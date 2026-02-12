Cartilla de vacunación: ¿puedo tramitar la reposición si la perdí?

Ante el aumento de casos de sarampión en México, muchas personas se preguntan qué hacer si extraviaron su cartilla de vacunación. Este documento es fundamental para llevar el registro de las dosis aplicadas y acreditar el esquema completo ante cualquier institución de salud.

¿Puedo tramitar la reposición de cartilla de vacunación?

La reposición de la cartilla de vacunación se realiza a través de la Cartilla Nacional de Salud, el documento oficial que permite llevar un registro puntual de las vacunas aplicadas y facilita la atención médica en clínicas y hospitales públicos.

Para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cartilla Nacional de Salud es clave para recibir servicios médicos y dar seguimiento a su esquema de vacunación.

Si extraviaste tu cartilla o se encuentra en mal estado, el IMSS ofrece una alternativa digital para solicitar la reimpresión sin necesidad de hacer largas filas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

¿Cómo solicitar la reposición de la cartilla del IMSS en 2026?

El IMSS habilitó el trámite de reimpresión de la Cartilla Nacional de Salud a través de sus plataformas digitales. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y es completamente gratuito.

Para realizar el proceso es necesario contar con:

CURP del titular

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico activo

El procedimiento paso a paso es el siguiente:

Acceder al portal oficial: Ingresa al sitio de Servicios Digitales del IMSS o descarga la aplicación móvil IMSS Digital. Seleccionar el trámite correspondiente: Busca la opción “Reimpresión de Cartilla Nacional de Salud”. Verificar la identidad: Captura la CURP y el NSS del asegurado para validar la información en el sistema. Registrar un medio de contacto: Proporciona un correo electrónico vigente. Ahí recibirás el enlace para confirmar la solicitud. Resolver el CAPTCHA: Ingresa el código de seguridad que solicita la plataforma para continuar con el trámite. Confirmar vía correo electrónico: Revisa tu bandeja de entrada y da clic en el enlace enviado por el IMSS para validar la solicitud. Descargar e imprimir el documento: Una vez confirmada la información, el sistema generará la carátula de la cartilla en formato PDF. Deberás descargarla e imprimirla en papel bond blanco.

Después de imprimir el documento, será necesario pegar una fotografía reciente tamaño infantil en el espacio correspondiente. Posteriormente, el asegurado deberá acudir a la ventanilla de Archivo Clínico de su Unidad de Medicina Familiar para que el personal selle la carátula y entregue el cuadernillo físico actualizado.

Este paso es importante, ya que en la nueva Cartilla Nacional de Salud se registrarán citas médicas, aplicación de vacunas y cualquier seguimiento clínico.

¿Qué es la Cartilla Nacional de Salud?

La Cartilla Nacional de Salud es un documento oficial del Sistema Nacional de Salud en el que se lleva el registro del historial de vacunación de cada persona.

Además de funcionar como comprobante de las vacunas aplicadas, permite agilizar la atención médica en consultas, jornadas de inmunización y entrega de medicamentos.

Existen distintas versiones de la Cartilla Nacional de Salud según el grupo de edad: