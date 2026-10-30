Seguramente has escuchado el meme “Yo iba a llegar muy lejos, pero me lastimé la rodilla”, una broma sobre una molestia que puede aparecer después de hacer ejercicio, al subir escaleras o incluso durante actividades cotidianas, como caminar o levantarse de una silla.

Aunque en ocasiones el dolor de rodilla se relaciona con una sobrecarga muscular o una lesión menor, también puede ser consecuencia de problemas en los ligamentos, los meniscos o las articulaciones.

Una de las pistas que ayudan a identificar su posible origen es la ubicación de la molestia. El dolor en la parte delantera, interna, externa o posterior de la rodilla puede relacionarse con diferentes afecciones, aunque sus síntomas suelen coincidir. Para establecer un diagnóstico, también es necesario considerar los antecedentes, la intensidad del dolor y la presencia de otras señales

¿Dónde te duele la rodilla? Guía para identificar las posibles causas Canva.

¿Por qué puede comenzar a doler la rodilla?

La rodilla es una articulación que soporta buena parte del peso corporal y permite movimientos esenciales para caminar, correr, saltar y sentarse. Debido al esfuerzo que realiza, puede verse afectada por lesiones, inflamación, desgaste o movimientos repetitivos.

De acuerdo con MedlinePlus, el dolor puede aparecer de forma repentina después de una lesión o comenzar como una molestia leve que aumenta con el tiempo. Entre las causas posibles están la artritis, los problemas de menisco, las lesiones de ligamentos y el uso excesivo de la articulación.

La ubicación del dolor permite identificar algunas posibilidades, aunque no confirma un diagnóstico. La edad, el tipo de actividad física, los antecedentes de lesiones y la presencia de hinchazón o rigidez también ayudan a orientar la evaluación médica.

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¿Qué problemas pueden causar dolor en la parte delantera de la rodilla?

El dolor frontal puede aparecer alrededor o detrás de la rótula, en la parte superior o en la zona inferior de la rodilla. Cada ubicación puede relacionarse con distintas afecciones.

1. Dolor alrededor o detrás de la rótula

Síndrome de dolor patelofemoral. La American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) explica que esta afección provoca dolor en la parte delantera de la articulación. Puede presentarse tanto en personas que practican deporte como en quienes no realizan actividad física de manera habitual.

Tendinitis rotuliana. Afecta el tendón que conecta la rótula con la tibia. Este tejido interviene en la extensión de la pierna y puede resentir la sobrecarga repetida, especialmente durante actividades que implican saltos.

Bursitis. La inflamación de las bursas, pequeñas bolsas llenas de líquido que reducen la fricción entre los tejidos, puede provocar dolor, sensibilidad e hinchazón, así como dificultades para realizar determinados movimientos.

Condromalacia rotuliana. Se caracteriza por alteraciones del cartílago situado debajo de la rótula y puede causar dolor en la parte anterior de la rodilla.

Artrosis. El desgaste de los tejidos articulares puede provocar dolor, rigidez y limitaciones del movimiento.

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2. Dolor en la parte superior de la rodilla

Tendinopatía cuadricipital. Afecta el tendón que conecta el músculo cuádriceps con la parte superior de la rótula. Puede provocar dolor al extender la pierna o realizar esfuerzos.

Bursitis suprarrotuliana. La inflamación de una bursa situada por encima de la rótula puede causar dolor e hinchazón en esa zona.

3. Dolor en la parte inferior de la rodilla

Tendinopatía rotuliana o rodilla de saltador. Suele relacionarse con la sobrecarga del tendón rotuliano y puede provocar dolor debajo de la rótula.

Enfermedad de Osgood-Schlatter. Es frecuente durante el crecimiento y provoca dolor e inflamación en la zona donde el tendón rotuliano se une a la tibia, especialmente en adolescentes que practican deportes.

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Dolor en la parte interna o externa de la rodilla: posibles causas y lesiones

Los costados de la rodilla contienen estructuras que ayudan a estabilizar la articulación. Una lesión puede producirse después de un golpe, una caída, un giro repentino o una actividad que somete la pierna a un esfuerzo mayor del habitual.

1. Dolor en la parte interna

Lesión del menisco medial. El menisco es una estructura de cartílago que contribuye a distribuir las cargas y amortiguar los movimientos entre el fémur y la tibia. Los desgarros pueden aparecer cuando la rodilla gira mientras soporta el peso corporal. Entre los síntomas están el dolor al flexionar la pierna, la hinchazón, la dificultad para mover la articulación y la sensación de bloqueo.

Lesión del ligamento colateral medial. Este ligamento se encuentra en el costado interno y contribuye a mantener estable la rodilla. Un golpe o una fuerza que empuje la articulación puede dañarlo.

Artrosis. El desgaste articular puede provocar dolor en la parte interna, rigidez y dificultad para caminar.

Tendinopatía de la pata de ganso. Afecta los tendones que se insertan en la zona interna de la tibia y puede causar dolor, sobre todo al subir escaleras o realizar actividad física.

2. Dolor en la parte externa

Lesión del menisco lateral. Puede causar dolor en el costado externo, hinchazón y dificultad para mover la rodilla, especialmente después de un giro o traumatismo.

Síndrome de la banda iliotibial o cintilla iliotibial. Afecta una banda de tejido que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla. Suele relacionarse con movimientos repetitivos, como correr o montar en bicicleta. El dolor puede aumentar durante la actividad física, aunque su origen debe confirmarse mediante una evaluación clínica.

Lesión del ligamento colateral lateral. Este ligamento ayuda a estabilizar el costado externo de la articulación y puede dañarse después de un golpe o una fuerza excesiva.

Es importante recordar que la ubicación de la molestia no basta para distinguir una lesión de otra. Si el dolor comenzó después de un traumatismo, la rodilla presenta hinchazón considerable o existe dificultad para apoyar el peso, se debe buscar atención médica.

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Dolor detrás de la rodilla: ¿puede ser un quiste de Baker?

El dolor en la parte posterior de la rodilla puede deberse a un quiste de Baker, una acumulación de líquido sinovial que provoca hinchazón y que puede relacionarse con lesiones de menisco, artrosis o artritis reumatoide. Aunque a veces no causa síntomas, si aumenta de tamaño puede generar presión, rigidez y molestias al flexionar o extender la pierna.

Sin embargo, no todo dolor posterior se debe a este quiste. Si aparece un bulto persistente, es importante acudir al médico. Además, el dolor detrás de la rodilla acompañado de hinchazón en la pantorrilla, calor o cambios de color en la piel requiere atención médica para descartar problemas como la trombosis venosa profunda. Si también hay falta de aire o dolor en el pecho, se debe acudir a urgencias.

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¿Cuándo preocuparse por el dolor de rodilla y acudir al médico?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), se debe buscar atención médica urgente cuando el dolor es intenso, la rodilla presenta una deformidad o hinchazón importante, o existe dificultad para moverla o apoyar peso sobre la pierna.

También es necesario acudir al médico si la articulación está caliente, enrojecida e hinchada, especialmente si hay fiebre, ya que podría tratarse de una infección.

Si el dolor es leve y no hay señales de alarma, se recomienda reducir temporalmente las actividades que lo provocan y aplicar una compresa fría envuelta en una toalla durante un máximo de 20 minutos cada dos o tres horas, sin colocar hielo directamente sobre la piel.

Cuando las molestias persisten durante varias semanas, reaparecen con frecuencia o interfieren con las actividades cotidianas, conviene solicitar una valoración médica. El tratamiento depende de la causa y puede incluir fisioterapia, cambios en la actividad física o medicamentos indicados por un profesional.

La ubicación del dolor ofrece pistas sobre su posible origen, pero no confirma un diagnóstico. Por ello, es importante observar cuándo comenzó, qué movimientos lo empeoran y si hay hinchazón, rigidez o dificultad para caminar. Ante síntomas persistentes o señales de alarma, la atención oportuna ayuda a prevenir complicaciones y favorece la recuperación.