Especialistas del IMSS reconstruyen el rostro de un joven

Un equipo multidisciplinario de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León logró transformar la vida de Ángel Abraham, un joven de 29 años, mediante una reconstrucción facial integral dividida en tres etapas quirúrgicas avanzadas. Los procedimientos de alta complejidad se ejecutaron en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Número 21, perteneciente al Centro Médico Nacional del Noreste, donde se corrigió una severa malformación en los huesos faciales que afectó la salud física y el entorno social del paciente durante más de 25 años.

Desde su nacimiento, el paciente presentó una alteración congénita que frenó el crecimiento adecuado del tercio medio de su rostro, combinada con un desarrollo excesivo y una desviación lateral de la mandíbula. A estas condiciones se sumaron las secuelas funcionales de una fractura nasal ocurrida en su infancia, lo que en conjunto comprometía de forma grave su capacidad para respirar, hablar y masticar con normalidad, además de exponerlo a una prolongada historia de discriminación y rechazo social debido a su apariencia.

El protocolo médico inició tras su referencia desde la Unidad de Medicina Familiar Número 20 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Para la planeación del caso, el grupo de especialistas utilizó tecnología de vanguardia que incluyó estudios clínicos, tomografías axiales, registros de mordida y modelos tridimensionales impresos en 3D. El diseño quirúrgico contempló en su primera fase el avance de un centímetro del tercio medio facial con tecnología ultrasónica; posteriormente, se realineó la mandíbula y se aplicaron injertos de grasa autóloga; finalmente, se realizó una reconstrucción nasal utilizando injerto de cartílago costal extraído del propio joven.

La intervención técnica fue coordinada por los cirujanos maxilofaciales Liliana Gómez Rodríguez y Gustavo Pacheco Rubio, en conjunto con el cirujano plástico y reconstructivo Edgar García Álvarez. Tras la conclusión exitosa del tratamiento, Ángel Abraham manifestó su profundo agradecimiento hacia la institución pública al declarar de manera emotiva: “Si no hubiera sido por ellos, seguiría igual o quizá ya no estaría aquí”. La exitosa intervención médica no solo restableció las funciones biológicas vitales del paciente, sino que eliminó el estigma social, permitiéndole recuperar la confianza y proyectar su futuro con optimismo.