Tener perro podría disminuir el riesgo de un infarto, según la ciencia

Mirar a los ojos a tu mascota y sentir esa conexión instantánea no es solo un momento de ternura; es un evento biológico que transforma tu salud. La ciencia comienza a revelar el vínculo entre tener perro y la salud cardiovascular.

Tener un perro en casa puede marcar la diferencia entre un corazón frágil y uno capaz de superar los retos del estrés. No se trata de magia, sino de pura fisiología que fortalece tu organismo de forma constante.

Tener un perro ayuda a proteger el corazón. Canva

¿Por qué tener perro ayuda a reducir la posibilidad de tener un infarto?



La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirma que el vínculo con tu perro altera tu química sanguínea para bien. Esta interacción tiene un impacto directo en cómo tu cuerpo maneja las amenazas internas y el desgaste arterial.

Al convivir con un lomito, tu cerebro frena la producción de cortisol, la hormona que inflama tus arterias bajo tensión. A cambio, tu cuerpo libera un cóctel de sustancias protectoras que funcionan como un bálsamo vascular.

Así es como estar con tu mascota ayuda a reducir el riesgo de infarto, de acuerdo con la UNAM y un estudio publicado en Current Hypertension Reports:

Menos mortalidad: Tener perro se asocia a una reducción del 31% en el riesgo de morir por un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Química del afecto : El contacto físico estimula la oxitocina y la dopamina, contrarrestando la ansiedad y protegiendo tus arterias.

Escudo contra el estrés: La presencia de tu mascota disminuye la respuesta de tu sistema nervioso ante situaciones tensas , manteniendo tu ritmo estable.

Presión bajo control: Acariciar a tu perro baja la presión arterial de forma efectiva, actuando como un complemento natural para tu salud.

Convivir con un perro hace que las personas tengan una mejor salud. Canva

¿A quiénes ayuda más tener un perro?



Aunque toda la población obtiene ventajas, existen personas para las que un perro representa un recurso vital. Quienes ya han sufrido un evento cardíaco obtienen una protección extraordinaria, lo que reduce las probabilidades de que el problema se repita en el futuro.

Los beneficios se incrementan notablemente en adultos mayores. Para este sector, la compañía canina se asocia con el riesgo cardiovascular más bajo, combatiendo tanto el deterioro propio de la edad como los efectos negativos de la soledad.

Según la American Heart Association (AHA) y un estudio publicado en Frontiers, estas son las personas que obtienen mayores beneficios:

Sobrevivientes cardíacos: Las personas que han tenido un infarto y tienen perro reducen su riesgo de muerte en un impresionante 65% .

Adultos mayores: A partir de los 65 años , la compañía animal se convierte en un factor clave para mantener tu salud cardiovascular estable.

Personas solas : Quienes viven solos encuentran en el perro una barrera contra la depresión, un factor tan peligroso como fumar.

Niños en desarrollo: Crecer con mascotas puede incluso reducir el riesgo de desarrollar hipertensión desde la etapa de la infancia.

Las personas de 65 años son quienes más se benefician de tener perro. Canva

¿Cómo beneficia a la salud tener un perro?



Tu perro funciona como el mejor entrenador personal. A diferencia de un gimnasio que puedes ignorar, tu compañero no acepta un no cuando necesita salir, empujándote a cumplir con la actividad física recomendada.

Este movimiento constante tiene efectos dominó en tu organismo. Los paseos regulares no solo queman calorías, sino que mejoran tu sensibilidad a la insulina y reducen el riesgo de desarrollar diabetes.

Estos son los efectos de tener un perro para la salud, según los estudios mencionados:

Más pasos diarios: Los dueños de perros tienen cuatro veces más probabilidades de cumplir con los 150 minutos de actividad física semanal.

Freno a la diabetes : Pasear al perro regularmente reduce en un tercio el riesgo de padecer esta enfermedad metabólica.

Mejor colesterol : Se observa que los dueños de mascotas suelen tener mejores niveles de grasas saludables y menos triglicéridos en la sangre.

Sistema inmune fuerte: La actividad al aire libre y la exposición controlada fortalecen tus defensas respiratorias ante el clima frío.

Al pasear a un perro, las personas tienen la oportunidad de mantenerse activas físicamente. Canva

¿Cómo ayuda a la salud mental tener un perro?



La salud del corazón está conectada con tu mente. Cuidar de un lomito funciona como una herramienta que ayuda a interactuar con otras personas, rompiendo burbujas de soledad que suelen atrapar a los adultos.

Para las personas mayores, tener un perro ofrece un propósito ineludible. Saber que otro ser vivo depende de ti para comer, te da una razón para levantarte, estructurando tu día y combatiendo la sensación de vacío.

Así ayuda a la salud mental el convivir con un perro, según la UNAM y el estudio de Frontiers:

Antídoto a la soledad: Reducen la percepción de aislamiento, especialmente en personas que han enviudado.

Rutina y estructura : Obligan a mantener horarios fijos, lo cual es fundamental para tu salud cognitiva y estabilidad emocional.

Socialización fácil : Facilitan el encuentro con otras personas, ayudándote a superar la timidez o el retraimiento en espacios públicos.

Menos ansiedad: Su compañía suprime las hormonas de alerta y genera una sensación de seguridad y calma dentro de tu hogar.

Adoptar un perro es una inversión en tu propia salud. Al abrirle la puerta de tu casa, dejas entrar una técnica que cuidará de tu corazón de sufrir un infarto y algunos eventos cardiovasculares.