Embarazo críptico: Cuando las mujeres no se dan cuenta de su estado

Dolor abdominal, cansancio constante, cambios leves en el cuerpo… síntomas que podrían parecer cotidianos y no necesariamente asociados a un embarazo. Sin embargo, en algunos casos, estos signos corresponden a una gestación que pasa inadvertida durante meses.

El embarazo críptico es una condición médica en la que la mujer no identifica su estado hasta una etapa avanzada o incluso hasta el momento del parto, lo que plantea interrogantes clínicos sobre la percepción corporal, el diagnóstico oportuno y la importancia del seguimiento prenatal.

¿Qué es el embarazo críptico o negación del embarazo? Canva.

¿Qué es el embarazo críptico?

El embarazo críptico se refiere a aquellos casos en los que la mujer no detecta ni interpreta como embarazo los cambios que ocurren en su cuerpo, descubriendo la gestación en una etapa avanzada o al dar a luz.

El portal Reproducción Asistida explica que este tipo de embarazo puede ocurrir incluso en mujeres que ya han estado embarazadas antes y que conocen los síntomas habituales, como náuseas, ausencia de menstruación o aumento del abdomen.

Desde el ámbito académico, una revisión publicada en Current Psychiatry Reports señala que la llamada “negación del embarazo” (pregnancy denial) describe la falta de conciencia de la gestación, incluso cuando existen cambios biológicos que normalmente indicarían embarazo. Los autores subrayan que no todos los casos están asociados a trastornos psiquiátricos graves, lo que amplía la comprensión del fenómeno.

El embarazo está ahí, el cuerpo cambia, pero la mujer no logra identificar esos cambios como una gestación en curso.

¿Qué es el embarazo críptico o negación del embarazo? Canva.

Causas del embarazo críptico

Las causas no están completamente definidas, pero los especialistas coinciden en que intervienen factores físicos, hormonales y psicológicos.

1. Menstruaciones irregulares

En mujeres con ciclos irregulares, síndrome de ovario poliquístico (SOP) o durante la lactancia, la ausencia de menstruación no siempre es una señal de alarma. Esto puede retrasar la sospecha de embarazo.

Mayo Clinic explica que los ciclos menstruales pueden variar considerablemente y que múltiples factores —estrés, cambios hormonales, peso corporal— influyen en su regularidad.

2. Síntomas leves o atípicos

No todas las mujeres presentan náuseas intensas, aumento evidente del abdomen o aumento significativo de peso. Algunos síntomas pueden ser tan leves que se confunden con problemas digestivos, fatiga laboral o estrés.

3. Factores psicológicos

En algunos casos, puede existir un mecanismo de defensa inconsciente. La revisión de Springer señala que la negación puede presentarse en distintos niveles, desde formas no psicóticas hasta casos más complejos vinculados a trastornos mentales.

Esto no significa que la mujer esté “mintiendo” o fingiendo. En muchos casos, la falta de conciencia es genuina.

4. Uso de anticonceptivos o creencias personales

Si una mujer utiliza anticonceptivos o cree que tiene baja probabilidad de embarazo, es más probable que descarte cualquier síntoma como algo distinto.

¿Qué es el embarazo críptico o negación del embarazo? Canva.

Señales “discretas” y cómo pueden confundirse

Un embarazo críptico puede ser silencioso porque algunos signos clásicos no aparecen o son interpretados de otra manera.

Entre los síntomas que pueden pasar desapercibidos están:

Aumento de peso mínimo o cambios corporales poco notorios.

Movimientos fetales percibidos como gases o molestias intestinales.

Manchados o sangrados irregulares que se interpretan como menstruación.

Náuseas leves que se atribuyen a problemas digestivos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que el control prenatal temprano es clave para detectar complicaciones y asegurar el bienestar materno y fetal. Cuando el embarazo no se reconoce, estos controles simplemente no ocurren.

Diferencia entre embarazo críptico y negación del embarazo

Aunque suelen usarse como sinónimos, hay matices importantes.

Embarazo críptico: la mujer no identifica el embarazo hasta etapas avanzadas.

Negación del embarazo: puede implicar un componente psicológico más profundo en el que la mujer inconscientemente rechaza la realidad de la gestación.

Un artículo publicado en European Psychiatry analiza los casos más extremos, donde la negación puede estar asociada a síntomas psicóticos. Estos son poco frecuentes y requieren intervención especializada.

¿Es común?

Aunque es raro, no es anecdótico. Un estudio estimó que la negación del embarazo ocurre entre 1 y 3 casos por cada 1,000 partos, con una incidencia de negación completa cercana a 0.4 por cada 1,000 nacimientos.

Esto implica que, en países con millones de nacimientos anuales, pueden registrarse cientos de casos cada año.

¿Qué es el embarazo críptico o negación del embarazo? Canva.

Riesgos para madre y bebé

El principal riesgo no es el fenómeno en sí, sino la falta de atención prenatal.

Durante la gestación

No consumo de ácido fólico.

Exposición inadvertida a alcohol, tabaco o medicamentos contraindicados.

Ausencia de seguimiento médico para detectar hipertensión o diabetes gestacional.

La OMS subraya que las consultas prenatales permiten reducir riesgos de complicaciones y mortalidad materna y neonatal.

Al momento del parto

Descubrir el embarazo durante el trabajo de parto puede generar shock emocional, ansiedad o miedo. También puede ocurrir fuera de un entorno hospitalario, aumentando el riesgo de complicaciones.

Consecuencias después del parto

Después de un embarazo críptico, las emociones pueden ser intensas y contradictorias: sorpresa, culpa, alegría, confusión o miedo.

Muchas mujeres desarrollan un vínculo sano con su bebé, pero algunas pueden necesitar acompañamiento psicológico. La atención integral —médica y emocional— es fundamental en estos casos.

¿Qué es el embarazo críptico o negación del embarazo? Canva.

¿Puede una mujer tener sangrado y estar embarazada?

Sí. Algunos sangrados leves pueden confundirse con menstruación, retrasando la sospecha.

¿Las pruebas de embarazo pueden fallar?

Las pruebas de orina son confiables cuando se realizan correctamente y en el momento adecuado, pero si se hacen demasiado temprano pueden arrojar falsos negativos.

El embarazo críptico es un fenómeno real y complejo que demuestra que la experiencia del embarazo no siempre es igual para todas las mujeres. No se trata de ignorancia ni de irresponsabilidad, sino de una combinación de factores físicos y psicológicos que pueden ocultar una gestación.

Hablar del tema con información clara y basada en evidencia ayuda a reducir el estigma y a promover la importancia del control prenatal. La educación y el acceso a servicios de salud siguen siendo las herramientas más importantes para proteger la salud materna y neonatal.