Supervisa Martí Batres unidades médicas del ISSSTE en CDMX

El director general del ISSSTE, Martí Batres, realizó visitas sorpresa a unidades de atención hospitalaria ubicadas en la Ciudad de México.

Los recorridos se llevaron a cabo en el Centro de Cirugía Ambulatoria, la Clínica de Especialidades Dentales “Dr. Honorato Villa Acosta”, la Clínica de Especialidades de Neuropsiquiatría y la Estancia Temporal para Enfermos de los Estados.

Martí Batres, supervisó los trabajos de rehabilitación que se hicieron en cada uno de los cinco quirófanos del Centro de Cirugía Ambulatoria, que incluyeron el cambio de piso, instalación de transfer, conexiones eléctricas, restablecimiento de muros, entre otros, así como mejoras en el área de atención a derechohabientes.

Además inspeccionó los cinco consultorios donde se brinda atención en las especialidades de ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, urología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía general, maxilofacial y medicina interna.

Posteriormente, el director general del ISSSTE acudió a la Clínica de Especialidades Dentales “Dr. Honorato Villa Acosta”, en Tlatelolco, que atiende anualmente a 18 mil derechohabientes, provenientes de toda la República Mexicana con servicios de prótesis, endodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial, radiología ortognática y odontopediatría.

En esta unidad, constató las condiciones de los 22 consultorios, el quirófano, la sala de rayos X, el aula de capacitación, así como la operación de la farmacia, que registra un abasto de 100 por ciento de los medicamentos.

En la Clínica de Especialidades de Neuropsiquiatría, supervisó los consultorios, áreas administrativas, trabajo social, farmacia y la sala de electroencefalograma, en los que se atienden a 36 mil pacientes por año, en los servicios de neurología, psiquiatría, neurología pediátrica, paidopsiquiatría y psicología.

Durante su visita en la Estancia Temporal para Enfermos de los Estados, Martí Batres recorrió las instalaciones, como el área de enfermería, trabajo social, cocina y ropería.

Asimismo escuchó a los pacientes y verificó el correcto funcionamiento de los servicios que se ofrecen en ocho pisos.