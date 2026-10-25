Cuidar tus dientes va más allá de una cuestión estética. Si notas que parecen más largos de lo habitual, es posible que sientas incomodidad al ver un cambio en tu sonrisa.

Sin embargo, esta modificación no solo afecta la apariencia: también puede ser una señal de recesión gingival, un problema que deja expuestas las raíces dentales y puede favorecer otras complicaciones de salud bucal.

Aunque en ocasiones pasa inadvertida, la detección oportuna ayuda a identificar la causa y evitar que avance. La retracción puede relacionarse con la enfermedad periodontal, el cepillado agresivo y otros factores que afectan los tejidos que protegen los dientes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos (NIDCR), las encías retraídas pueden hacer que los dientes parezcan más largos. Sin embargo, este signo por sí solo no confirma una enfermedad periodontal, por lo que una revisión odontológica resulta fundamental.

¿Tus dientes se ven más largos Puede tratarse de recesión gingival Canva

¿Tus dientes se ven más largos? Así puedes identificar la recesión gingival

La recesión gingival ocurre cuando el tejido de las encías se desplaza y deja expuesta una parte de la raíz dental. A diferencia de la corona, que está cubierta por esmalte, la raíz cuenta con otras estructuras de protección. Por ello, su exposición puede aumentar la sensibilidad y el riesgo de caries.

Cleveland Clinic explica que este problema puede afectar uno o varios dientes y presentarse en distintos grados. En algunos casos, el cambio se nota porque la línea de las encías queda más arriba de lo habitual; en otros, la persona descubre la retracción cuando siente molestias al cepillarse o consumir alimentos fríos.

El NIDCR también señala que las encías retraídas pueden acompañar a la enfermedad periodontal, una afección que daña los tejidos que mantienen los dientes en su lugar.

Por ello, si notas que tus dientes parecen más largos, que las raíces se ven más o que existe una diferencia en el contorno de las encías, conviene acudir al dentista. El especialista puede revisar los tejidos, medir la profundidad de los espacios alrededor de los dientes y determinar si hay inflamación o pérdida de soporte óseo.

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¿Por qué se retraen las encías? Estas son las causas de la recesión gingival

La retracción de las encías puede tener distintos orígenes. Entre los principales factores se encuentran la enfermedad periodontal, el cepillado con demasiada fuerza, los traumatismos locales y algunas características individuales de los tejidos gingivales.

Una de las causas que se deben descartar es la enfermedad periodontal. Según el NIDCR, la acumulación de placa bacteriana puede provocar inflamación de las encías. Si la placa no se elimina de manera adecuada, puede endurecerse y convertirse en sarro, que requiere una limpieza profesional para retirarse.

Cuando la enfermedad avanza, puede dañar los tejidos que sostienen los dientes y, en los casos graves, afectar el hueso que los mantiene firmes.

Otro factor es el cepillado agresivo. Aplicar demasiada presión de manera repetida puede lesionar las encías, por lo que se recomienda utilizar un cepillo de cerdas suaves y realizar movimientos delicados.

Cleveland Clinic también identifica otros factores asociados con la recesión gingival, como la posición irregular de los dientes, los antecedentes de tratamientos de ortodoncia, el consumo de tabaco y la predisposición genética a tener tejido gingival delgado.

Es importante aclarar que no todas las personas con encías retraídas tienen periodontitis. La causa debe establecerse mediante una valoración profesional, ya que el tratamiento dependerá del origen y de la gravedad del problema.

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Sensibilidad dental y raíces expuestas: señales de alerta que no debes ignorar

La recesión gingival puede avanzar de manera gradual y no siempre provoca dolor. Por eso, además de observar si los dientes parecen más largos, es importante prestar atención a otros cambios en la boca.

Cleveland Clinic identifica la exposición de las raíces como una de las manifestaciones más evidentes de la retracción de las encías. También menciona la sensibilidad al frío, al calor y a los alimentos dulces, así como las molestias durante el cepillado o el uso de hilo dental.

Otros signos que requieren atención son:

Encías rojas, inflamadas o sensibles: pueden indicar inflamación gingival

Sangrado al cepillarse: puede relacionarse con gingivitis u otros problemas periodontales

Mal aliento persistente: puede acompañar a la enfermedad de las encías

Dientes flojos o cambios en su posición: pueden indicar daño en los tejidos que los sostienen

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) señala que la enfermedad de las encías puede causar sangrado, inflamación y retracción; en casos avanzados, también puede provocar movilidad o pérdida dental.

No obstante, estos síntomas no siempre tienen la misma causa. La sensibilidad dental, por ejemplo, puede aparecer por otros problemas, mientras que el sangrado frecuente requiere una evaluación para identificar su origen.

Si notas que las encías retroceden, las raíces quedan expuestas o la sensibilidad aumenta, solicita una revisión odontológica. Si además los dientes se mueven, es importante buscar atención prioritaria.

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¿Cómo se trata la recesión gingival? Opciones para proteger tus dientes

El tratamiento depende de la causa de la retracción, la cantidad de tejido perdido y el estado de las encías y del hueso que sostiene los dientes. Por eso, no existe una solución única para todas las personas.

Cleveland Clinic explica que el tejido gingival perdido generalmente no vuelve a crecer por sí solo. Sin embargo, la atención odontológica puede ayudar a controlar las causas, aliviar las molestias y evitar que la retracción avance.

Entre las opciones que el especialista puede considerar se encuentran:

Corrección de los hábitos de higiene: si el cepillado es demasiado agresivo, el dentista puede recomendar una técnica más suave y un cepillo adecuado

si el cepillado es demasiado agresivo, el dentista puede recomendar una técnica más suave y un cepillo adecuado Limpieza profesional: permite retirar el sarro. Cuando existe enfermedad periodontal, puede ser necesario un procedimiento de limpieza profunda debajo de las encías

permite retirar el sarro. Cuando existe enfermedad periodontal, puede ser necesario un procedimiento de limpieza profunda debajo de las encías Control de la sensibilidad: el odontólogo puede recomendar pasta dental desensibilizante, aplicaciones de flúor u otras medidas según las necesidades del paciente

el odontólogo puede recomendar pasta dental desensibilizante, aplicaciones de flúor u otras medidas según las necesidades del paciente Injerto de encía: en determinados casos, un periodoncista puede colocar tejido para cubrir parte de la raíz expuesta y proteger la zona afectada

El NIDCR indica que el tratamiento de la enfermedad periodontal depende de su gravedad y puede incluir raspado y alisado radicular; en etapas avanzadas, puede requerir cirugía.

No todas las personas con recesión gingival necesitan una intervención quirúrgica. La decisión depende de la evaluación clínica, la progresión del problema, la sensibilidad y la protección que necesiten los dientes.

Tampoco es recomendable intentar tratar la retracción con remedios caseros o utilizar antibióticos y enjuagues medicados sin indicación profesional. La prioridad es identificar la causa y establecer un plan de atención adecuado.

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¿Se puede prevenir la retracción de encías? Hábitos para cuidar tu salud bucal

Aunque no todos los casos de recesión gingival se pueden prevenir, mantener una buena higiene bucal ayuda a reducir el riesgo de enfermedad periodontal y permite detectar cambios antes de que provoquen complicaciones.

El NIDCR recomienda cepillarse los dientes dos veces al día con pasta dental con flúor y limpiar los espacios entre ellos para retirar la placa bacteriana. También destaca la importancia de acudir al dentista para revisiones y limpiezas profesionales.

Para cuidar las encías, incorpora estos hábitos a tu rutina:

Cepíllate dos veces al día: utiliza un cepillo de cerdas suaves y movimientos delicados. Evita frotar con fuerza

Limpia entre los dientes a diario: utiliza hilo dental o cepillos interdentales para retirar la placa de las zonas donde el cepillo no llega con facilidad

Acude a revisiones odontológicas: el profesional puede identificar la retracción, evaluar el estado de las encías y recomendar una limpieza cuando sea necesaria

Evita el tabaco: su consumo aumenta el riesgo de enfermedad periodontal y puede dificultar la recuperación de los tejidos

Atiende los cambios a tiempo: si notas raíces expuestas, sangrado o sensibilidad persistente, solicita una revisión sin esperar a que aparezca dolor

Estas medidas coinciden con las recomendaciones del NIDCR y del NHS, que destacan la higiene diaria, la limpieza interdental y las revisiones como parte del cuidado de las encías.

Sin embargo, una buena higiene no garantiza que nunca aparezca recesión gingival. Algunas personas tienen mayor predisposición por las características de sus tejidos, la posición de los dientes u otros factores. En estos casos, el seguimiento odontológico permite adaptar los cuidados a sus necesidades.

La prevención no consiste en cepillarse con más fuerza, sino en limpiar de manera adecuada y proteger los tejidos que rodean los dientes.

La salud de las encías es fundamental para conservar los dientes y mantener una sonrisa saludable. Por eso, prestar atención a los cambios en su apariencia y acudir a revisiones periódicas permite detectar problemas antes de que afecten los tejidos de soporte dental.

Si notas modificaciones en el contorno de las encías, sensibilidad persistente o sangrado frecuente, consulta a un odontólogo. Una valoración profesional permitirá conocer el origen del problema y determinar las medidas necesarias para proteger tu salud bucal.