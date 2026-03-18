Embarazo psicológico: el trastorno que hace que una mujer sienta y viva una gestación inexistente

El cuerpo humano no siempre responde únicamente a procesos físicos visibles; en ocasiones, las emociones y el contexto psicológico influyen de manera directa en su funcionamiento. La pseudociesis es un ejemplo de esta interacción, ya que puede generar señales propias de un embarazo sin que exista uno.

Este fenómeno, poco frecuente pero documentado en la práctica clínica, muestra cómo el organismo puede activar mecanismos hormonales y físicos complejos ante determinados estímulos.

Embarazo psicológico: por qué pasa y cuáles son los síntomas Canva.

¿Qué es la pseudociesis y por qué el cuerpo “cree” que está embarazado?

La pseudociesis (del griego pseudes, falso, y kyesis, gestación) ocurre cuando una persona desarrolla síntomas típicos del embarazo sin que exista una gestación confirmada. Entre los signos más comunes se encuentran la ausencia de menstruación, aumento del abdomen, cambios en los senos, náuseas y la sensación de movimientos fetales.

Desde el punto de vista médico, se considera un trastorno en el que los factores psicológicos influyen en el cuerpo hasta provocar cambios físicos reales. La mente envía señales que modifican el funcionamiento hormonal, lo que genera síntomas similares a los de un embarazo verdadero.

De acuerdo con información de Reproducción Asistida ORG, estos cambios pueden ser tan evidentes que incluso se confunden con una gestación real hasta que se realizan estudios clínicos.

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Síntomas reales de un embarazo psicológico

Los signos de la pseudociesis pueden ser tan convincentes que requieren estudios médicos para descartar un embarazo. Entre los más frecuentes se encuentran:

Amenorrea: ausencia de menstruación, relacionada con alteraciones hormonales.

Distensión abdominal: el abdomen aumenta de tamaño por acumulación de grasa, gases o líquidos.

Cambios mamarios: sensibilidad, crecimiento e incluso secreción de leche.

Sensación de movimientos fetales: percepciones que suelen estar asociadas a movimientos intestinales o musculares.

Náuseas y vómitos: síntomas similares a los del inicio del embarazo.

Según la Clínica Universidad de Navarra, el cuerpo puede manifestar síntomas físicos reales cuando existen factores emocionales intensos que afectan el sistema hormonal, lo que explica por qué estas señales no son imaginarias, sino respuestas fisiológicas.

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¿Cómo el cerebro puede provocar cambios hormonales sin un feto?

El funcionamiento del cuerpo depende de una red que conecta el cerebro con el sistema hormonal. Este sistema, conocido como eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, regula procesos como la ovulación y el ciclo menstrual.

Cuando una persona experimenta estrés prolongado, ansiedad o un deseo intenso de embarazo, el cerebro puede alterar la producción de hormonas. Esto puede provocar:

Incremento de prolactina, que influye en los cambios en los senos

Alteraciones en hormonas reproductivas que detienen la menstruación

Cambios en la percepción corporal

The British Journal of Psychiatry señala que los factores emocionales pueden modificar neurotransmisores como la dopamina, lo que impacta directamente en la regulación hormonal y favorece la aparición de síntomas físicos.

Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos explican que la conexión entre mente y cuerpo puede generar respuestas físicas reales ante estímulos emocionales intensos.

Causas emocionales y psicológicas detrás de la pseudociesis

The British Journal of Psychiatry subraya que no existe una causa única, sino una combinación de factores biopsicosociales:

Deseo intenso de embarazo, especialmente en casos de infertilidad

Miedo al embarazo en determinados contextos personales

Estrés, ansiedad o antecedentes de trauma

Pérdidas gestacionales previas

Presión social relacionada con la maternidad

Esta condición también puede estar vinculada con trastornos como depresión mayor o estrés postraumático, lo que refuerza su carácter biopsicosocial.

De acuerdo con la OMS, la salud mental y emocional influye directamente en el funcionamiento físico del organismo, lo que ayuda a explicar este tipo de manifestaciones.

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Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de la pseudociesis se basa en descartar un embarazo mediante pruebas médicas:

Prueba de embarazo (β-HCG): negativa en sangre y orina

Ultrasonido: confirma la ausencia de feto

Evaluación clínica: permite identificar el origen emocional o psicológico

En la mayoría de los casos, las pruebas de embarazo resultan negativas, ya que la hormona hCG solo aparece cuando existe un embrión implantado.

El tratamiento se centra en un enfoque integral:

Atención psicológica para abordar factores emocionales

Apoyo psiquiátrico en caso necesario

Acompañamiento médico con enfoque empático

Especialistas coinciden en que la atención multidisciplinaria mejora el pronóstico y reduce el impacto emocional de esta condición.

Este trastorno muestra cómo los factores emocionales pueden influir en el sistema hormonal y desencadenar síntomas físicos que imitan un embarazo. La pseudociesis no solo requiere pruebas médicas para su confirmación, sino también un abordaje que considere el contexto emocional de la persona.

La intervención oportuna, con apoyo multidisciplinario, contribuye a reducir el impacto de la condición y a restablecer el equilibrio en el organismo.