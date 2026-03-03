Cofepris emite alerta por la venta ilegal de un medicamento para la fibrosis quística

La alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pone el foco sobre un fármaco para la fibrosis quística que circula de forma ilegal en México.

La venta ilícita de este tipo de productos representa un riesgo preocupante. Esta situación puede agravar una condición que, por su naturaleza, exige cuidados extremos y una precisión médica libre de errores.

La presentación en tabletas de este medicamento tiene una alerta de la Cofepris. Canva

¿Qué medicina se vende de forma ilegal?

El fármaco bajo vigilancia es Trikafta, las tabletas están compuestas por la combinación de elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. Su comercialización sin regulación es un peligro para la población, pues se trata de un medicamento especializado para tratar la fibrosis quística.

Esta es una enfermedad genética que afecta la respiración y la digestión desde el nacimiento. El padecimiento genera un moco espeso que obstruye los pulmones y requiere una vigilancia constante por parte de profesionales de la salud.

La urgencia por conseguir el tratamiento empuja a muchas personas hacia opciones de menor costo en mercados informales o redes sociales. En estos espacios suele concentrarse el comercio ilegal de sustancias farmacéuticas.

La fibrosis quística es una enfermedad que afecta los pulmones. Canva

¿Cuál es el lote detectado por Cofepris?

La Cofepris identifica al grupo específico de fármacos con la clave W077103 y una fecha de caducidad fijada en abril de 2026. Esta tanda de medicamentos se fabricó originalmente para el mercado de Uruguay, por lo que su presencia en territorio mexicano carece de registros de importación y permisos de comercialización legales.

Un lote funciona como una huella dactilar que permite rastrear el origen y el trayecto de las medicinas. Al tratarse de una partida desviada, se ignora si el contenido es auténtico, si fue robado o si se trata de una falsificación. Quienes posean cajas con esta numeración deben suspender el uso de inmediato para evitar daños a la salud.

Ante las sospechas de un medicamento adulterado es necesario hacer una denuncia. Canva

¿Cuáles son las recomendaciones para detectar fármacos ilegales?

Para evitar engaños, resulta necesario inspeccionar los empaques con detenimiento. La Cofepris sugiere verificar que las fechas coincidan y que las cajas no presenten alteraciones, parches o impresiones borrosas que delaten una manipulación externa.

Evitar mercados informales: La salud no debe arriesgarse en puestos callejeros o sitios de venta no autorizados.

La salud no debe arriesgarse en puestos callejeros o sitios de venta no autorizados. Desconfiar de precios bajos: Si el costo es excesivamente menor al de las farmacias establecidas, se trata de una señal clara de alerta.

Si el costo es excesivamente menor al de las farmacias establecidas, se trata de una señal clara de alerta. Inmovilización del producto: Las farmacias y hospitales tienen la instrucción de retirar este lote de sus inventarios para evitar suministros accidentales.

La fibrosis quística requiere de una vigilancia especializada. Canva

¿Qué es la fibrosis quística y cuáles son sus síntomas?

La fibrosis quística es una enfermedad genética grave que daña los pulmones y el sistema digestivo. Conocer sus señales principales ayuda a identificar este problema de salud oportunamente.

Estos son los síntomas característicos, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de EU (NIH):

Sudor muy salado: La piel acumula tanta sal que el sabor es perceptible al contacto físico.

La piel acumula tanta sal que el sabor es perceptible al contacto físico. Tos incesante: El moco pegajoso atrapa bacterias y provoca infecciones respiratorias severas.

El moco pegajoso atrapa bacterias y provoca infecciones respiratorias severas. Dificultad para ganar peso: Los daños en el páncreas impiden una buena digestión, lo que causa dolor abdominal y desnutrición a pesar de tener apetito.

Los daños en el páncreas impiden una buena digestión, lo que causa dolor abdominal y desnutrición a pesar de tener apetito. Problemas reproductivos: El espesor del moco dificulta la fertilidad en ambos sexos.

Ante la sospecha de haber adquirido un medicamento falso para esta u otras enfermedades, es necesario informar sobre la venta de estos productos a través de las plataformas oficiales de denuncia.