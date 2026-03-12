El IPN regenera hueso, cartílago y tejido muscular con células madre; así funciona esta tecnología

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) logra un avance significativo al regenerar hueso, cartílago y músculo mediante el uso de células madre. Este progreso podría transformar la medicina a través de moldes impresos en 3D que funcionan como estructuras para cultivar partes del cuerpo humano.

Bajo la supervisión del científico Jorge Vela, el equipo politécnico perfecciona terapias que emplean el propio material biológico del paciente. El objetivo es reparar lesiones que anteriormente se consideraban irreparables para la ciencia médica.

Las células madre hacen posible la recuperación de tejidos. Canva

¿Cómo se genera nuevo tejido a partir de células madre?

Al colocarse en una estructura plástica diseñada a medida, las células madre se multiplican hasta formar músculo fuerte o tejido graso. Este proceso permite que la vida se desarrolle nuevamente a partir de la integración de material biológico con la estructura impresa, logrando que el injerto se adapte a la zona lastimada.

Así funciona la técnica desarrollada por el IPN:

Uso de andamios plásticos: Se imprimen moldes en 3D con la forma exacta que requiere la zona afectada del cuerpo.

Se imprimen moldes en 3D con la forma exacta que requiere la zona afectada del cuerpo. Siembra celular: Las células madre se colocan sobre estas estructuras para que inicien su proceso de crecimiento.

Las células madre se colocan sobre estas estructuras para que inicien su proceso de crecimiento. Adaptación personalizada: El tejido nuevo se moldea a la medida de una fractura difícil o de una lesión específica.

Los huesos pueden regenerarse debido a esta técnica. Canva

¿La técnica tiene capacidad para sanar otros órganos?

La naturaleza de estas células les permite actuar como bases listas para reescribir la historia clínica de un individuo. Esta habilidad biológica las faculta para transformarse en componentes de casi cualquier parte de la anatomía, lo que abre la puerta a soluciones médicas que antes parecían inalcanzables.

Órganos vitales: Poseen el potencial de reparar daños en tejidos del corazón y el estómago.

Poseen el potencial de reparar daños en tejidos del corazón y el estómago. Salud cerebral: Prometen la regeneración de redes neuronales dentro del cerebro.

Prometen la regeneración de redes neuronales dentro del cerebro. Conexión corporal: Buscan la sanación de diversas áreas del sistema nervioso.

Las células madre también tienen el potencial de reparar conexiones neuronales. Canva

El papel de la inteligencia artificial en la regeneración de tejidos

La Inteligencia Artificial (IA) es actualmente la mejor aliada de los investigadores en este campo. Esta tecnología actúa como un motor que acelera las tareas de investigación, lo que permite comprender el comportamiento celular con mayor rapidez para ofrecer soluciones efectivas a la población.

Velocidad científica: Acelera el desarrollo de las complejas terapias regenerativas actuales.

Acelera el desarrollo de las complejas terapias regenerativas actuales. Procesos ágiles: Optimiza los largos y delicados periodos de cultivo celular dentro del laboratorio.

Optimiza los largos y delicados periodos de cultivo celular dentro del laboratorio. Competencia global: Ayuda a la ciencia mexicana a competir con las principales potencias mundiales en biotecnología.

El uso de IA sirve para acelerar el proceso y aplicarlo en pacientes. Canva

¿Cuál es el siguiente paso para esta tecnología?

El avance celular sale de los laboratorios del instituto para dirigirse hacia los pasillos de los hospitales públicos. La meta consiste en aplicar estos tejidos en pacientes mediante una colaboración que busca devolver la movilidad y el bienestar a quienes han sufrido pérdidas de tejido.

Normatividad médica: El cumplimiento estricto de toda la regulación sanitaria y legal requerida para su uso humano.

El cumplimiento estricto de toda la regulación sanitaria y legal requerida para su uso humano. Alianza estratégica: Una colaboración estrecha con los médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una colaboración estrecha con los médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aplicación clínica: La implantación segura de los tejidos creados en el laboratorio en cirugías programadas.

El uso de células madre reduce el riesgo de rechazo inmunológico al provenir del propio paciente. Además, esta técnica podría ser la respuesta definitiva para el tratamiento de fracturas que no sueldan y para la pérdida de masa muscular severa.