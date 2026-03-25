La esperanza de fortalecer los huesos y recuperar la movilidad se ve empañada por la sombra de la ilegalidad, poniendo en jaque la tranquilidad de miles de pacientes que confían su bienestar a un tratamiento especializado que hoy se encuentra bajo sospecha.

Bajo un principio precautorio y con el firme objetivo de salvaguardar la integridad de la población, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria urgente. La autoridad ha detectado la falsificación y comercialización ilegal del producto Prolia® 60mg/mL (denosumab), una solución inyectable cuya integridad ha sido comprometida en territorio nacional, representando un desafío crítico para la seguridad de los pacientes.

Cofepris activa alerta por falsificación de medicamento contra la osteoporosis Canva

El peligro oculto en el denosumab falsificado

El denosumab es un fármaco biológico fundamental para quienes padecen osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fracturas y pérdida de densidad ósea. Sin embargo, cuando la cadena de suministro se rompe y aparecen versiones apócrifas, el beneficio médico se transforma en una amenaza invisible que puede derivar en complicaciones severas.

La investigación técnica realizada por Cofepris, en estrecha colaboración con el importador y distribuidor autorizado Amgen México, S.A. de C.V., confirmó la existencia de lotes circulando en el mercado que no cuentan con el respaldo del fabricante original. Estos productos, al carecer de controles de calidad, podrían estar contaminados, alterados o simplemente carecer del principio activo necesario para detener la degradación de los huesos.

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Los lotes bajo sospecha: Detalles para tu seguridad

Para proteger a tu familia y a ti mismo, es vital verificar minuciosamente los empaques de tus medicamentos. La autoridad sanitaria ha identificado anomalías específicas en registros que nunca debieron llegar a manos del consumidor.

Uno de los casos más alarmantes es el del lote 2749920, con fecha de caducidad de febrero de 2028. Este producto presenta textos en idioma inglés tanto en el etiquetado de la jeringa como en el envase secundario, y carece por completo del registro sanitario obligatorio. Además, este número de lote no es reconocido ni por el fabricante ni por el distribuidor oficial en México.

Situación similar ocurre con el lote 9053760, programado para caducar en julio de 2027. En este caso, la jeringa prellenada difiere físicamente de la versión autorizada para su venta en el país. Al igual que el anterior, muestra textos en inglés y errores tipográficos en el empaque secundario que delatan su origen ilícito.

Finalmente, se ha detectado el lote 6637000 (mayo de 2028) y el lote 1174358A (septiembre de 2026). Este último es particularmente delicado, ya que fue manufacturado originalmente para el mercado de Turquía. Al ser un producto desviado de su cadena de distribución original, no cumple con el etiquetado legal para México y su comercialización no está autorizada.

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¿Qué sucede si el medicamento pierde su temperatura?

El tratamiento Prolia es un insumo delicado que requiere condiciones de almacenamiento estrictas.

Si un fármaco inyectable de este tipo se expone al calor o a cambios bruscos de temperatura durante un transporte ilegal o almacenamiento informal, las proteínas que lo componen pueden degradarse de forma irreversible.

El resultado es un producto inútil que no protegerá tus huesos contra fracturas, pero que sí podría desencadenar reacciones adversas severas, infecciones en el sitio de aplicación o respuestas inmunitarias no deseadas.

Al ser inyectado directamente, los riesgos de un producto adulterado o alterado son inmediatos y potencialmente fatales para pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

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Cómo protegerte de la falsificación de medicamentos

La seguridad de los pacientes comienza con la prevención y el rechazo a los mercados informales. En la Ciudad de México y en todo el país, la venta de medicinas en tianguis, mercados o plataformas digitales no verificadas se ha convertido en una trampa para quienes buscan ahorrar, pero terminan pagando con su salud.

El protocolo de una compra segura

Es fundamental que, antes de utilizar cualquier medicamento, realices una inspección visual profunda. El etiquetado debe estar totalmente en español y mostrar claramente el registro sanitario. Si los números de lote y las fechas de caducidad no coinciden entre la caja y la jeringa, estás ante una señal de alerta roja.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 226 de la Ley General de Salud, el denosumab requiere receta médica obligatoria. Cualquier establecimiento que ofrezca este fármaco sin solicitar la prescripción, o a un precio exageradamente menor al del mercado establecido, está incurriendo en una falta que pone en peligro tu vida.

La comercialización de estos lotes representa un riesgo alto, ya que se desconoce su procedencia, las materias primas empleadas y si se respetó la cadena de frío", enfatiza el reporte de Cofepris.

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La importancia del denosumab en el tratamiento óseo

Instituciones de salud de prestigio internacional señalan que el denosumab es un anticuerpo monoclonal diseñado para inhibir la destrucción ósea. Para una persona con osteoporosis, este tratamiento es la herramienta que previene fracturas de cadera o columna, lesiones que suelen cambiar la vida de forma drástica.

Cuando un paciente recibe una dosis falsificada, no solo pierde su inversión económica; pierde tiempo vital. La enfermedad avanza en silencio, y el riesgo de una fractura incapacitante aumenta cada día que el paciente cree estar protegido por un fármaco que, en realidad, es agua o una sustancia desconocida.

Es fundamental recordar que la automedicación conlleva peligros significativos; antes de iniciar cualquier tratamiento para la osteoporosis o considerar alternativas de medicina natural, consulta siempre a tu médico especialista.