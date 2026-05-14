CDMX en ‘modo fuego’, ¿qué lesiones ocasiona la radiación ultravioleta?

Luego de las intensas lluvias registradas esta semana en la Ciudad de México (CDMX), ahora se registran niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta por el calor intenso.

Protección Civil de la CDMX emitió este jueves 14 de mayo un aviso sobre el índice de radiación ultravioleta que está ‘azotando’ a la capital del país.

Según los datos proporcionados, el índice UV en la Ciudad ya superó el nivel 11+, que quiere decir que está en un rango extremo y peligroso, además de riesgoso para la salud de las personas.

¿Qué es la radiación ultravioleta?

CDMX registra nivel extremo de radiación ultravioleta. Especial

Se trata de un tipo de energía que proviene principalmente del Sol y que forma parte de la luz solar, aunque no puede verse a simple vista. A pesar de ser invisible, tiene efectos muy importantes en el cuerpo humano, especialmente en la piel y los ojos. Una pequeña cantidad de exposición al sol ayuda al organismo a producir vitamina D, pero cuando la exposición es excesiva o sin protección, la radiación UV puede causar lesiones graves.

La radiación UV se encuentra justo 'más allá' del color violeta en el espectro de luz, por eso se llama ultravioleta.

El Índice Ultravioleta (UV) se mide en una escala que indica qué tan fuerte es la radiación solar y qué tan rápido puede dañar, siendo de 0 a 2 el más bajo y, de 11 o más, el nivel extremo.

Lesiones por radiación UV

CDMX registra nivel extremo de radiación ultravioleta. Especial

La radiación UV daña las células del cuerpo. Cuando la piel absorbe demasiada radiación, se produce inflamación y daño en el ADN celular. El organismo intenta defenderse produciendo más melanina, que es el pigmento que oscurece la piel al broncearse, pero ese ‘bronceado’ en realidad es una señal de daño.

Con el tiempo, la exposición repetida provoca lesiones visibles y también daños internos acumulativos.

Entre los principales daños que provoca, están:

Quemaduras solares: La radiación UV puede provocar enrojecimiento, ardor, dolor, ampollas y descamación de la piel, especialmente tras una exposición prolongada al sol sin protección.

Envejecimiento prematuro: La exposición constante al sol daña el colágeno y la elastina de la piel, causando arrugas, manchas, resequedad y flacidez antes de tiempo.

Cáncer de piel: El daño acumulado en las células de la piel puede generar distintos tipos de cáncer, incluido el melanoma, considerado el más peligroso y agresivo.

Daños en los ojos: La radiación ultravioleta puede afectar la vista y favorecer problemas como irritación ocular, cataratas, sensibilidad a la luz y deterioro visual progresivo.

Debilitamiento del organismo: La exposición excesiva al sol puede afectar el sistema inmunológico y contribuir a golpes de calor, deshidratación, mareos y agotamiento físico.

Golpe de calor e insolación: La exposición intensa y prolongada al sol puede elevar peligrosamente la temperatura corporal, causando síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, deshidratación, confusión e incluso pérdida del conocimiento.

Recomendaciones por radiación ultravioleta en CDMX

CDMX registra nivel extremo de radiación ultravioleta. Webcams de México.

Es importante tener presente que la exposición continua a radiación UV tiene efectos acumulativos, pues, aunque el daño no se vea de inmediato, puede aparecer años después en forma de arrugas profundas, manchas o cáncer de piel.

Por lo anterior, protegerse del sol no solo es una cuestión estética, sino también de salud y prevención a largo plazo.

Para ello, se recomienda:

Uso de protector solar: FPS 30 o superior, de amplio espectro (UVA y UVB) y aplicado cada 2 horas.

Ropa protectora: manga larga, sombreros, gorras y lentes con filtro UV.

Evitar horas de máxima radiación: Principalmente entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Hidratación: Tomar suficiente agua para evitar golpes de calor.

Proteger a niños pequeños y adultos mayores.

*mvg*