Practicar deporte durante la infancia es fundamental para el desarrollo físico y mental, pero hacerlo bajo condiciones ambientales adversas representa un riesgo serio para la salud.

Si te preguntas si es peligroso que los niños hagan ejercicio al aire libre cuando hay contaminación, la respuesta de los especialistas es contundente: sí, ya que durante la actividad física aumenta la frecuencia y profundidad de la respiración, facilitando el ingreso masivo de gases tóxicos y partículas microscópicas al organismo.

Para explicar los alcances de este fenómeno y cómo proteger a las familias urbanas, Verónica Garibay Bravo, vocera de Transporte, Electromovilidad y Calidad del Aire en Iniciativa Climática de México (ICM), detalló en entrevista cómo los contaminantes atmosféricos —principalmente el ozono y las partículas finas — comprometen las vías respiratorias y el sistema cardiovascular desde edades tempranas.

¿Es peligroso que los niños hagan ejercicio al aire libre cuando hay contaminación? Canva

¿Por qué los niños son más vulnerables a la mala calidad del aire?

La población infantil no resiente la polución de la misma manera que los adultos debido a factores estrictamente biológicos. En proporción con su peso corporal, las niñas y los niños inhalan un mayor volumen de aire, poseen vías respiratorias mucho más estrechas y tanto sus pulmones como su sistema inmunológico continúan en pleno proceso de maduración.

Esta vulnerabilidad anatómica los hace considerablemente más susceptibles a desarrollar cuadros recurrentes de bronquitis, crisis asmáticas o incluso la aparición de asma crónica tras episodios prolongados de mala calidad del aire en zonas urbanas densamente pobladas.

Cuando realizamos un esfuerzo físico pesado se acumulan hasta cinco veces más partículas en los pulmones que estando en reposo. El beneficio del deporte no se pierde por suspenderlo uno o dos días, pero inhalar aire muy contaminado en ese lapso sí marca una diferencia negativa."

¿Cómo saber si es seguro que los niños salgan a jugar o entrenar? Canva

¿Cómo saber si es seguro que los niños salgan a jugar o entrenar?

Antes de iniciar cualquier rutina deportiva en exteriores, la especialista recomienda consultar el semáforo de calidad del aire mediante aplicaciones oficiales como Aire CDMX o en los portales gubernamentales de monitoreo atmosférico.

Cuando los índices resultan desfavorables o se activa una contingencia ambiental, lo ideal es trasladar la actividad física a espacios interiores cerrados o reducir su intensidad.

Asimismo, complementar el cuidado diario con una alimentación rica en vitaminas, antioxidantes, frutas frescas y ácidos grasos omega-3 aporta un efecto protector que ayuda al organismo a mitigar el estrés oxidativo provocado por la exposición ambiental.

La exposición constante a los contaminantes emitidos por el tráfico vehicular provoca que las infancias sufran un retraso en el crecimiento de sus pulmones, un mayor riesgo de desarrollar obesidad e incluso afectaciones directas en su capacidad de aprendizaje y memoria a largo plazo."

¿Cómo saber si es seguro que los niños salgan a jugar o entrenar? Canva

¿Qué acciones ayudan a reducir la exposición a la contaminación?

Proteger la salud respiratoria de los menores exige combinar hábitos preventivos dentro del hogar con una participación ciudadana activa que contribuya a limpiar el entorno urbano:

Cuidar el aire en casa: Evitar el humo de tabaco, no encender anafres ni carbón en interiores, moderar el uso de aromatizantes intensos y ventilar las habitaciones únicamente en horarios donde el aire exterior sea limpio.

Evitar el humo de tabaco, no encender anafres ni carbón en interiores, moderar el uso de aromatizantes intensos y ventilar las habitaciones únicamente en horarios donde el aire exterior sea limpio. Movilidad sustentable: Priorizar las caminatas en trayectos cortos, utilizar la bicicleta o optar por el transporte público cuando las condiciones atmosféricas sean seguras.

Priorizar las caminatas en trayectos cortos, utilizar la bicicleta o optar por el transporte público cuando las condiciones atmosféricas sean seguras. Compromiso comunitario: Compartir los reportes ambientales en las escuelas y denunciar quemas de basura o incendios.

Vigilar diariamente los reportes atmosféricos y adaptar los horarios de entrenamiento permite que los niños sigan disfrutando del deporte sin comprometer su desarrollo pulmonar. La prevención individual, acompañada de decisiones colectivas responsables, constituye la herramienta más eficaz para garantizar infancias sanas y ciudades más respirables.

Vigilar diariamente los reportes atmosféricos y adaptar los horarios de entrenamiento permite que los niños sigan disfrutando del deporte sin comprometer su desarrollo pulmonar. La prevención individual, acompañada de decisiones colectivas responsables, constituye la herramienta más eficaz para garantizar infancias sanas y ciudades más respirables.