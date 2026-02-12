¿Te enfermas de la garganta por caminar descalza? Mito del piso frío y riesgos reales

Durante generaciones se ha repetido la misma advertencia: “No camines descalza porque te vas a enfermar de la garganta”, pero ¿existe realmente una relación entre ambos?

La ciencia ha demostrado que las infecciones respiratorias no se producen por la temperatura del suelo, sino por virus, sin embargo, eso no significa que andar sin zapatos esté completamente libre de riesgos.

¿Caminar descalza te enferma de la garganta?

El mito más extendido es el del “resfriado por el piso frío”. No obstante, el resfriado común no aparece por la temperatura del suelo, sino por la exposición a virus respiratorios y por la respuesta del sistema inmunológico.

La revista Frontiers in Allergy explica que el resfriado depende de virus como el rinovirus y de factores como la convivencia cercana, el estrés, el descanso y la estacionalidad. No existe evidencia científica que demuestre que pisar un piso frío provoque directamente una infección respiratoria.

El frío por sí solo no genera virus, para que haya infección, debe existir contacto con el agente infeccioso.

Ahora bien, lo que sí puede ocurrir al caminar descalza es diferente y más concreto:

Microcortes (astillas, bordes, objetos pequeños) que facilitan infecciones cutáneas.

Contagio de verrugas plantares en zonas húmedas compartidas.

Exposición a parásitos en arena o tierra contaminada.

Complicaciones en personas con diabetes, mala circulación o baja sensibilidad en los pies.

¿Te enfermas de la garganta por caminar descalza? Canva

En otras palabras, el problema no es el frío, sino la exposición directa del pie a superficies potencialmente contaminadas o peligrosas.

¿Por qué el piso frío no causa resfriado?

Las infecciones respiratorias se transmiten principalmente por contacto con virus en superficies contaminadas (y luego tocar nariz, ojos o boca) o por partículas en el aire en espacios poco ventilados. La temperatura del piso no “crea” un resfriado.

Un estudio publicado en PNAS analizó células del epitelio nasal humano en laboratorio y observó que ciertos virus respiratorios, como el rinovirus, se replican con mayor facilidad en temperaturas similares a las de la nariz (alrededor de 33 °C).

El frío puede influir indirectamente en la forma en que responde la mucosa nasal, aun así, la causa del resfriado siempre es el virus, no caminar descalza.

¿Te enfermas de la garganta por caminar descalza? Inteligencia Artificial.

Los riesgos reales de andar descalza

Verrugas plantares

Caminar descalza en áreas húmedas como vestidores o bordes de alberca sí puede aumentar el riesgo de verrugas plantares, causadas por el virus del papiloma humano (VPH).

Un estudio publicado en la revista Viruses encontró que conductas como caminar descalzo en el área de la alberca se correlacionan con mayor presencia de verrugas plantares en nadadores.

Esto no significa que “la alberca te enferma”, sino que los pisos húmedos compartidos facilitan el contacto con virus si existen pequeñas grietas o lesiones en la piel.

¿Te enfermas de la garganta por caminar descalza? Canva

Heridas pequeñas, consecuencias importantes

En casa, los riesgos suelen ser domésticos: una astilla, un juguete, una grapa o un objeto punzante. Muchas veces la lesión pasa desapercibida. Si se combina con humedad o suciedad, puede derivar en infección.

La piel es una barrera natural, cuando se rompe, aunque sea ligeramente, se abre la puerta a bacterias y hongos.

¿Cuándo andar descalza si aumenta el riesgo de parásitos?

Existen contextos donde caminar descalza puede representar un riesgo real, uno de ellos es la exposición a arena o tierra húmeda contaminada con heces de perros o gatos.

La larva migrans cutánea, también conocida como “erupción serpiginosa”, es una infección causada por larvas de parásitos que penetran la piel. Produce líneas rojizas elevadas y una intensa comezón, generalmente en los pies.

BMJ Best Practice explica que esta afección ocurre en piel sin protección tras contacto con suelo o arena contaminada.

Asimismo, un artículo publicado en Oxford Medical Case Reports señala que esta infección es frecuente en playas y areneros donde animales defecan libremente.

¿Te enfermas de la garganta por caminar descalza? Canva

¿Quiénes deberían evitarlo o tomar precauciones extra?

Hay personas para quienes caminar descalza puede ser particularmente riesgoso.

Personas con diabetes

Las Guías IWGDF 2023 recomiendan que las personas con diabetes y riesgo de ulceración eviten caminar descalzas, incluso dentro de casa.

Ya que si existe neuropatía (disminución de sensibilidad), una lesión puede pasar desapercibida y evolucionar a una úlcera.

Personas con mala circulación o inmunosupresión

En estos casos, la prevención es clave: menos exposición a lesiones, revisión frecuente de los pies y atención médica ante cualquier herida.

Niños y adultos mayores

El principal riesgo es mecánico: golpes, resbalones y heridas por objetos pequeños.

Algunas recomendaciones prácticas

En casa, usa pantuflas limpias con suela en cocina y baño.

En vestidores, regaderas públicas o albercas, utiliza sandalias.

En playa o jardín con posible contaminación, evita caminar descalza.

Si tienes diabetes o neuropatía, no camines descalza, ni siquiera con calcetines.

En conclusión, aunque el piso frío no genera resfriados, la exposición directa de los pies a superficies compartidas o contaminadas puede aumentar el riesgo de problemas dermatológicos y parasitarios, particularmente en personas con factores de riesgo como diabetes o neuropatía.