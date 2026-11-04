Harán nuevas pruebas de sangre a unos 5 mil niños para detectar niveles de plomo

Las autoridades de Nuevo León aplicarán nuevas pruebas de sangre en niños de los CENDIS para medir precisamente el nivel de plomo en su organismo.

En esta ocasión, el ejercicio aplicará a todos los menores integrados de los centros educativos, que serían más de cinco mil, según informó el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, durante la glosa del quinto informe de gobierno en el Congreso local.

Durante su comparecencia, el funcionario explicó que los exámenes anteriores que detectaron plomo en 83 niños fueron capilares, mientras que los intravenosos tienen mayor posibilidad de detectar presencia del metal en la sangre.

De igual forma, mencionó que estas pruebas permitirán determinar si hubo relación entre el plomo y problemas neurológicos detectados en los menores.

La prueba capilar es como la que te haces de la glucosa. Ya en la prueba intravenosa salieron con mucho menor contenido de plomo. La misma maestra (Guadalupe Rodríguez, directora de los CENDIS), está solicitando una ronda adicional de pruebas para ahora sí de manera definitiva tener nosotros la información si existe una correlación en este caso. o el plomo viene derivado de alguna otra de otra situación”, dijo.

Reporta cerca del 45% reducción de partículas contaminantes

En presencia de partículas PM2.5, Raúl Lozano aseguró que se redujo su concentración en la zona metropolitana un 43 por ciento de 2015 a 2026.

Es un mundo en reducción de emisiones. Tan solo en el último año comparando 2026 y 2025, la reducción es cercana al 20 por ciento”, respondió Lozano ante cuestionamientos de la diputada del Partido Verde, Claudia Chapa.

En abril detectaron altos niveles de plomo en 83 niños

En el mes de abril, un estudio realizado por el Tec de Monterrey reveló que al menos 83 niños del Centro de Desarrollo Integral (Cendi) de Nuevo León, presentaron niveles altos de plomo en la sangre.

A raíz de la noticia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) inició una investigación tras detectarse niveles elevados de plomo en la sangre de 83 menores y trabajadoras de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Lo anterior se realizó luego de la difusión de reportes médicos que confirmaron la presencia de este metal en el organismo de alumnos y personal, por lo que el organismo activó mecanismos de seguimiento y documentación del caso.