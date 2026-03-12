¿Tu bebé tiene un bultito en el ombligo? Esto explican los pediatras sobre la hernia umbilical

La aparición de un pequeño bulto en el ombligo de un bebé puede parecer alarmante; sin embargo los especialistas explican que este tipo de protuberancia suele estar relacionada con una hernia umbilical, una condición relativamente frecuente en recién nacidos.

En la mayoría de los casos, esta afección no causa dolor ni complicaciones y tiende a desaparecer conforme el niño crece y los músculos del abdomen se fortalecen, aunque es importante conocer sus características y saber en qué situaciones se recomienda consultar al pediatra.

¿La hernia umbilical es perjudicial en los bebés? Canva

¿Qué es una hernia umbilical en bebés y por qué aparece?

Durante el embarazo, el cordón umbilical atraviesa una pequeña abertura en los músculos del abdomen del bebé llamada anillo umbilical. A través de esta estructura, el feto recibe oxígeno y nutrientes de la madre.

Después del nacimiento, esa abertura suele cerrarse de forma natural. Cuando el cierre no ocurre por completo, queda un pequeño espacio por el que puede sobresalir parte del tejido abdominal o del intestino. Este fenómeno da lugar a lo que se conoce como hernia umbilical.

El recurso médico StatPearls, del National Center for Biotechnology Information (NCBI), señala que esta afección es relativamente frecuente en la infancia. Diversos estudios indican que puede presentarse aproximadamente en entre 15% y 23% de los recién nacidos, aunque la proporción disminuye conforme los bebés crecen durante el primer año de vida.

Los especialistas también han identificado algunos factores que pueden aumentar la probabilidad de que aparezca una hernia umbilical. Entre ellos destacan:

Nacimiento prematuro

Bajo peso al nacer

Predisposición genética en algunas poblaciones

A pesar de estos factores, la mayoría de los casos evoluciona de forma favorable sin necesidad de tratamiento.

Síntomas de una hernia umbilical en recién nacidos que los padres deben reconocer

El signo más evidente de una hernia umbilical es un bulto blando cerca del ombligo. En muchos bebés se nota con mayor claridad cuando lloran, se ríen o hacen esfuerzo al evacuar.

Los pediatras explican que los síntomas más comunes incluyen:

Protuberancia o inflamación alrededor del ombligo

Aumento del tamaño del bulto cuando el bebé llora o tose

Hernia suave que puede retraerse cuando el bebé está relajado

En la mayoría de los casos, las hernias umbilicales no causan dolor ni molestias. Por esta razón, muchos padres las detectan únicamente al observar el abdomen del bebé durante el baño o al cambiar el pañal.

La American Academy of Pediatrics (AAP) explica que este tipo de hernias suelen ser benignas y no afectan el crecimiento ni el desarrollo del niño.

¿La hernia umbilical en bebés es peligrosa o puede desaparecer sola?

Una de las preguntas más frecuentes entre los padres es si esta condición representa un riesgo para la salud del bebé.

La evidencia médica indica que, en la gran mayoría de los casos, la hernia umbilical desaparece de forma espontánea. Esto ocurre porque los músculos del abdomen se fortalecen con el crecimiento del niño y la abertura termina por cerrarse.

Datos citados por la American Academy of Family Physicians indican que aproximadamente 88% de las hernias umbilicales se cierran por sí solas antes de los cinco años de edad.

Otros estudios muestran que una parte importante se resuelve incluso antes:

Alrededor del 64% desaparece antes del primer año de vida

Cerca del 77% se cierra antes de los dos años

Debido a esta evolución favorable, muchos pediatras recomiendan vigilar la hernia durante los primeros años y evitar intervenciones innecesarias.

Incluso cuando el bulto es visible, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Las investigaciones médicas estiman que las complicaciones graves, como el atrapamiento del intestino, ocurren en menos del 1% de los casos.

Cuándo acudir al médico por una hernia umbilical en un bebé

Aunque la mayoría de las hernias umbilicales no representa un problema grave, los especialistas recomiendan consultar con un médico si el bebé presenta ciertos síntomas.

Entre las señales que requieren valoración médica se encuentran:

dolor o llanto intenso

vómitos

inflamación persistente

cambio de color en el bulto, especialmente rojo o morado

dificultad para introducir la hernia hacia el abdomen

Estos signos pueden indicar una complicación poco frecuente conocida como hernia incarcerada, que ocurre cuando parte del intestino queda atrapada en la abertura abdominal. En estos casos se requiere atención médica inmediata.

Tratamiento de la hernia umbilical en bebés: ¿cuándo se necesita cirugía?

En la mayoría de los niños, los médicos optan por observar la evolución de la hernia durante los primeros años de vida. Este enfoque se debe a que el cierre espontáneo es muy frecuente.

Especialistas de Mayo Clinic señalan que la cirugía suele considerarse solo en determinadas situaciones, por ejemplo cuando:

la hernia causa dolor

mide más de 1 o 2 centímetros

no disminuye con el crecimiento del niño

persiste después de los 4 o 5 años

Cuando la intervención es necesaria, se trata de un procedimiento relativamente sencillo en el que el cirujano cierra la abertura de la pared abdominal. En la mayoría de los casos la recuperación es rápida y el niño puede regresar a sus actividades habituales en poco tiempo.

La hernia umbilical es una condición frecuente durante los primeros meses de vida y, en la mayoría de los casos, forma parte del desarrollo normal del bebé. La evidencia médica indica que muchas desaparecen de manera espontánea conforme los músculos del abdomen se fortalecen.

Aunque las complicaciones son poco comunes, los especialistas recomiendan vigilar la evolución del bulto y consultar al pediatra ante cualquier cambio en su tamaño, color o si el bebé presenta dolor. La evaluación médica permite determinar si la hernia requiere seguimiento o tratamiento.