Avanza distribución de carros rojos en hospitales y clínicas del ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó el fortalecimiento de las áreas de urgencias mediante la distribución de 213 carros rojos con equipo completo de reanimación, adquiridos con una inversión de 63 millones 391 mil pesos.

A través de un video difundido en redes sociales, el titular del organismo informó que este equipamiento será destinado a 130 unidades médicas en todo el país, con el objetivo de mejorar la atención inmediata en situaciones críticas.

“El famoso carro rojo es muy importante para las urgencias; y, por ejemplo, estos carros rojos que estamos mandando son 213, y estos van a 130 unidades médicas del país”, señaló.

El mandatario precisó que ya se realizó la entrega de las primeras 51 unidades en 27 centros médicos ubicados en Puebla, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. Entre los inmuebles beneficiados se encuentran el Hospital Regional (HR) “presidente Benito Juárez”, los hospitales generales (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio” y de Tepic, así como las clínicas hospitales de Pinotepa Nacional y de Mazatlán.

Respecto a las características técnicas, el director general explicó que cada unidad cuenta con un desfibrilador de última generación con operación manual o asistencia por voz para corregir alteraciones del ritmo cardiaco, además de un marcapasos externo para regular la frecuencia cardiaca.

Cuentan con un equipo completo de reanimación, con el famoso desfibrilador para poder atender a la gente que se encuentra en la situación más crítica en la que su vida corre peligro. Así, apoyamos también a las salas de urgencias del ISSSTE con nuevo equipamiento”, detalló.

El equipamiento incluye también un monitor con pantalla a color para vigilar en tiempo real signos vitales como frecuencia cardiaca, respiración y niveles de oxígeno, así como un tanque de oxígeno y una tabla rígida para realizar compresiones torácicas.

Asimismo, los carros están fabricados en plástico de alto impacto con esquinas redondeadas, ruedas con freno y cajones con sistemas de seguridad que organizan bolsas de reanimación y equipo de intubación en tamaños para adultos, niñas, niños y recién nacidos.

Con estas acciones, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE consolida sus estrategias para fortalecer la atención médica en beneficio de sus más de 13 millones de derechohabientes.