¿Obesidad y anemia al mismo tiempo? La ciencia explica por qué ocurre

La obesidad suele relacionarse con el exceso de peso y con enfermedades como diabetes o problemas cardiovasculares. Sin embargo, la investigación científica ha revelado un vínculo menos conocido: el exceso de grasa corporal también puede afectar la forma en que el organismo utiliza ciertos nutrientes esenciales.

Uno de ellos es el hierro, un mineral indispensable para el transporte de oxígeno en la sangre. Aunque podría parecer contradictorio, una persona con obesidad puede desarrollar deficiencia de hierro e incluso anemia.

Este hallazgo ha llamado la atención de especialistas en nutrición y metabolismo, ya que demuestra que los trastornos relacionados con la alimentación no siempre responden a la idea de “exceso” o “carencia”, sino que pueden coexistir en el mismo organismo.

¿Una persona con obesidad puede desarrollar anemia?

La anemia por deficiencia de hierro es una de las alteraciones nutricionales más frecuentes en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a miles de millones de personas y ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos.

Cuando el hierro es insuficiente, pueden aparecer síntomas como cansancio, debilidad, dificultad para concentrarse o menor rendimiento físico. En algunos casos, la causa se relaciona con la dieta, pero también puede estar vinculada con enfermedades o alteraciones metabólicas.

¿Cuál es el factor que une la falta de hierro con la obesidad?

Investigaciones difundidas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que las personas con obesidad pueden presentar deficiencia de hierro debido a cambios metabólicos que alteran la forma en que el organismo absorbe y utiliza este mineral.

El punto clave se encuentra en la inflamación asociada al exceso de grasa corporal. El tejido adiposo —es decir, la grasa del cuerpo— no solo almacena energía. También funciona como un órgano que produce distintas sustancias que influyen en múltiples procesos del organismo.

Cuando una persona desarrolla obesidad, este tejido libera moléculas relacionadas con la inflamación, como la interleucina-6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas sustancias pueden modificar la manera en que el cuerpo regula algunos nutrientes, incluido el hierro.

Según la explicación de la UNAM, esta respuesta inflamatoria puede interferir con los mecanismos que controlan la absorción y el aprovechamiento del hierro. Como resultado, el organismo puede tener dificultades para utilizarlo de forma adecuada, lo que aumenta el riesgo de deficiencia.

Hepcidina: la hormona que conecta la obesidad con la deficiencia de hierro

Un elemento fundamental para entender esta relación es la hepcidina, una hormona producida principalmente en el hígado que regula la cantidad de hierro disponible en el organismo.

La hepcidina controla el paso del hierro hacia la sangre mediante una proteína llamada ferroportina. Esta proteína actúa como una especie de “puerta” que permite que el hierro almacenado en las células se libere hacia el torrente sanguíneo.

Cuando los niveles de hepcidina aumentan, esa puerta se cierra. En consecuencia, el hierro permanece dentro de las células y no llega a la sangre en la cantidad necesaria.

Los especialistas explican que en las personas con obesidad la inflamación puede estimular la producción de esta hormona. Cuando esto ocurre, el cuerpo reduce tanto la absorción del hierro proveniente de los alimentos como su liberación desde las reservas del organismo.

En resumen, el hierro puede estar presente en el cuerpo, pero no disponible para cumplir su función.

Este mecanismo explica por qué algunas personas con exceso de peso presentan niveles bajos de hierro incluso si su dieta incluye alimentos ricos en este mineral.

Por qué el cuerpo puede tener hierro “atrapado” cuando hay obesidad

Uno de los fenómenos que se observa en este contexto se conoce como deficiencia funcional de hierro. Significa que el organismo posee hierro almacenado, pero no puede utilizarlo de forma eficiente.

La hepcidina elevada provoca que el hierro permanezca dentro de células del intestino y del hígado en lugar de circular por la sangre. Como consecuencia, disminuye la cantidad disponible para producir hemoglobina.

Con el tiempo, esta situación puede provocar anemia, aun cuando la persona consuma hierro en su alimentación.

Mayo Clinic señala que la anemia por deficiencia de hierro ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir hemoglobina, lo que limita la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno.

En muchos casos, la deficiencia de hierro puede pasar desapercibida durante años. Algunas personas presentan síntomas leves o inespecíficos, por lo que el diagnóstico suele realizarse mediante análisis de sangre.

Cómo prevenir la anemia si tienes sobrepeso u obesidad

Debido a esta relación entre obesidad y metabolismo del hierro, los especialistas recomiendan vigilar los niveles de este mineral, sobre todo en personas con sobrepeso u obesidad.

Un análisis de sangre puede ayudar a detectar a tiempo niveles bajos de hierro o de hemoglobina. Esta evaluación permite iniciar tratamiento o cambios en la alimentación antes de que aparezcan complicaciones.

La investigación citada por la UNAM también indica que el tipo de hierro consumido puede influir en su absorción. El hierro presente en alimentos de origen animal —conocido como hierro hemínico— suele absorberse con mayor facilidad que el hierro de origen vegetal.

Entre las fuentes alimentarias que contienen este tipo de hierro se encuentran:

Carnes rojas

Pescado

Aves

Mariscos

Además, los especialistas señalan que mejorar los hábitos alimentarios y reducir el exceso de peso puede contribuir a disminuir la inflamación del organismo. Este cambio puede favorecer una mejor regulación de la hepcidina y del metabolismo del hierro.

La relación entre obesidad y anemia muestra que los problemas de nutrición no siempre responden a una simple falta o exceso de alimentos. El metabolismo del cuerpo es complejo y puede alterar la forma en que se utilizan los nutrientes esenciales.

La evidencia científica indica que la inflamación asociada con la obesidad puede modificar la regulación del hierro a través de hormonas como la hepcidina. Este proceso puede limitar la disponibilidad del mineral en la sangre y favorecer la aparición de deficiencia de hierro o anemia.

Por esta razón, especialistas recomiendan prestar atención a los niveles de hierro en personas con sobrepeso u obesidad y mantener una alimentación equilibrada que incluya fuentes adecuadas de este nutriente. Un diagnóstico oportuno y el seguimiento médico permiten identificar el problema y evitar que la deficiencia avance.