¿El sarampión causa daños cerebrales sin importar la edad? Esto dice la ciencia

El sarampión resurge con fuerza, pero no representa solo una fiebre pasajera con manchas rojas; este virus esconde un peligro latente capaz de provocar daño cerebral en algunas personas que padecen la enfermedad.

Lejos de ser una enfermedad inofensiva de la infancia, su reaparición amenaza con consecuencias neurológicas para quienes no están protegidos. Actúa como una bomba de tiempo interna.

Los efectos del sarampión son más graves en niños pequeños. Canva

¿El sarampión causa daños cerebrales y neurológicos en todas las personas?



El sarampión no daña el cerebro de todas las personas que se contagian; sin embargo, es una complicación grave e impredecible que afecta a los niños.

Incluso tras sanar, el virus puede ocultarse en el tejido cerebral y mutar lentamente. Esto provoca un colapso neurológico en los niños después de algunos años, destruyendo neuronas y la comunicación entre las células.

Así afecta el sarampión al cerebro, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), un estudio en Medical Science Monitor y una investigación disponible en Current Issues in Molecular Biology:

Encefalitis aguda: Ocurre en 1 de cada 1,000 casos tras la erupción, causando inflamación , convulsiones y riesgo de sordera o daño mental permanente.

Panencefalitis (PEES): Enfermedad mortal que aparece 7 a 10 años después del contagio, siendo más común si el sarampión ocurrió antes de los 2 años.

Encefalitis por inclusión: Afecta a personas con el sistema inmune debilitado por enfermedades como leucemia. Es usual que ocurra en menores de cinco años y adultos mayores de 20 años. Esta complicación suele aparecer entre 1 y 9 meses después de la infección inicial.

Los daños cerebrales son comunes en niños y personas con algunas enfermedades como la leucemia. Canva

¿Quiénes son más vulnerables a los síntomas del sarampión?

La ferocidad del daño cerebral se concentra en los extremos de la vida. La inmadurez del sistema inmune en bebés crea la ventana perfecta para que el virus se instale y cause estragos permanentes.

Contraer la enfermedad en los primeros años es el riesgo más determinante para desarrollar complicaciones neurológicas fatales. Los adultos no vacunados presentan síntomas mucho más agresivos.

A estas personas afecta más el sarampión, según los CDC y un estudio publicado en Brain and Behavior:

Bebés menores de 12 meses: Tienen el riesgo más alto de desarrollar PEES años más tarde, con una probabilidad de 1 en 600 si se infectan.

Niños menores de 5 años : Representan el grupo con mayor probabilidad de sufrir complicaciones inmediatas como neumonía y encefalitis aguda.

Adultos mayores de 20 años: Presentan una enfermedad más agresiva y tienen mayor riesgo de complicaciones serias y muerte comparado con niños mayores.

La inflamación cerebral es una consecuencia del sarampión. Canva

¿Cuáles son los daños que causa el sarampión al organismo?

El virus actúa como un borrador biológico que provoca amnesia inmunológica. Destruye las células de memoria y reinicia las defensas a un estado inmaduro, dejando al cuerpo expuesto a diversas infecciones secundarias.

En el cerebro, el daño es físico y progresivo mediante una inflamación crónica. La pérdida de materia blanca y la atrofia cerebral conducen al paciente hacia un deterioro cognitivo y motriz sumamente severo.

Estas son las consecuencias del sarampión:

Amnesia inmunológica : El virus elimina la memoria de anticuerpos contra otros patógenos, dejando al niño vulnerable a infecciones por meses o años.

Atrofia cerebral : En la PEES ocurre una pérdida masiva de neuronas, lo que causa deterioro mental, espasmos musculares y eventual estado vegetativo.

Inmunosupresión: La reducción de linfocitos impide que el cuerpo monte defensas efectivas, facilitando la aparición de neumonías y otitis secundarias.

La fiebre es uno de los peligros que podrían afectar al cerebro en casos de sarampión. Canva

¿Qué síntomas del sarampión deben controlarse para evitar daños graves?



La detección de señales de alerta evita que el cuadro evolucione a una emergencia médica. La fiebre extremadamente alta es el primer aviso de una batalla que puede derivar en la acumulación anormal de líquido en los tejidos del cerebro.

Cualquier alteración en el estado de alerta o la claridad mental sugiere que el sistema nervioso central está afectado. El manejo clínico con Vitamina A reduce la mortalidad y protege los tejidos sensibles de la inflamación, según los CDC.

Estos son los síntomas del sarampión a los que hay que poner atención, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH) y el Manual MSD:

Fiebre superior a 40 °C: Una temperatura extrema que persiste o reaparece indica complicaciones neurológicas serias o la presencia de neumonía.

Una temperatura extrema que persiste o reaparece indica complicaciones neurológicas serias o la presencia de neumonía. Alteración de conciencia: La somnolencia excesiva, la confusión o las convulsiones son signos directos de encefalitis que requieren atención de urgencia.

La somnolencia excesiva, la confusión o las convulsiones son signos directos de encefalitis que requieren atención de urgencia. Problemas visuales o de habla: La pérdida de visión o la dificultad para articular palabras pueden ser señales tardías de PEES años después del contagio inicial.

La única barrera efectiva contra este enemigo invisible es la inmunización. Completar el esquema de la vacuna triple viral constituye la acción más potente para blindar al sistema inmunitario con efectos duraderos.