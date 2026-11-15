¿Mató Trump al trumpismo?

Es probable que Donald Trump haya matado lo que más ama. De Maine a Texas, de Iowa a Carolina del Sur, los demócratas arrasaron en las elecciones intermedias en lo que ha sido su mayor triunfo electoral en cuatro décadas. Trump se convirtió, después de estas elecciones en un “lame duck” (un pato cojo) que en código estadunidense significa que es un presidente prescindible, que se quedó solo y sin muchas opciones de recuperarse. Una mayoría aplastante de votantes le propinaron una paliza a este individuo que padece de una enfermedad incurable, el narcisismo inequívoco en el que está sumido. Así como Trump sufrió la peor derrota en la intermedia que cualquier otro presidente en décadas, aún conserva herramientas para seguir haciendo daño a la democracia. Decía Oscar Wilde que el hombre era el único animal que acababa matando lo que más amaba y como ya se dijo arriba, Trump hizo exactamente eso con el trumpismo, su criatura más preciada.

En materia de política exterior tiene amplia cobertura ejecutiva y también en el tema de los aranceles. Las dos cámaras de mayoría demócrata podrán acotarlo en enero de 2027 hasta cierto punto: hasta ahora el Partido Demócrata (PD) cuenta con 55 senadores contra 44 del Partido Republicano (PR) (es probable que el PD gane Alaska también y serían 56 senadores, y 253 asientos del PD contra 162 del PR en la Cámara de Representantes, de un total de 435; pero Trump, que hoy es un animal herido, reforzará su línea dura a pesar de que el mandato ciudadano es que pare su agresividad externa e interna. El nombramiento del mayor halcón ultraderechista y de corte neofascista de la Casa Blanca, Stephen Miller, como jefe del gabinete –equivalente a un primer ministro– muestra el empecinamiento de Trump en seguir en la línea de la dureza. Dada su naturaleza emocional y psicológica, este resultado electoral hace de Trump un individuo más peligroso que en el pasado reciente, por ejemplo, es capaz de escalar el conflicto en Irán aún más y en modo suicida. Y de abandonar a Ucrania al capricho de la ocupación territorial de parte de Putin, con quien por cierto se reunieron recientemente los enviados de Trump, frente a quienes fustigó: “que Europa diga, ¿quiere la guerra o la paz?”.

Los resultados adversos al proyecto de Trump, a saber, una mayoría sustanciosa en las dos cámaras y nueve de los diez estados más poblados para los demócratas, no son más que la respuesta de un electorado harto de las corruptelas e ineficiencia de Trump para manejar la política, la economía y la política exterior. El PD triunfó en el Medio Oeste, en el sur (en donde Texas resalta por haber sido de color rojo por 40 años); en Kansas el PD logró elegir a un candidato demócrata después de 94 años de reinado republicano. Los demócratas también arrollaron sorprendentemente en las dos Carolinas. Este voto de rechazo al trumpismo, fue fuertemente encabezado por el voto latino, por el voto de muchos blancos jóvenes (generación Z y Millennial) y de población afroestadunidense, quienes se volcaron a apoyar el tsunami azul. Además, hay muchos primerizos entre los victoriosos: el primer musulmán, Abdul El-Sayed de Michigan, para el Senado. La primera mujer negra, Keisha Lance Bottoms para la gubernatura de Georgia. Los primeros latinos electos para la gobernatura, en Texas (Hinojosa, de origen mexicano) y California (Becerra, también de origen mexicano). Nuevo México tendrá a la primera mujer nativa, Deb Haaland) en la gubernatura y Minnesota enviará al senado a la primera mujer nativa de su historia, Peggy Flanagan.

Estos resultados tan diversos y ricos echan por la borda las concepciones racistas de los ideólogos del trumpismo, según las cuales la diversidad, la inclusión y el multiculturalismo no serían tolerados por la nación blanca destinada a preservar el purismo racial a toda costa. También es derrota directa para Trump y JD Vance, quienes se han burlado con epítetos racistas de las aún llamadas minorías étnicas en EU. La escala de la victoria demócrata no le ha permitido a Trump esgrimir sus famosas cantaletas conspiracionistas que le son tan comunes cuando de argumentar sus derrotas se trata. Así, el referéndum sobre Trump y el trumpismo arroja la mayor derrota de un presidente en funciones desde los tiempos de Gerald Ford, quien al perdonar a Nixon le valió su muerte política frente a Jimmy Carter. Esta derrota política y moral del trumpismo, que es consecuencia de los excesos de Trump y de su populismo agresivo, grotesco y autoritario, representa un freno a la profundización de la degradación sociopolítica de Estados Unidos a la que lo sometió el trumpismo y MAGA y, aunque el peligro de un Trump desalmado e impráctico aún prevalece, éste ha sido el primer aviso en contra de la autocracia estadunidense, que con el tiempo habrá de desaparecer.