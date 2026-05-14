¿Por qué les ponen vitamina K a los bebés al nacer? Esto debes saber

Las vacunas forman parte esencial del cuidado de los niños desde sus primeros días de vida, por lo que conocer cuáles necesitan y por qué son importantes ayuda a proteger su salud desde el nacimiento.

Uno de los temas que suele generar dudas entre madres y padres es la inyección de vitamina K para recién nacidos, una aplicación fundamental durante las primeras horas de vida y de la que poco se habla. Por ello, aquí te contamos qué es, para qué sirve y por qué los especialistas la consideran tan importante.

¿Qué hace la vitamina K en tu cuerpo?

Antes de entender por qué se aplica a los bebés, es importante saber qué es la vitamina K. Se trata de un nutriente clave para la coagulación sanguínea, ya que permite que el hígado produzca proteínas que ayudan a detener los sangrados, de acuerdo con Medline Plus.

Además, esta vitamina también contribuye a la salud cardiovascular al prevenir la calcificación arterial y ayuda al fortalecimiento de los huesos, reduciendo el riesgo de fracturas.

¿Qué hace la vitamina K en los bebés?

Muchos padres se preguntan por qué los recién nacidos necesitan esta inyección. La razón es que los bebés nacen con niveles muy bajos de vitamina K, nutriente indispensable para que la sangre coagule de forma adecuada, según explica Kids Health.

El portal especializado señala que, cuando un bebé no tiene suficiente de este nutriente, puede desarrollar una afección grave llamada hemorragia por deficiencia de vitamina K, la cual puede llegar a ser mortal si no se detecta y trata a tiempo.

Este problema puede presentarse durante los primeros seis meses de vida y provocar sangrados internos peligrosos.

Inyección de vitamina K para recién nacidos: ¿Quiénes la necesitan y dónde la aplican? Foto: Canva

¿Qué causa la deficiencia de vitamina K en los recién nacidos?

Otra de las dudas más frecuentes es por qué los bebés nacen con niveles bajos de esta vitamina. De acuerdo con Healthy Children, durante el embarazo la vitamina K no pasa en grandes cantidades de la madre al bebé, a diferencia de otros nutrientes esenciales.

Además, los recién nacidos aún no cuentan con suficientes bacterias intestinales, las cuales ayudan al cuerpo a producir vitamina K de manera natural.

Inyección de vitamina K para recién nacidos: ¿Quiénes la necesitan y dónde la aplican? Foto: Canva

Inyección de Vitamina K

A lo largo de los años han surgido inquietudes sobre esta aplicación, principalmente por un estudio realizado en la década de 1990 que sugería una posible relación con el cáncer.

Sin embargo, investigaciones posteriores no encontraron evidencia que confirmara ese vínculo. Actualmente, especialistas y organismos de salud coinciden en que la inyección de vitamina K es segura y necesaria para prevenir complicaciones graves en los recién nacidos.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es acudir con un médico o pediatra para resolver inquietudes y recibir información confiable.

Inyección de vitamina K para recién nacidos: ¿Quiénes la necesitan y dónde la aplican? Foto: Canva

¿Quiénes necesitan la vitamina K y dónde se aplica?

La vitamina K se aplica principalmente a los bebés durante las primeras seis horas de vida como una medida preventiva.

En algunos casos también puede administrarse a adultos, especialmente cuando existe una deficiencia relacionada con ciertos problemas de salud, pero siempre bajo supervisión médica.

Esta aplicación suele encontrarse en hospitales y clínicas particulares, donde también pueden brindar información sobre su disponibilidad.

Cuando un bebé presenta hemorragia por deficiencia de vitamina K, es fundamental que reciba atención médica inmediata.

Inyección de vitamina K para recién nacidos: ¿Quiénes la necesitan y dónde la aplican? Foto: Canva

En muchos casos, los recién nacidos necesitan permanecer en observación dentro de una unidad de cuidados intensivos para realizar estudios y recibir tratamiento especializado.

Si tienes dudas sobre esta aplicación o estás esperando un bebé, recuerda consultar siempre con especialistas y no dejar pasar ninguna inquietud relacionada con la salud de tu hijo.