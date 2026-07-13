El TDAH que nadie vio: por qué miles de adultos descubren tarde lo que han vivido toda su vida

Durante años, muchas personas crecieron escuchando que eran “distraídas”, “desordenadas”, “intensas”, “flojas” o “incapaces de terminar lo que empezaban”. Con estás etiquetas, tuvieron que aprender a vivir olvidos constantes, impulsividad, ansiedad, dificultades para organizarse o con una sensación permanente de estar “atrasados” respecto a los demás. Lo que no sabían es que, en muchos casos, detrás de esas experiencias había un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no diagnosticado.

Aunque el TDAH suele asociarse con la infancia. Hoy lo que conocemos ha cambiado y cada vez más adultos llegan a consulta tras identificarse con testimonios en redes sociales o contenido digital relacionado con el trastorno. Si bien esto ha aumentado la visibilidad del tema, también ha dejado algo claro: miles de personas pasaron décadas sin recibir una explicación adecuada sobre lo que les ocurría.

Actualmente sabemos que el TDAH no desaparece al crecer. Diversos estudios muestran que una parte importante de quienes lo presentan en la infancia continúan experimentando síntomas en la adultez, aunque estos pueden manifestarse de manera diferente. La hiperactividad física visible en estos niños puede transformarse en inquietud mental, agotamiento, impulsividad en decisiones o dificultad para mantener rutinas y concentración sostenida en los adultos .

El problema es que muchos adultos nunca fueron diagnosticados cuando eran niños. En generaciones anteriores existía menor conocimiento sobre salud mental y neurodesarrollo, además de múltiples mitos alrededor del trastorno, por lo que muchas personas aprendieron a compensar sus dificultades con sobreesfuerzo, perfeccionismo o ansiedad, hasta que las demandas de la vida adulta (en el trabajo, relaciones o responsabilidades económicas) hicieron más evidente el impacto del TDAH en su calidad de vida.

El TDAH en adultos puede afectar la atención, la organización y el control de impulsos.

El diagnóstico tardío suele venir acompañado de una mezcla compleja de emociones. Para algunos representa alivio; finalmente entienden por qué ciertas tareas cotidianas siempre parecieron más difíciles. Para otros implica duelo o frustración por los años vividos sin apoyo adecuado. No es raro que adultos con TDAH hayan sido diagnosticados previamente con ansiedad o depresión, sin identificar la raíz del problema.

Esto no significa que todas las distracciones, las dificultades de concentración, la hiperactividad o la impulsividad sean TDAH. El diagnóstico debe realizarse por profesionales de la salud capacitados y requiere una evaluación clínica completa

Por ejemplo, en los adultos la impulsividad puede manifestarse al realizar compras impulsivas, interrumpir con frecuencia a otras personas durante una conversación o tomar decisiones apresuradas sin valorar sus consecuencias. Por otro lado, la inatención suele reflejarse en olvidos recurrentes, dificultad para organizar actividades, administrar el tiempo o concluir tareas, lo que puede llevar a posponerlas hasta el último momento. Con frecuencia, estas conductas son interpretadas como desinterés, irresponsabilidad o flojera, cuando en algunos casos pueden formar parte de un trastorno del neurodesarrollo como el TDAH. Por ello, es fundamental evitar las etiquetas y promover una evaluación profesional cuando estos síntomas afectan de manera persistente la vida cotidiana.