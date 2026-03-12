¿Hay un vínculo entre el sarampión y la otosclerosis, la enfermedad que cambia los huesos del oído?

El sarampión y la otosclerosis parecen mundos distintos, pero su relación causa pérdida de audición. Una simple vacuna protege los oídos y evita este daño silencioso que aparece años después del contagio.

A veces, un virus de la infancia deja huellas invisibles en el organismo. La historia del cuerpo resulta fascinante y, al explorar el oído, surge un misterio médico que llega directamente al tejido de los huesos.

La otosclerosis causa pérdida de la audición. Canva

¿Qué es la otosclerosis y de qué forma afecta la audición?

Para entender este padecimiento es necesario viajar al interior del oído medio. Allí ocurre una remodelación ósea anormal que altera por completo la capacidad de percibir los sonidos debido a la inmovilidad de las piezas clave del sistema auditivo.

Estas son las características de la otosclerosis, de acuerdo con un estudio publicado en Cureus:

Crecimiento anormal: Es un trastorno inflamatorio donde el hueso del oído crece de forma incorrecta e inmoviliza al estribo, lo que impide que las ondas sonoras viajen hacia el cerebro.

Es un trastorno inflamatorio donde el hueso del oído crece de forma incorrecta e inmoviliza al estribo, lo que impide que las ondas sonoras viajen hacia el cerebro. Pérdida conductiva: Al quedar fijo este diminuto hueso, se produce una sordera progresiva; este mal causa hasta el 22% de los casos de pérdida auditiva conductiva.

Al quedar fijo este diminuto hueso, se produce una sordera progresiva; este mal causa hasta el 22% de los casos de pérdida auditiva conductiva. Aparición silenciosa: Suele presentarse en la edad adulta, entre la tercera y quinta década de vida, afectando las relaciones de quienes la padecen casi sin aviso previo.

El virus del sarampión podría llegar al oído y cambiarlo. Canva

¿Cuál es el vínculo entre el sarampión y la otosclerosis?

La intriga médica crece al notar que un virus respiratorio es el posible culpable de esta afección. Las investigaciones conectan los puntos entre antiguas infecciones infantiles y este daño auditivo que brota en la madurez.

Así se relaciona el sarampión con la otosclerosis, como explica el estudio mencionado:

La invasión viral: Diversos análisis detectan restos de material genético y proteínas del virus del sarampión directamente en los huesos del estribo de personas enfermas.

Diversos análisis detectan restos de material genético y proteínas del virus del sarampión directamente en los huesos del estribo de personas enfermas. El factor autoinmune: La infección persistente desata una respuesta inflamatoria agresiva que, junto a la genética, hace que el cuerpo ataque su propio tejido óseo.

La infección persistente desata una respuesta inflamatoria agresiva que, junto a la genética, hace que el cuerpo ataque su propio tejido óseo. El perfil afectado: Este vínculo se observa mayormente en adultos, en especial mujeres con predisposición hereditaria que sufrieron la enfermedad antes de la vacunación masiva.

Los daños del sarampión en el oído podrían aparecer años después. Canva

¿En quiénes se observa con mayor frecuencia esta relación?

El perfil de los pacientes afectados es muy específico. La ciencia revela que ciertas personas son mucho más vulnerables a desarrollar este problema tras padecer la infección original durante la niñez.

Herencia y entorno: El padecimiento impacta a personas con antecedentes familiares genéticos y a adultos que no tuvieron acceso a la inmunización moderna en su infancia.

El padecimiento impacta a personas con antecedentes familiares genéticos y a adultos que no tuvieron acceso a la inmunización moderna en su infancia. Diferencia de género: La enfermedad es dos o tres veces más frecuente en las mujeres. Los síntomas suelen manifestarse con mayor fuerza durante el embarazo debido a los cambios hormonales.

La enfermedad es dos o tres veces más frecuente en las mujeres. Los síntomas suelen manifestarse con mayor fuerza durante el embarazo debido a los cambios hormonales. Mujeres entre los 30 y 50 años.

Pacientes con una marcada predisposición genética.

Personas sin acceso a la vacuna en su primera niñez.

Este problema es más común en mujeres. Canva

¿La ciencia sigue estudiando el impacto del sarampión?

Como en todo misterio científico, las respuestas no son definitivas todavía. La medicina debate si este virus es el responsable detrás de la sordera y analiza muestras de pacientes de distintas regiones del mundo para confirmarlo.

Estas son las conclusiones respecto al sarampión y su vínculo con la otosclerosis, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Clinical Medicine y la investigación de Cureus:

Evidencia a favor: Treinta y tres estudios observacionales confirman que el virus está presente en las muestras óseas, lo que apoya la teoría de la infección viral persistente.

Treinta y tres estudios observacionales confirman que el virus está presente en las muestras óseas, lo que apoya la teoría de la infección viral persistente. Perspectiva contraria: Cinco investigaciones recientes no logran encontrar el virus con pruebas modernas, sugiriendo que la otosclerosis podría desarrollarse por otras causas.

Cinco investigaciones recientes no logran encontrar el virus con pruebas modernas, sugiriendo que la otosclerosis podría desarrollarse por otras causas. Investigación activa: La controversia mantiene viva la búsqueda de respuestas para entender por qué la enfermedad disminuye drásticamente en zonas con alta tasa de vacunación.

La vacuna contra el sarampión ayuda a prevenir las complicaciones de la enfermedad. Canva

¿Cómo la vacuna podría prevenir la otosclerosis?

La prevención está al alcance de una dosis médica. La ciencia ofrece una herramienta que evita las erupciones cutáneas y protege la capacidad de escuchar a lo largo de toda la existencia.

A estas edades debe recibirse la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa):

Efecto protector: Gracias a la inmunización, la incidencia de otosclerosis disminuye y su aparición se desplaza hacia etapas mucho más avanzadas de la vida.

Gracias a la inmunización, la incidencia de otosclerosis disminuye y su aparición se desplaza hacia etapas mucho más avanzadas de la vida. Dosis inicial: El esquema marca una primera aplicación de la vacuna triple viral a los doce meses de edad, asegurando defensas tempranas para el desarrollo.

El esquema marca una primera aplicación de la vacuna triple viral a los doce meses de edad, asegurando defensas tempranas para el desarrollo. Refuerzo seguro: La segunda dosis se aplica a los dieciocho meses de edad para lograr la protección completa contra complicaciones silenciosas.

La segunda dosis se aplica a los dieciocho meses de edad para lograr la protección completa contra complicaciones silenciosas. Dosis cero: En situaciones de brotes, bebés de seis a once meses reciben una dosis inicial; adultos sin el esquema completo deben vacunarse para eliminar el riesgo.

La persistencia del material genético del sarampión en los huesos del oído medio desencadena una actividad inflamatoria perjudicial. Cuidar los oídos comienza desde la cuna para asegurar que la capacidad auditiva se mantenga intacta con el paso de los años.