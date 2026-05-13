Aviso epidemiológico de Hantavirus en México: ¿Cómo protegerte?
Es vital estar alerta de un posible contagio, por ello, el CONAVE emitió el aviso epidemiológico de Hantavirus en México.
Ante el aviso epidemiológico de Hantavirus en México, emitido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), es necesario saber cómo protegerse para evitar un riesgo de contagio.
Primero, es fundamental dejar en claro que el brote inició entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur. Algunos presentaron enfermedad respiratoria grave y por ello, se han registrado tres defunciones.
Después, mediante un diagnóstico, se supo que en realidad la enfermedad no era respiratoria, sino que se trataba del hantavirus de los Andes (ANDV).
Aviso epidemiológico de Hantavirus en México
Aunque es importante señalar que, hasta el momento, no se han identificado casos en territorio mexicano, es vital estar alerta de un posible contagio, por ello, el CONAVE emitió el aviso epidemiológico de Hantavirus en México.
Para empezar, hay que tener presente que los hantavirus comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados. Sin embargo, el hantavirus de los Andes causa alerta porque es el único con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.
Los principales mecanismos de transmisión, de un roedor a una persona, son por:
- Inhalación de aerosoles.
- Contacto con superficies.
- Contacto con excretas.
- Mordeduras o arañazos de roedores.
Y, de persona a persona, por:
- Contacto físico estrecho y prolongado.
- Permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados.
- Exposición a secreciones respiratorias.
- Exposición a la saliva.
- Contacto por fluidos corporales.
- Compartir utensilios.
- Contacto con ropa de cama contaminada.
- Contacto íntimo.
¿Cómo protegerte de este nuevo virus?
De acuerdo con autoridades internacionales, como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), hay medidas preventivas muy sencillas y efectivas para reducir el riesgo de contagio.
Lo principal, es evitar atraer a los roedores y para ello lo recomendable es:
- Mantener las áreas dentro del hogar limpias y sin acumulaciones que sirva de refugio para los roedores.
- No dejar restos y guardar todos los alimentos en recipientes.
- Sellar grietas y orificios para impedir su entrada.
- Usar trampas o solicitar control profesional si hay plaga.
En tanto, en el trabajo:
- Ventilar y desinfectar.
- Usar equipo de protección para reducir el contacto como caretas y guantes.
- Reportar la presencia de roedores.
Y, en actividades al aire libre y en viajes:
- Evitar acampar en sitios con signos evidentes de roedores.
- No dormir sobre el suelo en zonas rurales.
- Guardar alimentos y agua en recipientes seguros.
¿Cuáles son los síntomas del hantavirus de los Andes?
Una parte importante del hantavirus es que las personas infectadas son consideradas potencialmente contagiosas durante el periodo sintomático.
El periodo de incubación oscila entre 4 y 42 días posteriores a la exposición y la fase inicial comienza con fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
Sin embargo, en la fase avanzada, entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico, existe: tos, dificultad para respirar progresiva, taquipnea, opresión en el tórax, hipoxemia e insuficiencia respiratoria aguda.
Las consecuencias son graves y van desde: síndrome de dificultad respiratoria aguda, derrame pleural, choque mixto, falla orgánica múltiple y defunción.
Además, actualmente no hay tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus. El manejo consiste en medidas generales de soporte y atención crítica temprana.
*mvg*