la cadera hacia adelante

Evita arquear la zona lumbar

Debes sentir un estiramiento moderado en la parte frontal de la cadera de la pierna que permanece atrás

Mantén la posición durante 20 a 30 segundos

Repite 2 o 3 veces por cada lado

El objetivo es sentir tensión moderada, no dolor. Si aparece dolor agudo o molestias que persisten después del ejercicio, es preferible suspenderlo y consultar a un profesional de la salud.

Estiramiento del flexor de la cadera Canva.

¿Cuánto tiempo debes hacer estos ejercicios para notar cambios en la postura?

No existe un número de días universal para modificar la postura. Los resultados dependen del nivel de condición física, la técnica, la frecuencia de ejercicio y las características individuales de cada persona.

En las recomendaciones de fisioterapia del NHS aparecen rutinas de fortalecimiento de la zona pélvica que pueden realizarse tres o cuatro veces por semana, mientras que algunos programas de movilidad proponen repeticiones regulares y progresivas.

Más que aumentar rápidamente el número de repeticiones, conviene concentrarse en ejecutar cada movimiento con control. Una persona que comienza puede realizar una o dos series de cada ejercicio, con descansos suficientes y una intensidad que permita conservar una técnica adecuada.

Conforme aumenta la fuerza, puede incrementarse de forma gradual el número de repeticiones o series. La constancia también resulta fundamental. Estos ejercicios no producen una transformación inmediata de la silueta, pero sí pueden formar parte de un programa de actividad física orientado a mejorar la fuerza, la estabilidad y el control corporal.

Conforme aumenta la fuerza, puede incrementarse de forma gradual el número de repeticiones o series de ejercicios. Canva.

No todo abdomen abultado se debe a la postura: ¿cuándo revisar otras causas?

Un abdomen que sobresale no necesariamente indica un problema de postura. La apariencia abdominal puede estar relacionada con la distribución de grasa corporal, la distensión abdominal, los hábitos alimentarios, la composición corporal, la musculatura y otros factores.

Por eso, es importante no presentar los ejercicios de pelvis y core como una solución para “eliminar la panza”. Su principal utilidad está relacionada con el fortalecimiento y el control de la zona media.

Además, si el abdomen aumenta de tamaño de forma repentina, existe dolor persistente, distensión frecuente o aparecen otros síntomas digestivos, el ejercicio no debe considerarse la única respuesta. En esos casos, resulta conveniente consultar con un profesional de la salud para determinar la causa.

Cuidar la postura requiere algo más que intentar mantener la espalda recta durante el día. La estabilidad de la pelvis y el fortalecimiento de los músculos que sostienen el tronco forman parte del control corporal.

Aunque una mejor alineación puede modificar la forma en que se proyecta el abdomen, es importante recordar que su apariencia tiene múltiples factores. Una rutina constante, una técnica adecuada y la atención a cualquier síntoma fuera de lo habitual son claves para cuidar la salud y el bienestar corporal.