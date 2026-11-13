Inicia convocatoria de la Medtronic Spark Scholarship para impulsar líderes en tecnología de salud

Medtronic, líder mundial en tecnología de la salud, anunció la apertura de la convocatoria para la segunda generación de la Medtronic Spark Scholarship, un programa global diseñado para ayudar a eliminar las barreras financieras y ofrecer servicios de desarrollo y apoyo a estudiantes que desean desarrollar una carrera en el campo de la tecnología de la salud.

Las solicitudes estarán abiertas del 26 de octubre de 2026 al 15 de enero de 2027. A través de esta iniciativa, Medtronic otorgará hasta 100 becas a estudiantes universitarios y personas inscritas en programas de certificación relacionados con áreas de tecnología de la salud.

La Medtronic Spark Scholarship forma parte de Medtronic Spark, una iniciativa global de 10 años que busca impulsar a un millón de estudiantes de hogares de bajos ingresos hacia carreras en tecnología de la salud, fortaleciendo el talento que hará posible las innovaciones médicas del futuro.

Los beneficiarios podrán acceder a:

• Apoyo financiero de hasta $15,000 en Estados Unidos o $10,000 en ubicaciones internacionales, según el costo del mercado, renovable por hasta cuatro años, para cubrir matrícula, alojamiento, alimentación, cuotas académicas, materiales y otros gastos educativos elegibles.

• Mentoría profesional, acceso a recursos de carrera y apoyo para establecer contactos.

• Un fondo de apoyo para emergencias destinado a atender situaciones inesperadas que puedan poner en riesgo la continuidad de sus estudios.

"Los beneficiarios de la Medtronic Spark Scholarship están desarrollando las habilidades y conocimientos que les permitirán construir carreras con impacto positivo en la vida de millones de personas. Nos entusiasma acompañar a una nueva generación de estudiantes talentosos que ayudarán a liderar el futuro de la tecnología de la salud", señaló Sally Saba, presidenta de Medtronic Foundation. "Nuestro objetivo es eliminar barreras económicas y brindar el apoyo necesario para que los estudiantes puedan concentrarse en alcanzar su máximo potencial, desde el inicio de sus estudios hasta su graduación".

México ya forma parte de esta historia

La primera generación de la Medtronic Spark Scholarship benefició a 100 estudiantes, quienes actualmente cursan estudios en disciplinas como ingeniería biomédica, mecatrónica, ciencia de datos, biotecnología y otras áreas esenciales para el desarrollo de tecnologías innovadoras.

Para los estudiantes en México, la beca ayuda a que la educación superior sea más accesible y crea oportunidades para desarrollar carreras significativas y contribuir a sus comunidades; entre ellos se encuentra Cielo Cavazos, estudiante de Nuevo León, quien actualmente cursa la licenciatura en Biotecnología con especialización en Genética. Otro de los beneficiarios mexicanos es Leonardo Rangel Soto, quien destaca el impacto que la beca ha tenido en su desarrollo académico y profesional.

Los criterios de elegibilidad para la Medtronic Spark Scholarship incluyen:

• Necesidad financiera: los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos.

• Ubicación geográfica: pueden solicitarla estudiantes de todo el mundo que vivan en ubicaciones elegibles.

• Campo de estudio: los estudiantes deben cursar estudios en campos relacionados con la tecnología de la salud en una institución acreditada, con miras a desarrollar una carrera en esos campos.

Las personas interesadas pueden obtener más información y completar su solicitud en www.iie.org/programs/Beca-Medtronic-Spark.