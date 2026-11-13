Entender cómo la leche líquida pasa a polvo sin perder sus propiedades implica conocer una cadena industrial de alta precisión que transforma una materia prima fresca y perecedera en un alimento estable y seguro.

De acuerdo con Rafael Vargas, gerente de la fábrica de Nestlé en Coatepec, Veracruz, todo este proceso toma alrededor de un día completo desde que el lácteo ingresa a los silos hasta que se obtiene el producto pulverizado.

Lejos de ser una simple deshidratación, la transformación requiere estándares agropecuarios internacionales, controles de temperatura exactos y una estricta vigilancia sanitaria para garantizar que el perfil nutricional llegue intacto al consumidor.

¿Cómo la leche líquida pasa a polvo sin perder sus propiedades nutricionales? Canva

Del campo a la torre de atomización: paso a paso

Una vez que la leche proviene de ranchos certificados en regiones como Torreón, Lagos y Veracruz, comienza su recorrido dentro de la planta mediante etapas controladas:

Pasteurización y balance nutricional: Primero, el líquido se somete a tratamientos térmicos para asegurar su inocuidad y eliminar microorganismos. Posteriormente, se realizan mezclas con materias primas líquidas y sólidas para lograr el equilibrio exacto de vitaminas y nutrientes indicado en el etiquetado.

Primero, el líquido se somete a tratamientos térmicos para asegurar su inocuidad y eliminar microorganismos. Posteriormente, se realizan mezclas con materias primas líquidas y sólidas para lograr el equilibrio exacto de vitaminas y nutrientes indicado en el etiquetado. Atomización o pulverización: El líquido preparado ingresa a la parte superior de una torre gigante donde se somete a altas presiones y temperaturas controladas. Este choque térmico evapora el agua al instante y deja únicamente las partículas sólidas convertidas en un polvo fino con un peso específico determinado.

El líquido preparado ingresa a la parte superior de una torre gigante donde se somete a altas presiones y temperaturas controladas. Este choque térmico evapora el agua al instante y deja únicamente las partículas sólidas convertidas en un polvo fino con un peso específico determinado. Envasado con atmósfera protectora: Para evitar que las grasas del producto se oxiden con el paso del tiempo, antes de sellar las latas se extrae el oxígeno del aire y se sustituye por nitrógeno, un gas inerte que conserva el alimento sin necesidad de añadir conservadores artificiales.

Llega la leche y desde que es leche a que se convierte en producto terminado, estamos hablando que son más de 1,300 análisis que se le hacen para poder garantizar que la calidad esté asegurada en cada uno de los procesos, lo que va desde estudios fisicoquímicos, microbiológicos, inclusive el más importante de todos que es el sensorial." — Rafael Vargas, gerente de fábrica Coatepec.

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¿Cómo se evita que el calor destruya las vitaminas?

Una de las mayores dudas sobre la deshidratación láctea es si las altas temperaturas eliminan sus beneficios. En la industria, este reto se resuelve mediante la adición estratégica de micronutrientes en distintos momentos de la línea de producción, compensando cualquier pérdida natural provocada por la evaporación del agua.

Hay cosas que se hacen con el proceso líquido y cosas que se hacen durante el proceso en polvo. Existen las adiciones porque en los procesos naturales pueden perderse por esas evaporaciones; entonces, dependiendo de los diferentes lugares se hacen y etapa tras etapa vamos colocando cosas." — Rafael Vargas, químico y gerente de planta.

Además de los controles tecnológicos, cada lote (batch) es evaluado etapa por etapa bajo certificaciones internacionales como ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 22000 (seguridad alimentaria) y normativas nacionales supervisadas por autoridades como Cofepris y Senasica.

Nosotros estamos capacitados sensorialmente para que con nuestros sentidos podamos identificar variaciones en el proceso como semielaborado y producto terminado, es decir, seríamos catadores de leche; así como existen catadores de vino, nosotros también somos catadores de leche." — Rafael Vargas.

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¿Qué tan bueno es convertir la leche materna en polvo?

En los últimos años ha crecido el interés por deshidratar la leche materna para prolongar su vida útil y facilitar su almacenamiento. De acuerdo con especialistas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara —institución que desarrolló una tecnología pionera a nivel mundial para este fin—, retirar el agua permite conservar hasta el 95% de los nutrientes originales y evitar que el líquido se contamine o eche a perder rápidamente.

Por su parte, el método profesional más seguro para lograrlo es la liofilización (deshidratación al vacío a temperaturas extremadamente bajas). A diferencia de hervir o deshidratar con calor en casa —procesos que pueden destruir enzimas y anticuerpos sensibles—, la liofilización sublima el hielo directamente a vapor y mantiene intactas las proteínas.

Sin embargo, los expertos coinciden en que no se recomienda intentar convertir la leche materna en polvo de manera casera, ya que los equipos domésticos carecen de los controles de esterilización, vacío y análisis microbiológicos necesarios para garantizar que el alimento sea inocuo para un recién nacido.

Cuando se realiza en bancos de leche certificados o laboratorios especializados, este avance resulta sumamente benéfico para alimentar a bebés prematuros, huérfanos o hijos de madres que enfrentan tratamientos médicos.