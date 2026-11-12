Mayoría de trastornos alimentarios inician antes de los 25 años

Aunque los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) afectan a personas de todas las edades y géneros, un gran porcentaje de los pacientes está por debajo de los 25 años, señaló Julieta Bermúdez Gómez, coordinadora de la Clínica de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz" (INPRFM).

Explicó que actualmente, la tendencia observada en los trastornos de alimentación es que “las mujeres buscan un ideal de cuerpo delgado, mientras que los hombres sienten la necesidad de aumentar su musculatura”.

La especialista en psiquiatría añadió que en la Clínica del INPRFM se brinda atención médica especializada con una tasa de recuperación que oscila entre el 50 y 60 %.

La conducta alimentaria se refiere a nuestros hábitos de alimentación, y en la Clínica atendemos a personas que tienen comportamientos de alimentación anormales. Hacer dietas de forma recurrente, evitar ciertos alimentos por miedo a subir de peso o comer sin control pueden acompañarse de complicaciones como obesidad, diabetes tipo 2 o, al contrario, de desnutrición”, expuso Bermúdez Gómez.

Agregó que los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen multifactorial.

Un factor de riesgo es tener problemas de sobrepeso desde edades muy tempranas, pues con el tiempo, niños, niñas y adolescentes pueden desarrollar insatisfacción con su imagen y empezar con hábitos no saludables para controlar su peso.

Asimismo, existen otras particularidades como características de la personalidad de los individuos y, en menor medida, factores biológicos como la genética podrían también aumentar el riesgo de desarrollar alguna de estas condiciones”.

La coordinadora de la Clínica de la Conducta Alimentaria indicó que los casos que más se atienden son los trastornos alimentarios no especificados, es decir, los que tienen combinaciones de conductas.

Como las observadas en la anorexia nerviosa, en la que se ve restricción alimentaria y desnutrición; o bulimia nerviosa que presenta atracones de comida y conductas compensatorias”.

Julieta Bermúdez enfatizó que es fundamental que desde el hogar se fomente una alimentación equilibrada, “con énfasis en buscar hábitos saludables y no un ideal de imagen corporal poco realista”.