La contaminación se apoderó de la Ciudad de México y algunas zonas del Valle de México este martes, la calidad del aire no ha sido la mejor. Y además hay que cuidarse del sol, pues la radiación ultravioleta alcanzó niveles altos cerca del mediodía.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que este 17 de noviembre se registraron dos inversiones térmicas, una a 530 metros de altura y otra a mil 810 metros. La primera desapareció alrededor de las 11:00 de la mañana, pero la segunda permanecerá durante el transcurso del día.

¿Qué es la inversión térmica?

Así la contaminación hoy martes 17 Karina Tejada

Básicamente, que el aire se queda prácticamente estancado y la contaminación no tiene por dónde dispersarse. Los gases y partículas contaminantes se van acumulando durante horas, haciendo que respirar ese aire represente un mayor riesgo para la salud.

De hecho, desde temprano comenzaron a aparecer los primeros reportes de mala calidad del aire. A las 8:30 de la mañana, Coyoacán ya registraba condiciones desfavorables, mientras que en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Tlalpan la calidad del aire se mantenía en niveles aceptables.

Más tarde, a las 11:00 de la mañana, el panorama tampoco era bueno en Coacalco, Estado de México, donde el Índice Aire y Salud reportó MALA calidad del aire.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares evitar las actividades físicas moderadas e intensas al aire libre. Para el resto de la población, el llamado fue reducir el ejercicio pesado en exteriores.

Además, cerca del mediodía, el índice de radiación ultravioleta (IUV) llegó a 8, considerado un nivel de riesgo muy alto para quienes permanecen bajo el sol sin protección.

Si te es necesario salir a la calle es necesario hacerlo con protector solar de factor 30 o superior, gorra, sombrero y lentes que bloqueen los rayos ultravioleta. Además, se recomienda volver a aplicar el protector cada dos horas.

Aunque el cielo se vea nublado, eso no significa que los rayos ultravioleta no puedan atravesar las nubes y causar daños en la piel.