Mitos sobre de TDAH que provocan diagnósticos tardíos

Durante años se creyó que el TDAH era un trastorno exclusivo de la infancia, pero la evidencia científica demuestra que puede acompañar a una persona hasta la edad adulta. Aun así, miles de hombres y mujeres reciben el diagnóstico después de los 30 o incluso 40 años debido a falsas creencias que dificultan reconocer sus síntomas.

Olvidar citas importantes, dejar proyectos inconclusos, procrastinar de manera constante o sentir una inquietud permanente suele atribuirse al estrés, la falta de organización o incluso a un rasgo de personalidad. Sin embargo, en algunos casos estas dificultades pueden estar relacionadas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) señalan que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que inicia en la infancia, aunque sus síntomas pueden persistir durante toda la vida. La falta de información y los estigmas han provocado que muchas personas pasen décadas sin recibir un diagnóstico adecuado.

El TDAH no sólo se presenta en niños. Foto: Pexels

¿Por qué los mitos sobre el TDAH retrasan el diagnóstico durante años?

Uno de los principales obstáculos para identificar el TDAH en adultos es la creencia de que desaparece al crecer. Aunque algunos síntomas cambian con la edad, el trastorno no necesariamente desaparece.

De acuerdo con los CDC, mientras la hiperactividad física suele disminuir, otros síntomas permanecen presentes. Entre ellos destacan la dificultad para mantener la atención, organizar actividades, administrar el tiempo, controlar los impulsos y regular las emociones.

Estas manifestaciones pueden afectar el desempeño laboral, la vida familiar, las relaciones personales e incluso la salud física, ya que dificultan la adopción de hábitos saludables.

El problema radica en que muchas personas normalizan estas dificultades durante años. Algunos piensan que "siempre han sido distraídos"; otros creen que simplemente son desorganizados o que necesitan esforzarse más. Esa interpretación retrasa la consulta con un especialista.

Los datos más recientes de los CDC muestran que más de la mitad de los adultos con TDAH recibieron el diagnóstico hasta la edad adulta, una cifra que refleja el impacto que siguen teniendo los mitos sobre este trastorno.

Mitos sobre de TDAH que provocan diagnósticos tardíos Canva

Los siete mitos sobre el TDAH en adultos que siguen provocando diagnósticos tardíos

Mito 1. "El TDAH es un problema de niños"

Los especialistas explican que el TDAH comienza durante la infancia, pero puede persistir durante toda la vida. En muchos casos, los síntomas nunca fueron identificados porque hace algunas décadas existía menos conocimiento sobre el trastorno o porque las manifestaciones eran distintas a las que tradicionalmente se asociaban con él.

Mito 2. "Si no eres hiperactivo, no puedes tener TDAH"

Muchas personas imaginan que alguien con TDAH siempre está inquieto o es incapaz de permanecer sentado.

En realidad, numerosos adultos presentan principalmente síntomas relacionados con la inatención, entre ellos:

Olvidos frecuentes

Problemas para organizar tareas

Dificultad para terminar proyectos

Distracción constante

Mala administración del tiempo

Los CDC explican que la hiperactividad puede transformarse con la edad y manifestarse como una sensación interna de inquietud más que mediante movimientos constantes.

Mito 3. "Solo es falta de disciplina"

Esta idea suele generar sentimientos de culpa. El TDAH no es consecuencia de la pereza, la mala educación o la falta de voluntad. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecta funciones ejecutivas del cerebro, como la planificación, la organización, la memoria de trabajo y el control de los impulsos.

Por esa razón, muchas personas saben perfectamente lo que deben hacer, pero encuentran enormes dificultades para iniciar una tarea, mantener la atención o concluirla.

Mito 4. "Si terminaste una carrera o tienes un buen trabajo, no puedes tener TDAH"

El éxito académico o profesional no excluye el diagnóstico. Algunos adultos desarrollan estrategias para compensar sus dificultades durante años. Otros dedican muchas más horas que sus compañeros o viven bajo un estrés constante para cumplir con sus responsabilidades.

El NIMH señala que incluso las personas con una trayectoria laboral exitosa pueden experimentar problemas para organizarse, cumplir plazos, administrar pendientes o mantener relaciones personales estables.

Mito 5. "Si puedes concentrarte durante horas, no tienes TDAH"

Este mito suele generar mucha confusión. Las personas con TDAH pueden experimentar episodios de hiperfoco, una capacidad para concentrarse intensamente en actividades que consideran interesantes o estimulantes.

El problema aparece cuando necesitan mantener la atención en tareas rutinarias, administrativas o poco motivantes. Por ello, el hiperfoco no contradice el diagnóstico.

Mito 6. "El TDAH está de moda por culpa de las redes sociales"

Las plataformas digitales han incrementado la conversación sobre salud mental, pero los especialistas advierten que ningún video, cuestionario o publicación puede sustituir una evaluación clínica.

Los CDC enfatizan que el diagnóstico requiere entrevistas, revisión del historial médico, antecedentes desde la infancia y la exclusión de otras condiciones que producen síntomas similares, como ansiedad, depresión o trastornos del sueño.

Mito 7. "Todos los adultos con TDAH fueron diagnosticados cuando eran niños"

La evidencia demuestra lo contrario. Los datos publicados por los CDC indican que más de la mitad de los adultos con TDAH conocieron su diagnóstico hasta la adultez, lo que evidencia que aún existen importantes barreras para reconocer el trastorno de manera oportuna.

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¿Cómo se manifiesta el TDAH en adultos y por qué suele pasar desapercibido?

El TDAH en la adultez suele ser mucho menos evidente que durante la infancia.

En lugar de mostrar hiperactividad constante, muchas personas presentan dificultades que afectan su vida cotidiana, como:

Procrastinación frecuente

Problemas para administrar el tiempo

Olvidos constantes

Pérdida de objetos personales

Dificultad para mantener conversaciones largas

Impulsividad financiera

Problemas para terminar proyectos

Sensación permanente de saturación mental

Estas manifestaciones suelen confundirse con ansiedad, estrés laboral, agotamiento o simplemente con una mala organización personal.

Los CDC explican que, conforme aumentan las responsabilidades propias de la vida adulta, como el trabajo, la familia y las obligaciones económicas, los síntomas pueden hacerse más notorios porque las exigencias también incrementan.

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¿Por qué el TDAH suele diagnosticarse más tarde en mujeres?

Durante décadas, el conocimiento sobre el TDAH se construyó principalmente a partir de estudios realizados en niños con hiperactividad.

Como consecuencia, la mayoría de las mujeres quedaron fuera del perfil "clásico" del trastorno.

En ellas predominan con mayor frecuencia síntomas relacionados con la falta de atención, la desorganización, los olvidos y el agotamiento mental, mientras que la hiperactividad suele ser menos evidente.

Diversas investigaciones también señalan que muchas mujeres desarrollan estrategias para ocultar sus dificultades y adaptarse a las expectativas sociales, un fenómeno conocido como enmascaramiento, lo que retrasa aún más el diagnóstico.

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¿Cuándo acudir con un especialista y cómo se confirma un diagnóstico de TDAH?

No existe un estudio de laboratorio o una resonancia magnética que confirme el TDAH.

Los CDC explican que el diagnóstico requiere una evaluación clínica integral realizada por un profesional capacitado, como un psiquiatra, un psicólogo o un médico con experiencia en este trastorno.

Durante la valoración se analizan:

El historial médico

Los síntomas actuales

Los antecedentes desde la infancia

El impacto en el trabajo, los estudios y las relaciones personales

La presencia de otros trastornos que puedan explicar los síntomas

Los especialistas también descartan condiciones como ansiedad, depresión, trastornos del sueño, consumo de sustancias o enfermedades médicas que pueden presentar manifestaciones similares.

Recibir un diagnóstico oportuno permite acceder a un tratamiento personalizado que puede incluir psicoeducación, terapia psicológica, entrenamiento en habilidades organizativas y, cuando el especialista lo considera necesario, tratamiento farmacológico. El objetivo no consiste únicamente en reducir los síntomas, sino también en mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto del trastorno en el ámbito personal, familiar y laboral.

El diagnóstico tardío del TDAH no siempre se debe a la ausencia de síntomas, sino al desconocimiento que todavía existe sobre la forma en que este trastorno se manifiesta en la adultez.

Derribar los mitos, reconocer las señales y buscar una valoración profesional son pasos fundamentales para recibir atención oportuna y mejorar la calidad de vida. Una mayor información también contribuye a reducir el estigma que, durante años, ha impedido que muchas personas comprendan lo que realmente les ocurre.