¿Cómo funciona el ciclo hormonal de los hombres? Lo que realmente ocurre en el cuerpo masculino

La energía de los hombres no es la misma a las siete de la mañana que al final del día, y eso no es casualidad, detrás de esos cambios cotidianos hay un sistema hormonal que trabaja en ciclos de 24 horas, ajustándose al sueño, la luz y las actividades diarias.

Aunque muchas veces se habla del “ciclo hormonal masculino” como si fuera comparable al femenino, la realidad biológica es diferente y responde a otros mecanismos que vale la pena entender.

¿Cómo funciona el ciclo hormonal de los hombres? Inteligencia Artificial.

¿Existen ciclos hormonales en los hombres?

La idea de que los hombres atraviesan un ciclo hormonal mensual comparable al de las mujeres no tiene sustento científico. En lugar de eso, la evidencia muestra que las hormonas masculinas siguen patrones diarios, no mensuales.

Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience analizó durante 30 días a un hombre sano mediante mediciones repetidas de testosterona, estradiol (una hormona derivada de la testosterona) y cortisol (relacionada con el estrés), además de evaluaciones del estado de ánimo y estudios de neuroimagen.

Los resultados mostraron variaciones diarias consistentes en estas hormonas, asociadas con el ciclo sueño-vigilia.

Lo cual quiere decir que las hormonas masculinas suben y bajan cada día, especialmente en función del descanso y el reloj biológico interno.

Mayo Clinic también explican que la testosterona presenta una variación diaria normal, alcanzando su punto más alto por la mañana y disminuyendo progresivamente durante el día. Este patrón forma parte del funcionamiento saludable del organismo.

¿Cómo funciona el ciclo hormonal de los hombres? Canva

¿Por qué la testosterona sube por la mañana y baja por la tarde?

La testosterona es la hormona sexual masculina más conocida y desempeña funciones esenciales en el deseo sexual, la producción de espermatozoides, la masa muscular, la densidad ósea, la energía y el estado de ánimo.

Sus niveles siguen un patrón diurno: tienden a ser más altos en las primeras horas de la mañana y disminuyen gradualmente hacia la tarde y la noche.

Este comportamiento está regulado por el ritmo circadiano, el sistema interno que organiza muchos procesos biológicos en ciclos de aproximadamente 24 horas.

Fertility and Sterility explica que esta variación diaria es lo suficientemente significativa como para influir en la interpretación de análisis clínicos. Por esta razón, las guías médicas recomiendan que la medición de testosterona se realice preferentemente en la mañana.

En la misma línea, un estudio de The Journal of Sexual Medicine encontró que una prueba realizada por la tarde puede arrojar valores considerablemente más bajos que una realizada por la mañana. Si no se considera este detalle, podría interpretarse erróneamente como una deficiencia hormonal.

¿Cómo funciona el ciclo hormonal de los hombres? Inteligencia Artificial.

¿Qué otras hormonas ayudan al equilibrio hormonal?

Para comprender cómo funciona el sistema hormonal masculino, es necesario hablar del eje hipotálamo–hipófisis–gónadas (HPG), que es la red de comunicación entre el cerebro y los testículos.

Dos hormonas desempeñan un papel fundamental:

LH (hormona luteinizante): estimula a los testículos para que produzcan testosterona.

FSH (hormona foliculoestimulante): interviene en la producción de espermatozoides.

El International Journal of Molecular Sciences explica cómo la LH activa las células responsables de producir testosterona y cómo este proceso forma parte de un sistema hormonal coordinado.

El cuerpo funciona como una cadena de mando: si la señal que viene del cerebro falla, la producción hormonal puede verse afectada, incluso si los testículos están sanos.

¿Cómo funciona el ciclo hormonal de los hombres? Canva

Síntomas de testosterona baja y cuándo consultar a un médico

No existe un síntoma único que confirme un desequilibrio hormonal. Sin embargo, cuando varias señales aparecen de forma persistente, conviene acudir a un especialista.Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Disminución del deseo sexual

Disfunción eréctil persistente

Fatiga constante

Pérdida de masa muscular

Aumento de grasa abdominal

Cambios en el estado de ánimo o irritabilidad

La American Urological Association (AUA) señala en sus guías que el diagnóstico de deficiencia de testosterona debe basarse en la presencia de síntomas compatibles y en mediciones adecuadas realizadas en horarios correctos. Además, advierte que la terapia hormonal no siempre es necesaria y debe evaluarse caso por caso.

Por otro lado, un artículo publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism indica que hombres con obesidad o diabetes tipo 2 presentan con frecuencia niveles más bajos de testosterona.

No obstante, en muchos casos mejorar la salud metabólica —mediante pérdida de peso y control de enfermedades crónicas— puede elevar los niveles hormonales sin necesidad de iniciar tratamiento con testosterona.

Factores que influyen en tus hormonas

1. Sueño y reloj biológico

Dormir poco, cambiar constantemente los horarios o trabajar en turnos nocturnos puede alterar los ritmos hormonales. Endocrine encontró que el trabajo nocturno se asocia con alteraciones en hormonas reproductivas masculinas.

El descanso adecuado es clave para mantener el equilibrio hormonal.

2. Peso corporal y salud metabólica

La obesidad se relaciona con niveles más bajos de testosterona, datos presentados por la Endocrine Society en ENDO mostraron que tratamientos eficaces contra la obesidad se asociaron con mejoras en los niveles hormonales en hombres con sobrepeso.

Esto refuerza la idea de que la salud hormonal está estrechamente conectada con la salud general.

3. Estrés crónico

El cortisol, conocida como la hormona del estrés, puede influir en otros sistemas hormonales cuando permanece elevado durante largos periodos. Las investigaciones muestran que los sistemas hormonales están interconectados, por lo que el estrés sostenido puede afectar el equilibrio general del organismo.

Recomendaciones para mantener el equilibrio hormonal

Mantener horarios regulares de sueño.

Realizar actividad física de manera constante.

Llevar una alimentación equilibrada.

Controlar enfermedades metabólicas.

Evitar la automedicación con suplementos hormonales.

Consultar a un médico si los síntomas persisten.

El llamado ciclo hormonal masculino no corresponde a un patrón mensual, sino a variaciones diarias reguladas por el ritmo circadiano y por la interacción entre el cerebro y los testículos.

La testosterona fluctúa de manera natural, con niveles más altos por la mañana y más bajos hacia el final del día, y puede verse influida por factores como el sueño, el peso corporal y el estrés.

Entender estos procesos ayuda a contextualizar los cambios hormonales dentro del funcionamiento normal del organismo y a identificar cuándo es necesario buscar atención especializada.