La olimpiada de la simulación

Para Humberto Musacchio. Siempre con gratitud.

Nada es nuevo bajo el sol de la política en nuestro país. Pocas personas se sorprenderían al enterarse de la corrupción e impunidad que impera entre quienes conforman esa suerte de cortesilla política que, por cualquier tipo de razón, se siente intocable. Y no sólo se trata de hablar acerca de quienes figuran entre los micrófonos y las cámaras, de quienes ocupan la atención de los reflectores y son llamados a aparecer entre las mesas de debate, opinión o simple propaganda; en realidad, esas figuras se encuentran en el punto más alto de una estructura que está diseñada para consolidar y preservar aquello que les ha permitido alcanzar ese lugar, ese puesto que defenderán con todos los recursos a su alcance.

Quizá en muy pocas ocasiones se puede hacer referencia de manera tan atinada al lugar común que explica la dimensión de un problema: digamos, entonces, que son la punta de iceberg con el que, ya en lo cotidiano, se estrella nuestro país desde hace mucho tiempo. Son el rostro, la voz y la imagen protagonista de un conglomerado que, a fin de cuentas, se define por “vivir” del presupuesto, por obtener todo el provecho de sus respectivos puestos, de usar al servicio público como una moneda de cambio para cumplir con sus objetivos personales. En ese sentido, la partidocracia es la garantía de habitar en una Jauja en la que muchas y muchos buscan crecer y eternizar su pequeña parcela de poder. Aunque, también lo sabemos, se ha convertido en una lenta enfermedad que padece México pues se ha convertido en el alimento del populismo más rastrero, del nepotismo, compadrazgo, amiguismo y, por supuesto, de la complicidad que en muchos casos amalgama todo en una sola palabra: simulación. En efecto, una simulación que termina por convertir la política de nuestro país en una farsa que, a pesar de estar muy mal escrita, no deja de ser funcional.

Entre la simulación y el cinismo tenemos una ecuación en la que caben tantas y tantas historias de gente con la que hemos cruzado más de una palabra. Y no perdamos de vista que, aún quien parece menos relevante en la estructura del poder político, también es una pieza que cumple con su función bien definida. No deja de ser graciosa y ridícula cada una de las imágenes en las que aparecen las y los protagonistas de la cortesilla política rodeados de todo un séquito que se limita a afirmar cada palabra del respectivo “orador”. Rostros que revelan su profundísima inteligencia, pero que son sustanciales en ese iceberg que se revela frente a nosotros.

Quizá el affaire Taddei se ha convertido en el caso más reciente y paradigmático: mientras el oficialismo busca deslindarse de la exconsejera presidenta del INE –con el mismo afán con el que ha tratado de explicar y solucionar la escasez de medicamentos, por ejemplo–, se revela la podredumbre que, sabemos, existe en toda institución pública en la que gobierne la simulación con todo su abanico de opacidad e impunidad, por supuesto. Han sido días de gloria para la simulación y todos sus rostros, una espiral en la que parecen competir de manera incansable para deslindarse de quien, en su momento, no sólo fue arropada y celebrada por el gobierno. Toda una olimpiada, con sus diferentes pruebas y competencias, por obtener el máximo galardón de la simulación.

No deja de ser divertido observar cómo se levantan cortinas de humo y polvaredas desde las oficinas del Palacio Nacional y del oficialismo: señalar a Lorenzo Córdova como uno de los responsables de Taddei; aludir al mito fundacional que es el supuesto “fraude” de las elecciones del 2006 y de tanto más, a cierto sector de la ciudadanía sólo nos conduce a subrayar la importancia de esclarecer cada uno de los manejos de exconsejera presidenta y todo su séquito. Y a no quitar el dedo del renglón de los casos Rocha Moya, los contratos del Tren Maya, de Marina del Pilar, Segalmex, algunas riquezas meteóricas e inexplicables y, bueno, aquello que se pueda seguir escribiendo. Si este momento sirve para que entre tirios y troyanos, guindas, verdes, azules o tricolores revelen todo aquello que han sido capaces de tejer bajo la sombra de la impunidad, la opacidad y la corrupción, bienvenido sea cada uno de estos casos. Sin embargo, se intuye que los hilos de sus contubernios se encuentran tan enredados que todo movimiento terminaría por asfixiar a más de uno. No cabe duda que a un sector de la ciudadanía nos gustaría observar cómo se desarrollaría ese deleznable espectáculo en el que la simulación ha sido el perfecto artífice.

Y, sin embargo, la pregunta más relevante es ¿qué tanto, como sociedad, seguiremos permitiendo? Por lo pronto, vayamos a leer Pedro Páramo.