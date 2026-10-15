Durante la transición al climaterio, muchas mujeres buscan alternativas a la terapia hormonal tradicional para aliviar los sofocos y la sudoración nocturna.

Si bien los remedios herbales, suplementos y cambios en la dieta ganan popularidad, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (a través de su plataforma PMC/NIH) y el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM) señalan que es indispensable evaluar su eficacia real y la evidencia científica antes de utilizarlos.

Tratamientos naturales para la menopausia: ¿Qué tan efectivos son? Canva

El auge de los fitoestrógenos y suplementos naturales

Entre las opciones no farmacológicas más frecuentes destacan los fitoestrógenos, compuestos de origen vegetal presentes en la soya, el trébol rojo y las isoflavonas, que imitan de forma débil la acción del estrógeno en el cuerpo.

Asimismo, revisiones documentadas por la entidad especializada Natural Health Practice y la base de datos clínica EBSCO Health analizan el uso frecuente de plantas medicinales como el cohosh negro (Cimicifuga racemosa), la angélica (Dong Quai) o la valeriana para intentar regular la temperatura y el descanso.

Aunque se comercializan ampliamente como productos de libre venta en farmacias e internet, su efectividad médica sigue siendo tema de debate en la comunidad ginecológica.

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Evidencia científica frente a la respuesta individual

A diferencia de los medicamentos que cuentan con estrictos ensayos clínicos estandarizados, la respuesta a los tratamientos botánicos varía enormemente entre cada paciente. La literatura científica recopilada indica que los resultados sobre fitoestrógenos son mixtos o presentan una efectividad moderada que no siempre supera al efecto placebo en síntomas severos.

Hay mujeres que toman fitoestrógenos, que son tratamientos de compra en la farmacia sin fórmula médica, componentes naturales que se parecen al estrógeno. Sin embargo, no tenemos forma de saber a quién sí le va a quitar los síntomas y a quién no; se daban esperando que la mujer tuviera respuesta", Silvia Alarcón, Head de Equipo de Salud Femenina en la División Farmacéutica de Bayer México.

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La importancia del respaldo regulatorio y la seguridad

Un error frecuente es asumir que "natural" es sinónimo de "inocuo". Muchos suplementos alimenticios no están sujetos a los rigurosos filtros de agencias regulatorias como la FDA (Estados Unidos), la EMA (Europa) o la COFEPRIS (México) para demostrar eficacia en estudios de Fase III. Además, algunas plantas pueden interactuar negativamente con otros fármacos o generar sobrecarga hepática si se consumen de manera prolongada.

"Al no estar regulados formalmente como fármacos, carecen del sustento científico robusto para garantizar su efecto." — Dra. Itxel Ruiz, Gerente Médico de Salud Femenina en Bayer México.

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¿Qué tomar en cuenta si los quieres intentar?

Si estás considerando integrar una opción botánica a tu rutina para la menopausia, la recomendación médica principal es nunca automedicarse ni suspender un tratamiento prescrito sin supervisión.

Los fitoestrógenos son opciones a las que muchas mujeres recurren. Sin embargo, antes de iniciar cualquier suplementación o remedio alternativo, es fundamental consultar al especialista para evaluar el estado general de salud, descartar contraindicaciones y determinar si realmente aportarán un beneficio a la calidad de vida", Dra. Itxel Ruiz.

Adoptar hábitos saludables, como una dieta balanceada rica en plantas, ejercicio constante y manejo del estrés, resulta fundamental. Sin embargo, el acompañamiento médico profesional siempre será el mejor aliado para elegir la terapia más segura y efectiva.