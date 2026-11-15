¿Para qué sirve guardar la sangre del cordón umbilical? Esto dice la ciencia

La llegada de un bebé tam bién representa una oportunidad para tomar decisiones sobre su salud desde los primeros minutos de vida. Una de ellas tiene que ver con la sangre que permanece en el cordón umbilical después del nacimiento, un recurso biológico que suele desecharse junto con la placenta, pero que contiene células madre con aplicaciones médicas.

Su conservación ha despertado el interés de las familias por sus posibles beneficios en el tratamiento de enfermedades graves. Sin embargo, la ciencia también establece límites sobre sus usos, por lo que es importante conocer qué ventajas ofrece, cómo se obtiene y si realmente vale la pena guardarla para el futuro.

Para qué sirve guardar la sangre del cordón umbilical Canva

¿Para qué sirve guardar la sangre del cordón umbilical y qué beneficios tiene?

La sangre del cordón umbilical es aquella que permanece en sus vasos sanguíneos y en la placenta después del nacimiento. Su importancia médica se debe a que contiene células madre hematopoyéticas, capaces de producir los distintos componentes de la sangre.

De acuerdo con MedlinePlus, estas células pueden utilizarse en determinados tratamientos para reemplazar células sanguíneas enfermas por otras sanas.

Su función consiste en producir glóbulos rojos, que transportan oxígeno; glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones, y plaquetas, que participan en la coagulación.

Por ello, las células madre del cordón umbilical representan una alternativa para pacientes que necesitan un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, procedimiento que busca recuperar la producción normal de células sanguíneas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explica que estas células también se encuentran en la médula ósea y la sangre periférica. Las obtenidas del cordón umbilical pueden utilizarse como fuente para determinados trasplantes, según las características del paciente y la compatibilidad entre donante y receptor.

Uno de sus beneficios es que pueden ayudar a personas que necesitan un trasplante y no cuentan con un donante familiar compatible. Por esta razón, la donación a bancos públicos también representa una oportunidad para pacientes con enfermedades graves.

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¿Qué enfermedades se pueden tratar con las células madre del cordón umbilical?

Las células madre hematopoyéticas tienen aplicaciones en el tratamiento de diferentes enfermedades que afectan la sangre y el sistema inmunitario. Entre ellas se encuentran determinados tipos de leucemia, linfoma, anemia y algunos trastornos hereditarios.

MedlinePlus señala que estas células pueden utilizarse para tratar ciertos padecimientos, entre ellos:

Leucemia: algunos tipos de cáncer que afectan la sangre y la médula ósea

Enfermedad de Hodgkin: un tipo de linfoma que afecta el sistema linfático

Anemias hereditarias: trastornos que alteran la producción o el funcionamiento de los glóbulos rojos

Enfermedades del sistema inmunitario: padecimientos en los que las defensas del organismo no funcionan correctamente

Trastornos metabólicos hereditarios: enfermedades genéticas que afectan procesos esenciales para el funcionamiento del cuerpo

En estos casos, el trasplante permite introducir células madre sanas que pueden establecerse en la médula ósea y producir nuevas células sanguíneas. El objetivo es recuperar funciones afectadas por la enfermedad o por tratamientos médicos como la quimioterapia.

Sin embargo, no todas las personas con estos padecimientos son candidatas a un trasplante de sangre de cordón umbilical. La decisión depende del diagnóstico, las características de la muestra, la compatibilidad y la valoración de los especialistas.

También es importante distinguir entre los tratamientos que ya tienen aplicaciones clínicas y aquellos que todavía se encuentran en investigación. Aunque existe interés científico por estudiar las células madre en otras enfermedades, esto no significa que cualquier padecimiento pueda tratarse con ellas.

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¿Cómo se obtiene y conserva la sangre del cordón umbilical después del parto?

La recolección de sangre del cordón umbilical se realiza después del nacimiento del bebé, una vez que el personal médico pinza y corta el cordón. El procedimiento permite recuperar la sangre que permanece en sus vasos sanguíneos para enviarla a un banco especializado.

MedlinePlus explica que el profesional de salud puede utilizar una aguja para extraer la sangre o permitir que fluya hacia una bolsa especial. Después, la muestra se envía a un laboratorio para evaluar su calidad y determinar si cumple con los requisitos necesarios para su conservación.

Si la unidad reúne las condiciones adecuadas, las células pueden procesarse y almacenarse mediante criopreservación, una técnica que utiliza temperaturas extremadamente bajas para conservarlas durante periodos prolongados.

Una de las dudas frecuentes de las familias es si este procedimiento representa algún riesgo para la madre o el recién nacido. La recolección ocurre después del nacimiento y no requiere una intervención adicional en el bebé.

Sin embargo, la atención de la madre y el recién nacido siempre debe tener prioridad. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) señala que la recolección no debe interferir con la atención obstétrica ni modificar la práctica habitual del pinzamiento tardío del cordón umbilical, salvo situaciones médicas específicas.

Además, no todas las muestras contienen una cantidad suficiente de sangre o células para un posible trasplante. Por ello, la evaluación de laboratorio es indispensable.

Si una familia desea donar o conservar la sangre del cordón umbilical, MedlinePlus recomienda hablar con el personal médico al menos tres meses antes de la fecha prevista del parto. Esto permite conocer las opciones disponibles y organizar el procedimiento.

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¿Cuál es la diferencia entre un banco público y uno privado de sangre del cordón umbilical?

Las familias interesadas en conservar la sangre del cordón umbilical tienen dos alternativas principales: donarla a un banco público o contratar un servicio de almacenamiento privado. Aunque ambos permiten conservar células madre, su finalidad y las condiciones de acceso son distintas.

Los bancos públicos reciben donaciones que pueden quedar disponibles para cualquier paciente que necesite un trasplante y encuentre una unidad compatible. Esta alternativa permite ampliar las posibilidades de tratamiento para personas que no cuentan con un donante dentro de su familia.

De acuerdo con MedlinePlus, la donación pública no representa un costo para los padres, aunque no todos los hospitales cuentan con programas para recolectar y enviar estas muestras.

Por otra parte, los bancos privados o familiares conservan la sangre para que esté disponible para el bebé o algún familiar que pudiera necesitarla. Este servicio suele implicar gastos de recolección, procesamiento y almacenamiento.

En México, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), organismo de la Secretaría de Salud, tiene entre sus responsabilidades establecer políticas y estrategias para garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de la sangre y las células progenitoras con fines terapéuticos.

La Secretaría de Salud informó en 2018 sobre la operación de un banco de células progenitoras hematopoyéticas, integrado al CNTS, que utilizaba sangre placentaria del cordón umbilical para trasplantes, principalmente en pacientes con leucemia, linfomas y otras enfermedades hematológicas.

Antes de contratar un servicio privado, es importante revisar sus condiciones de conservación, controles de calidad, costos, acreditaciones y procedimientos para garantizar la seguridad de las muestras.

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¿Vale la pena guardar la sangre del cordón umbilical para el futuro del bebé?

Guardar la sangre del cordón umbilical no garantiza que el bebé pueda utilizar sus propias células madre en el futuro. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos advierte que estas pueden contener alteraciones genéticas o células precancerosas, por lo que no siempre sirven para tratar enfermedades que desarrolle el niño.

Por ello, no recomienda el almacenamiento privado de rutina como un seguro biológico. La donación pública es una alternativa valiosa, mientras que la conservación familiar puede considerarse cuando existe un pariente con una enfermedad que podría tratarse mediante un trasplante.

Aunque se investiga su uso en padecimientos como diabetes y parálisis cerebral, estas aplicaciones aún no son tratamientos habituales aprobados. Por eso, antes de contratar un banco privado, es importante consultar con un especialista y conocer sus beneficios y limitaciones.