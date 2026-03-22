Ozempic será genérico; expira patente y bajarán precios

La expiración de la patente de la semaglutida, el principio activo de medicamentos como Ozempic, marca un punto de inflexión en el mercado global de tratamientos contra la obesidad. Este cambio permite que farmacéuticas, especialmente en países como India, comiencen a desarrollar y lanzar versiones genéricas a menor costo, lo que podría ampliar el acceso a estos fármacos.

Una carrera por los genéricos

Con el vencimiento de la patente, varias compañías ya se preparan para competir en este nuevo mercado. De acuerdo con reportes, al menos cuatro grandes farmacéuticas en India tienen listas sus versiones genéricas.

Algunas empresas han adelantado que sus productos podrían estar disponibles de inmediato, lo que anticipa una rápida expansión de opciones en el mercado.

Estimaciones del sector apuntan a que:

Podrían lanzarse más de 50 marcas distintas

Participarán más de 40 compañías farmacéuticas

Los precios bajarían significativamente en los próximos meses

Altos precios de Ozempic, una barrera que puede romperse

Hasta ahora, el acceso a medicamentos como Ozempic ha estado limitado por su costo. En países como India, el tratamiento mensual puede alcanzar entre 161 y 236 dólares, lo que lo convierte en un producto fuera del alcance de gran parte de la población.

Con la llegada de genéricos, el precio podría reducirse a cerca de 60 dólares al mes, lo que modificaría el acceso al tratamiento.

Semaglutida ayuda a pacientes con diabetes u obesidad Especial

Aumento de la demanda

Médicos y clínicas ya anticipan un incremento en la demanda. Especialistas señalan que actualmente muchos pacientes no acceden al tratamiento debido al costo.

Con precios más bajos, se espera:

Un aumento en el número de pacientes en tratamiento

Mayor presión sobre clínicas especializadas

Expansión del mercado de medicamentos para la obesidad

Un fenómeno que va más allá de India

El impacto no se limitaría a un solo país. De acuerdo con estudios recientes, las patentes de la semaglutida expirarán en varios mercados clave hacia finales de 2026, incluyendo:

Brasil

China

Sudáfrica

Turquía

Canadá

Estos países concentran casi la mitad de la carga global de obesidad, lo que amplifica el alcance del cambio.

Ozempic

Ozempic, un mercado en expansión

El contexto coincide con un crecimiento sostenido del mercado de medicamentos para bajar de peso, impulsado por cambios en estilos de vida y aumento de la obesidad. Empresas como Novo Nordisk y Eli Lilly han dominado este sector en los últimos años, con productos como Mounjaro.

En India, las ventas de estos tratamientos se han multiplicado por diez en cinco años, y se proyecta que superen los 500 millones de dólares para 2030.

La producción de genéricos en India podría tener efectos a escala internacional. El país es uno de los principales proveedores de medicamentos genéricos para regiones como África. Esto abre la posibilidad de que tratamientos basados en semaglutida lleguen a más pacientes en países de ingresos medios, donde el costo ha sido una limitante.

Especialistas advierten que estos medicamentos no representan una solución única frente a la obesidad, considerada una enfermedad crónica y multifactorial.