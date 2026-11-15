La propaganda de odio

George Orwell, en su célebre y estremecedora novela distópica 1984, relata un ritual cotidiano de propaganda gubernamental y manipulación de masas denominado “Dos Minutos de Odio”. En salones de cada centro de trabajo o en plazas públicas destinadas para ello, a una hora convenida, una multitud se reúne cada día ante una enorme telepantalla en la que se exhibe la imagen del Enemigo del Pueblo y del Partido (Goldstein), para que la masa descargue contra él su odio y su rabia por medio de gritos y silbidos. Es un ritual que refrenda cada día la sumisión al Partido y al Gran Hermano, héroe redentor y protector del Pueblo. “El protagonista y objeto del odio –escribe Orwell– era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del Partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el Partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas”. El espectáculo culminaba con la aparición en la pantalla del líder e inspirador del Partido, con una breve y mordaz sonrisa.

No se piense que la novela de Orwell es mera ficción. Esos siniestros rituales de odio realmente ocurrían en la Unión Soviética. Durante los Procesos de Moscú –entre 1936 y 1938–, mediante los cuales Stalin envió al paredón a decenas de miembros destacados de su propio partido y a miles de funcionarios, jefes militares y ciudadanos comunes, eran celebrados en mítines en los que miles de personas proferían injurias a los acusados y aplaudían al amado líder. Carteles y volantes repartidos masivamente por el gobierno con los retratos y nombres de los “traidores”, enardecían a las multitudes y reforzaban su obediencia ciega al régimen soviético.

Las conferencias mañaneras de las últimas dos semanas me recordaron aquellos pasajes orwelianos. No sé si la presidenta Sheinbaum haya leído la novela 1984 y se inspire en ella o simplemente está siguiendo el ejemplo de su mentor. Durante todo su sexenio, López Obrador se regocijaba cada día al exponer, denigrar y calumniar a sus críticos y tratar a los opositores como enemigos del “Pueblo Bueno”. Otro de sus objetos de odio eran el INE y el IFE, organismos a los que detestaba porque no se sometían a sus dictados. Su rencor y deseo de venganza se remontan a su derrota de 2006, que, según él, fue producto de un fraude que nunca probó. (Lo curioso es que sólo desconoció los resultados de la elección presidencial y no de las elecciones de diputados y senadores votados el mismo día). Hizo de su denuncia de fraude el mito fundacional de su movimiento y así continúa.

Las ahora llamadas “Mañaneras del Pueblo” son una tribuna televisada para difundir autoalabanzas al gobierno y descalificar, calumniar y escarnecer a cualquiera que no se someta al régimen. Los blancos favoritos para sus dardos son los periodistas críticos o independientes, pero tratan igual a los partidos de oposición y sus gobiernos. Recientemente, con motivo de las evidencias de actos sistemáticos de corrupción de Guadalupe Taddei, hasta hace muy poco favorita de Morena y del gobierno, se emprendió una campaña mendaz para culpar al pasado de la corrupción presente. Por medio de ridículas conexiones retroactivas, se pretende culpar al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, de la corrupción de su sucesora, escogida y empoderada por la coalición morenista del Congreso. Acto seguido, los corifeos del gobierno instruyen a todos los diputados morenistas que difundan un texto infame para evadir su responsabilidad política. Y muchos de ellos obedecieron servilmente. El motivo de la embestida contra Córdova es que siempre defendió, con valor y decencia, la autonomía del INE.

La coalición gobernante, en su empeño por sacudirse la mancha de la corrupción de su protegida, ha llevado sus conjeturas insidiosas hasta 1999 y más allá para responsabilizar a José Woldenberg, tan sólo porque unos oscuros y desconocidos jóvenes trabajaron en ese entonces en el gobierno federal y ahora aparecen como cómplices de los contratos amañados de Taddei y su pandilla. El gobierno se equivoca rotundamente al difamar a José Woldenberg, uno de los protagonistas de la transición democrática y uno de los hombres públicos más respetados dentro y fuera de México.

Es tiempo de que el gobierno detenga esa delirante cascada de odio y calumnias. Está serruchando el piso de legitimidad de su propio partido. No le conviene seguir por esa ruta. A menos que el objetivo sea destruir al INE –uno de los últimos organismos autónomos de México y pilar indispensable de la legitimidad de las elecciones–, para retroceder cuatro décadas al control de los resultados por el gobierno en turno.