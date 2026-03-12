La Junta de Andalucía asume el costo del tratamiento para la enfermedad “piel de mariposa”

El presidente de la Junta de Andalucía en España, Juanma Moreno, anuncia que el Servicio Andaluz de Salud asumirá la financiación de la terapia génica contra la epidermólisis bullosa distrófica. Esta medida, mejor conocida como el tratamiento para la "piel de mariposa", beneficiará a 45 pacientes de la región.

Este hito médico marca un cambio de rumbo para quienes padecen la variante más grave de la enfermedad. La iniciativa garantiza el acceso a un procedimiento que hasta hace poco parecía inalcanzable debido a su elevado costo económico.

El tratamiento llega para transformar la vida cotidiana de personas como Leo, un niño sevillano de 12 años que simboliza la perseverancia de este colectivo. La decisión institucional responde a una necesidad médica urgente.

La enfermedad de mariposa afecta la forma en que la piel sana. Canva

¿Cómo asumirá la Junta de Andalucía el costo del tratamiento?

El Servicio Andaluz de Salud cubrirá el valor de esta terapia para los pacientes con la variante más severa. Juanma Moreno lidera este proceso para facilitar el acceso a un fármaco que mejora la situación clínica de forma inmediata.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, encabeza este anuncio oficial. "Llevamos ya un tiempo trabajando para conseguir algo que para nosotros es fundamental", afirmó el mandatario sobre la importancia de facilitar el acceso a este medicamento.

El dirigente explica que este fármaco innovador permitirá no solamente aliviar la situación de dolor y de sufrimiento, sino también lograr una mejora significativa en la condición clínica de los afectados.

Además, Moreno hace un llamado a la industria farmacéutica para reducir el excesivo valor comercial de estos productos. "Cuanto más barato sea, más efecto tendrá en la población", señaló respecto a la sostenibilidad del sistema sanitario.

La piel de mariposa hace que las personas experimenten dolor y llagas. Canva

¿Qué es la "piel de mariposa" y cuál es el precio de la terapia?

La epidermólisis ampollosa distrófica es una afección hereditaria que provoca una fragilidad extrema en la piel. Hasta la aparición de las nuevas tecnologías médicas, las heridas resultaban imposibles de cerrar, sometiendo a los afectados a curas diarias dolorosas y costosas.

Terapia beremagene geperpavec (Vyjuvek): Consiste en un gel tópico que corrige el defecto genético y permite la regeneración de los tejidos dañados .

. El costo ronda los 100 mil euros mensuales por persona, una cifra que la agencia EFE califica de inalcanzable para cualquier familia.

El medicamento para la enfermedad ronda los 100 mil euros. Canva

¿Quién es Leo, el niño sevillano que padece esta condición?

Leo es un joven de 12 años originario de Sevilla que llevó su historia personal hasta el Parlamento Europeo para exigir el derecho a una vida sin dolor. Su testimonio aceleró los trámites de la Agencia Española del Medicamento para autorizar el fármaco.

Con una sonrisa, Leo expresó su inmensa alegría ante la noticia. Aseguró que la medicina los librará de ese dolor y sanará heridas que durante muchos años no han podido curar, según declara para la agencia EFE.

Para este pequeño luchador, el futuro ahora se presenta con ilusión renovada. Promete que, en cuanto comience su anhelado tratamiento y sienta mejoría, lo primero que hará será celebrar una fiesta para conmemorar su recuperación.

Leo llevó su historia ante las autoridades para exigir el acceso al fármaco. X: @AndaluciaJunta

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Vivir con esta dolencia implica enfrentar un calvario físico desde el nacimiento. Los síntomas afectan tanto la superficie del cuerpo como las mucosas internas, lo que convierte cualquier roce o actividad cotidiana en una amenaza para la integridad del paciente.

Estos son los síntomas de la epidermólisis bullosa distrófica, según los Institutos Nacionales de Salud de EU (NIH):

Fragilidad extrema: El contacto mínimo con cualquier superficie provoca llagas y ampollas dolorosas en toda la extensión corporal.

El contacto mínimo con cualquier superficie provoca llagas y ampollas dolorosas en toda la extensión corporal. Daño interno: Las mucosas de la boca y el esófago sufren heridas que dificultan la alimentación y causan un dolor intenso al tragar.

Las mucosas de la boca y el esófago sufren heridas que dificultan la alimentación y causan un dolor intenso al tragar. Deformidades físicas: Las cicatrices crónicas provocan la fusión de los dedos en manos y pies, además de posibles daños en la visión.

Las cicatrices crónicas provocan la fusión de los dedos en manos y pies, además de posibles daños en la visión. Riesgo de cáncer: Existe una alta probabilidad de desarrollar carcinomas de piel agresivos desde edades muy tempranas debido al daño celular constante.

El tratamiento llamado Vyjuvek (cuyo nombre genérico es beremagén geperpavec-svdt) ayuda a los pacientes atacando la raíz genética del problema. Esta intervención proporciona un alivio profundo a los síntomas más incapacitantes de la enfermedad.