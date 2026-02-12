¿Puedo recibir la vacuna del sarampión si ya tengo las dos dosis? Esto responde la ciencia

Ante el brote de sarampión, surgen dudas respecto a las consecuencias de recibir una dosis, pese a contar con el esquema completo de vacunación. La inmunización es necesaria, pues representa la mejor herramienta para evitar contagios a gran escala.

Esta medida de seguridad impide dejar ventanas abiertas a un virus que se transmite con una velocidad alarmante. El organismo reconoce los componentes de la inyección y los procesa de forma natural, sin que el refuerzo adicional entre en conflicto con la memoria inmunológica del cuerpo.

Una dosis adicional de la vacuna del sarampión no compromete las defensas del cuerpo. Canva

¿Qué sucede recibes la vacuna del sarampión aunque ya tengas las dos dosis?



La ciencia confirma que vacunarse nuevamente es una acción segura. Si la persona ya es inmune, el cuerpo simplemente asimila el biológico sin complicaciones, lo que elimina la incertidumbre de ser vulnerable ante un virus altamente contagioso.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) y MedlinePlus, esto es lo que podría suceder:

Seguridad garantizada: No existen efectos nocivos registrados por recibir una tercera dosis de la vacuna SRP; el sistema la procesa sin incidentes.

No existen efectos nocivos registrados por recibir una tercera dosis de la vacuna SRP; el sistema la procesa sin incidentes. Reacciones leves: Es posible experimentar dolor en el brazo, enrojecimiento en la zona del pinchazo o una fiebre ligera y pasajera.

Es posible experimentar dolor en el brazo, enrojecimiento en la zona del pinchazo o una fiebre ligera y pasajera. Sin riesgo de contagio: Los virus atenuados de la fórmula no pueden transmitir la enfermedad ni provocar brotes entre los contactos cercanos.

Aplicar la dosis resuelve la falta de comprobantes oficiales en adultos que no poseen registros de su esquema de vacunación infantil.

Contar con un esquema completo de vacunación asegura un alto porcentaje de inmunidad ante el virus. Canva

¿Aumenta la inmunidad al tener un refuerzo tras las dos dosis iniciales?

Dos aplicaciones de la vacuna contra el sarampión representan el estándar de oro en la medicina, al alcanzar una efectividad del 97%. Una vez obtenido este nivel de defensa, un refuerzo adicional no eleva la protección a rangos superiores, pues el sistema ya posee los anticuerpos necesarios.

La inmunidad generada por el esquema completo suele durar toda la vida en la mayoría de los individuos. Salvo indicaciones específicas por brotes focalizados de paperas, la tercera inyección no aporta un beneficio sustancial para el organismo.

Según los CDC, así funciona la protección de las dosis:

Eficacia probada: Dos aplicaciones otorgan un 97% de protección; contar con una sola dosis deja el resguardo en un 93%.

Dos aplicaciones otorgan un 97% de protección; contar con una sola dosis deja el resguardo en un 93%. Protección permanente: Para la gran mayoría de la población, la defensa no caduca con el paso de los años ni requiere refuerzos periódicos de rutina.

Para la gran mayoría de la población, la defensa no caduca con el paso de los años ni requiere refuerzos periódicos de rutina. Casos excepcionales: Solo un sector mínimo de personas vacunadas podría contagiarse, presentando siempre un cuadro clínico mucho más leve.

Solo un sector mínimo de personas vacunadas podría contagiarse, presentando siempre un cuadro clínico mucho más leve. Inmunidad natural: Las personas nacidas antes de 1957 suelen poseer anticuerpos por haber enfrentado al virus salvaje durante su niñez.

Solo un esquema completo de la vacuna contra el sarampión asegura la inmunidad. Canva

¿A qué edades se debe recibir la vacuna contra el sarampión?



El esquema de vacunación en México se ajusta para cerrar brechas de vulnerabilidad de forma temprana. Los niños reciben las dosis antes de integrarse a las escuelas, donde el riesgo de transmisión aumenta debido a la convivencia estrecha con otros menores.

Respetar las fechas marcadas en la documentación oficial asegura que el desarrollo de los niños no se vea interrumpido por complicaciones graves. Además, existen protocolos para proteger a los bebés que deban salir del país hacia zonas donde el virus circula activamente.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CeNSIA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estas son las aplicaciones marcadas:

Primera dosis: La aplicación inicial ocurre obligatoriamente a los 12 meses de edad para establecer las primeras defensas.

La aplicación inicial ocurre obligatoriamente a los 12 meses de edad para establecer las primeras defensas. Segunda dosis: El nuevo esquema marca la aplicación a los 18 meses, lo que garantiza una inmunidad sólida antes de los dos años.

El nuevo esquema marca la aplicación a los 18 meses, lo que garantiza una inmunidad sólida antes de los dos años. Dosis Cero: Los bebés de 6 a 11 meses que viajan al extranjero deben recibirla, aunque esta no sustituye las dosis del calendario regular.

Los bebés de 6 a 11 meses que viajan al extranjero deben recibirla, aunque esta no sustituye las dosis del calendario regular. Refuerzo en adultos: Adolescentes y adultos sin registro previo deben acudir por al menos una dosis de la vacuna SR para completar su protección.

Los módulos de vacunación aplican la vacuna contra el sarampión de forma gratuita. Canva

¿Dónde vacunarse contra el sarampión?



La inmunización contra el sarampión es un derecho gratuito que no requiere de afiliación a seguros específicos. Las dosis están disponibles en las clínicas del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud (Ssa) para cualquier persona que busque completar su esquema preventivo.

Existen herramientas diseñadas para facilitar la localización de los módulos de atención y resolver dudas de forma inmediata. Estos canales permiten que la población acceda la vacuna sin enfrentar trámites complicados:

Línea 079 : Al marcar este número y elegir la opción 7, se recibe orientación las 24 horas sobre el centro de salud más cercano.

Plataforma digital: El sitio oficial “¿ Dónde me vacuno ?”, muestra los puntos disponibles en cada localidad del país.

Dónde me vacuno Registro de salud: Presentar la Cartilla Nacional facilita el control; si el documento se extravía, el personal entrega uno nuevo.

Completar el esquema de vacunación rompe las cadenas de contagio y protege a los sectores más vulnerables ante la enfermedad. Al asegurar la inmunidad personal, se contribuye a mantener este virus bajo control.