Científicos digitalizan el cerebro de una mosca, un paso clave para la simulación de la vida

La digitalización del cerebro y la creación de una mosca virtual marcan un hito en la simulación de la existencia biológica. Un grupo de científicos de Eon Systems ha logrado que un insecto viva, sienta y se mueva de forma independiente dentro de una computadora.

Este logro es el resultado de mapear minuciosamente la mente de una mosca de la fruta para otorgarle un cuerpo digital capaz de interactuar con su entorno. Comprender cómo este avance acerca a la ciencia a replicar mentes complejas requiere observar detenidamente los mecanismos de este proyecto.

El cerebro digitalizado de la mosca es el más complejo hecho por la ciencia y ayuda a reaccionar a la mosca virtual. Captura de pantalla: X/@alexwg.

¿Por qué digitalizar el cerebro de una mosca es clave para simular la vida?

Este avance demuestra que copiar la estructura de las redes neuronales resulta suficiente para procesar datos de forma natural. La emulación del cerebro se une a un modelo virtual gobernado por las leyes de la física, lo que permite una interacción fluida entre la mente y el cuerpo simulado.

La estructura dicta el comportamiento: Copiar los sitios especializados de comunicación entre neuronas (conexiones sinápticas) demuestra que la anatomía cerebral procesa estímulos de forma biológica.

La "encarnación" digital: El proyecto une un cerebro emulado con un cuerpo que posee 87 articulaciones simuladas.

El ciclo de retroalimentación: El insecto percibe su entorno digital y cada movimiento genera nuevas percepciones de forma inmediata.

La mosca virtual es capaz de reaccionar debido al cerebro recreado por los científicos. Captura de pantalla: X/@alexwg.

El mecanismo científico: ¿cómo detecta estímulos en su mundo virtual?

Para que el insecto sienta su entorno, se utiliza un sistema que traduce eventos digitales en señales eléctricas que el cerebro simulado puede procesar. Como revela un estudio en la revista Nature, este cerebro computacional reacciona a los estímulos exactamente como lo hace un animal vivo.

Sabores invisibles: Si las patas virtuales entran en contacto con azúcar, la red neuronal inicia el impulso de saborear y alimentarse.

Tacto y polvo digital: Al acumular suciedad simulada, las antenas encienden neuronas que alertan al cuerpo para iniciar las tareas de limpieza.

Visión simulada: Un modelo visual permite que los ojos digitales noten cambios bruscos, como sombras que se aproximan.

Los científicos lograron digitalizar la red neuronal biológica completa del cerebro central de la mosca adulta de la fruta Canva

¿Qué comportamientos realiza la mosca virtual de manera autónoma?

Observar a esta criatura actuar por cuenta propia resulta asombroso porque no existe un humano operándola. El sistema utiliza grupos de neuronas de salida como si fueran los mandos de un vehículo para emitir señales motoras que el cuerpo interpreta de forma independiente.

Búsqueda y exploración: El insecto deambula por su escenario digital en busca de olores y señales de alimento.

Alimentación instintiva: Al encontrar algo dulce, el cerebro ordena extender la trompa para ingerir la sustancia.

Acicalamiento protector: Cuando siente polvo, detiene su marcha y frota sus extremidades delanteras contra su cabeza.

Cuando siente polvo, detiene su marcha y frota sus extremidades delanteras contra su cabeza. Huida ante amenazas: Si detecta un objeto oscuro que se agranda, el sistema activa los circuitos de escape.

La mosca virtual logra reaccionar a estímulos como los sabores. Canva

¿Cuáles son las limitaciones de este modelo?

Este insecto virtual es solo un primer ensayo con barreras importantes por superar. El modelo actual funciona como una herramienta de investigación, pero todavía se encuentra lejos de capturar la riqueza biológica de un ser vivo en la naturaleza.

Mente simplificada: El cerebro digital no experimenta hambre real y carece de procesos complejos como el aprendizaje, los cambios hormonales o la memoria.

Control de movimientos básico: Solo emplea un puñado de neuronas como palancas motoras, lo que significa que descarta el inmenso sistema muscular de las moscas reales.

Solo emplea un puñado de neuronas como palancas motoras, lo que significa que descarta el inmenso sistema muscular de las moscas reales. Falta de sincronía perfecta: La comunicación entre el cerebro y el cuerpo ocurre cada 15 milisegundos, una velocidad que resulta lenta para recrear reacciones súbitas de la vida real.

Esta mosca virtual representa uno de los pasos más emocionantes en la carrera por replicar la vida entera dentro de una máquina. El modelo sirve como un banco de pruebas para descifrar cómo la mente controla el cuerpo, facilitando el camino hacia simulaciones neurológicas mucho más profundas.